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1 2 Switch
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name : 1 2 Switch
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : party games
multiplayer : oui
european release date : 03/03/2017
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[Switch 1] Nintendo bien décidé à battre le record


Nintendo of Europe a annoncé tout récemment qu'il cesserait de commercialiser la gamme de consoles Nintendo Switch originale à partir de la mi-février de l'année prochaine. Aujourd'hui, IGN a sollicité une déclaration de Nintendo concernant d'autres marchés, tels que l'Amérique du Nord et le Japon ; l'entreprise a indiqué qu'elle prévoyait de continuer à vendre la gamme Nintendo Switch au-delà de cette date dans certaines régions.

« Nous prévoyons de continuer à vendre la Nintendo Switch en dehors des régions où Nintendo of Europe exerce ses activités », a déclaré Nintendo à IGN.

Source : https://mynintendonews.com/2026/07/08/nintendo-to-continue-selling-original-switch-in-certain-markets-after-european-withdrawal/
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    kevinmccallisterrr, aeris201
    posted the 07/09/2026 at 03:47 PM by link49
    comments (22)
    aeris201 posted the 07/09/2026 at 03:49 PM
    La Switch depassera les 160 millions, le record sera battu

    En 2027 Nintendo compte commercialiser la console dans des nouveaux marché comme l'Inde, ca va aider
    ouroboros4 posted the 07/09/2026 at 03:53 PM
    On le sait depuis plusieurs jours
    pokute posted the 07/09/2026 at 03:55 PM
    La switch ne battra jamais la ps2 pour une raison très simple : Sony va inventer des consoles vendues en dématérialisés.

    Et ouais, vous ne l'avez pas vu venir , celle là.

    Il sont juste trop forts.
    cail2 posted the 07/09/2026 at 03:56 PM
    Sachant qu'il s'est vendu 10 millions de Switch 1 en 2025 et qu'il manque 5 millions pour égaler la PS2, c'est pas déconnant.
    Avec d'autant plus de mérite que le marché est plus concurrentiel qu'à l'époque de la PS2.
    5120x2880 posted the 07/09/2026 at 04:11 PM
    pokute Ça existe depuis la PSP, ça s'appelle Pops
    51love posted the 07/09/2026 at 04:21 PM
    Je me demande jusqu'a quand ils vont produire la S1 pour les autres territoires.

    Mais vu le prix de la Switch 2, elle peut rester une entrée de gamme dans l'écosysteme Nintendo pendant une bonne partie de la generation certainement.
    liquidsnake66 posted the 07/09/2026 at 04:33 PM
    Mdr si Sony modifie encore ses chiffres, en vrai on sait tous qu'lls en sont capables xD
    defcon5 posted the 07/09/2026 at 04:38 PM
    Pour dire à quel point Sony ce sont des escrocs : les gars ont soit disant retrouvé de chiffres de ventes qu'ils avaient oublié à l'époque, mais ils sont incapable de donner le montant exacte... C'est quand même très bizarre ... D’où le vague "+ de 160 millions"....

    Incroyable
    piratees posted the 07/09/2026 at 04:44 PM
    du coup plus de switch en europe pour une foutu histoire de batterie non amovible pourtant les téléphone reste tel quel
    sonilka posted the 07/09/2026 at 04:47 PM
    cail2 le marché est plus concurrentiel qu'à l'époque de la PS2.

    Plus concurrentiel qu'un marché actuel ou MS n'existe quasi plus et ou Nintendo est seul sur son créneau ? Ma foi ...
    cail2 posted the 07/09/2026 at 04:52 PM
    sonilka
    La PS5 se vend 5 fois mieux que la Xbox 1 et la Gamecube réunies donc oui.
    pokute posted the 07/09/2026 at 04:52 PM
    piratees Il me semble que les téléphones sont aussi concernés (ils sont même la cible principale ) , tout modèle étant produit après février 2027 doit avoir une batterie amovible...
    sonilka posted the 07/09/2026 at 04:56 PM
    cail2 5 fois plus de PS5 que de Xbox et GC réunies ? Je vais te laisser refaire tes calculs hein.
    jenicris posted the 07/09/2026 at 05:43 PM
    Ca devient gênant
    zerdow posted the 07/09/2026 at 05:53 PM
    Dommage pour les familles avec un petit , la Switch malgré son âge c’était le top pour les gamins.
    evasnake posted the 07/09/2026 at 06:04 PM
    cail2 Je t'invite à revoir les chiffres PS2-GC. Et aussi à m'expliquer en quoi la Switch est une concurrente de la PS5
    piratees posted the 07/09/2026 at 06:16 PM
    pokute oui mais osef de la batterie j'ai déjà gardé des téléphone 5 ans j'ai jamais eu besoin de les changer. donc TEL étanche ça va être fini quoi ça au moins CT utiles, toujours L'EU pour pondre des loi merdique.
    cail2 2x plus oui donc pas 5x
    hypermario posted the 07/09/2026 at 06:18 PM
    piratees Quand la battery gonfle c'est pas marrant. Puis tu pourra avoir des battery plus grose, bref cette histoire de batterry remplacable c'est bien
    cail2 posted the 07/09/2026 at 07:24 PM
    sonilka evasnake piratees
    Effectivement 46 millions de NGC + Xbox Vs 160 millions de PS2 = 3.5 fois pas 5. M'enfin ça retire rien à mon propos, la Switch avait pour concurrente la PS4 (117 millions) et la PS5 (93). Evidemment la base de joueurs a grossi entre temps donc je présume que ces chiffres devraient être ajustés mais ça ne changera pas grand chose.
    Donc la Switch avait une concurrence plus solide que la PS2 en son temps.
    janosaudron posted the 07/09/2026 at 08:11 PM
    Article un peu racoleur...
    Nintendo n’a jamais eu l'intention d'arrêter la production de sa Switch 1.

    La Switch 1 se vend encore très bien pour une console qui aura bientôt 10 ans. Elle se vend mieux que les Xbox Series qui n’ont toujours pas annoncé la fin de leur production.

    L'arrêt de production pour le marché européen et uniquement européen est directement liée à la nouvelle loi sur les batteries des appareils mobiles... et elle est complètement logique de voir Nintendo préférer cette solution que de devoir concevoir un nouveau modèle répondant à la nouvelle réglementation.

    Donc non, Nintendo ne continue pas de vendre sa Switch 1 ailleurs pour battre quelconque record, mais tout simplement car la Switch 1 se vend toujours bien.
    hyoga57 posted the 07/09/2026 at 08:18 PM
    jenicris En plus ça parle de Sony, mais Nintendo se sont également ajoutés plusieurs millions de consoles dans le passé.
    solarr posted the 07/09/2026 at 11:27 PM
    pokute
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