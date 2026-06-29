Voici les notes :
Digitally Downloaded : 100/100
"Aucune de ces améliorations ni de ces nouvelles fonctionnalités ne rend Xenoblade Chronicles fondamentalement meilleur. Elles ne font qu’affiner un jeu d’une envergure et d’une conception tout simplement incroyables. À tout le moins, cette sortie m’a donné l’occasion de jouer à un JRPG qui a fini par s’imposer comme l’un de mes favoris de tous les temps. Il demeure l’une des visions les plus intelligentes, émouvantes, magnifiques et vastes de l’histoire du genre ; je ne vais donc certainement pas me plaindre de sa sortie."
Gaming Boulevard : 90/100
Vandal : 88/100
COGconnected : 88/100
Nintenduo : 86/100
Gamesurf : 85/100
Nintendo Insider : 80/100
Cubed3 : 80/100
IGN France : 80/100
Gaming Age : 80/100
But Why Tho? : 80/100
"Pour ceux qui n'y ont jamais joué, ou même pour ceux qui souhaitent redécouvrir un classique enrichi de nouveaux ajouts, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition sur Nintendo Switch 2 est un excellent choix."
Pour rappel, le jeu sortira en boite le 30 juillet.
Source : https://www.metacritic.com/game/xenoblade-chronicles-definitive-edition/critic-reviews/?platform=nintendo-switch-2/
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posted the 06/29/2026 at 04:15 PM by link49
https://opencritic.com/game/9261/xenoblade-chronicles-definitive-edition