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Xenoblade Chronicles : Definitive Edition
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name : Xenoblade Chronicles : Definitive Edition
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Monolith Software
genre : RPG
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[Switch 2] Xenoblade Chronicles 1 : Moyenne Metacritic et tests


Voici les notes :

Digitally Downloaded : 100/100

"Aucune de ces améliorations ni de ces nouvelles fonctionnalités ne rend Xenoblade Chronicles fondamentalement meilleur. Elles ne font qu’affiner un jeu d’une envergure et d’une conception tout simplement incroyables. À tout le moins, cette sortie m’a donné l’occasion de jouer à un JRPG qui a fini par s’imposer comme l’un de mes favoris de tous les temps. Il demeure l’une des visions les plus intelligentes, émouvantes, magnifiques et vastes de l’histoire du genre ; je ne vais donc certainement pas me plaindre de sa sortie."

Gaming Boulevard : 90/100
Vandal : 88/100
COGconnected : 88/100
Nintenduo : 86/100
Gamesurf : 85/100
Nintendo Insider : 80/100
Cubed3 : 80/100
IGN France : 80/100
Gaming Age : 80/100
But Why Tho? : 80/100

"Pour ceux qui n'y ont jamais joué, ou même pour ceux qui souhaitent redécouvrir un classique enrichi de nouveaux ajouts, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition sur Nintendo Switch 2 est un excellent choix."



Pour rappel, le jeu sortira en boite le 30 juillet.

Source : https://www.metacritic.com/game/xenoblade-chronicles-definitive-edition/critic-reviews/?platform=nintendo-switch-2/
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    aeris201, kujiraldine
    posted the 06/29/2026 at 04:15 PM by link49
    comments (1)
    yogfei posted the 06/29/2026 at 04:25 PM
    Met la page opencritic c'est mieux...
    https://opencritic.com/game/9261/xenoblade-chronicles-definitive-edition
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