Nintendo of Europe a annoncé tout récemment qu'il cesserait de commercialiser la gamme de consoles Nintendo Switch originale à partir de la mi-février de l'année prochaine. Aujourd'hui, IGN a sollicité une déclaration de Nintendo concernant d'autres marchés, tels que l'Amérique du Nord et le Japon ; l'entreprise a indiqué qu'elle prévoyait de continuer à vendre la gamme Nintendo Switch au-delà de cette date dans certaines régions.
« Nous prévoyons de continuer à vendre la Nintendo Switch en dehors des régions où Nintendo of Europe exerce ses activités », a déclaré Nintendo à IGN.
Source : https://mynintendonews.com/2026/07/08/nintendo-to-continue-selling-original-switch-in-certain-markets-after-european-withdrawal/
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posted the 07/09/2026 at 03:47 PM by link49
En 2027 Nintendo compte commercialiser la console dans des nouveaux marché comme l'Inde, ca va aider
Et ouais, vous ne l'avez pas vu venir , celle là.
Il sont juste trop forts.
Avec d'autant plus de mérite que le marché est plus concurrentiel qu'à l'époque de la PS2.
Mais vu le prix de la Switch 2, elle peut rester une entrée de gamme dans l'écosysteme Nintendo pendant une bonne partie de la generation certainement.
Incroyable
Plus concurrentiel qu'un marché actuel ou MS n'existe quasi plus et ou Nintendo est seul sur son créneau ? Ma foi ...
La PS5 se vend 5 fois mieux que la Xbox 1 et la Gamecube réunies donc oui.
cail2 2x plus oui donc pas 5x
Effectivement 46 millions de NGC + Xbox Vs 160 millions de PS2 = 3.5 fois pas 5. M'enfin ça retire rien à mon propos, la Switch avait pour concurrente la PS4 (117 millions) et la PS5 (93). Evidemment la base de joueurs a grossi entre temps donc je présume que ces chiffres devraient être ajustés mais ça ne changera pas grand chose.
Donc la Switch avait une concurrence plus solide que la PS2 en son temps.
Nintendo n’a jamais eu l'intention d'arrêter la production de sa Switch 1.
La Switch 1 se vend encore très bien pour une console qui aura bientôt 10 ans. Elle se vend mieux que les Xbox Series qui n’ont toujours pas annoncé la fin de leur production.
L'arrêt de production pour le marché européen et uniquement européen est directement liée à la nouvelle loi sur les batteries des appareils mobiles... et elle est complètement logique de voir Nintendo préférer cette solution que de devoir concevoir un nouveau modèle répondant à la nouvelle réglementation.
Donc non, Nintendo ne continue pas de vendre sa Switch 1 ailleurs pour battre quelconque record, mais tout simplement car la Switch 1 se vend toujours bien.