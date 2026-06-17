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[Zelda : Ocarina of Time Remake] Le prendrez-vous même à 79.99 euros?


Allez-vous acheter Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 même s'il coûte 79.99 euros, comme Mario Kart sur l'eShop?



De plus, quels changements ou ajouts souhaiteriez-vous voir dans le remake d'Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 ?

Source : https://www.nintendolife.com/features/six-things-that-need-to-change-in-the-zelda-ocarina-of-time-remake/
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    aeris201, thekingman1, ducknsexe
    posted the 06/17/2026 at 03:55 PM by link49
    comments (30)
    bennj posted the 06/17/2026 at 04:03 PM
    C'est twitter ici maintenant ?
    xynot posted the 06/17/2026 at 04:06 PM
    Auchan à 60 balles comme d'hab
    richterbelmont posted the 06/17/2026 at 04:09 PM
    Encore une bête traduction ...
    Poster pour poster ...
    judgedredd posted the 06/17/2026 at 04:10 PM
    Bonjour Link49
    Je n'y ai jamais touché, en 98 j'avais 5 ans mais si les gens racontent tant de biens dessus et j'ai bien aimé totk donc
    C'est un Oui pour 79,99
    rogeraf posted the 06/17/2026 at 04:10 PM
    Je pense qu'il sera vendu au meme prix que StarFox
    aeris201 posted the 06/17/2026 at 04:10 PM
    A Leclerc il sera a 60€ grand max
    aeris201 posted the 06/17/2026 at 04:13 PM
    Mario Kart World on le trouve partout a 65€ grand max

    Difficile d’imaginer un tarif supérieur pour OOT remake
    nicolasgourry posted the 06/17/2026 at 04:15 PM
    Prix idéal pour moi 50€ par rapport à mes revenus (maximum pour le prix d'un jeu devrait être 70€), donc Zelda ou pas, ça ne change rien.
    stampead posted the 06/17/2026 at 04:17 PM
    jamais de la vie j 'achète un jeu 80 euros , 70 euros c'est ma limite psychologique et encore....
    wickette posted the 06/17/2026 at 04:23 PM
    Oui....parce que il sera 10/20E moins cher en magasin donc osef.


    C'est un classique et ça semble un gros remake...donc oui je le prends, je ne l'ai jamais terminé à l'époque en plus
    poker22 posted the 06/17/2026 at 04:25 PM
    Oui ; à n'importe quelle prix!
    djfab posted the 06/17/2026 at 04:31 PM
    rogeraf : star fox est à ce prix à cause de sa faible durée de vie surtout. Un Zelda c'est long, et si c'est un remake ambitieux et en profondeur, il sera à 80 !
    vyse posted the 06/17/2026 at 04:48 PM
    bennj mdrr
    liberty posted the 06/17/2026 at 04:50 PM
    Non c'est trop chère j'en peux plus. Putain même Eliotte coûte aussi chère qu'un AAA Sony. Même plus chère que Final Fantasy Rebirth sur Switch 2... Les prix des JV j'y comprends plus rien
    walterwhite posted the 06/17/2026 at 05:00 PM
    On en peut plus de tes articles de merde, on dirait un bot programmé pour poster aux mêmes heures…c’est le néant total, aucune valeur ajoutée, rien, nada, wallou.
    dokidokii posted the 06/17/2026 at 05:06 PM
    Je suis d'accord avec Walterwhite, ça sert tellement à rien de faire ce genre d'articles
    giru posted the 06/17/2026 at 05:24 PM
    Absolument rien à foutre du prix du jeu peu m’importe, ça sera considéré comme rentabilisé.
    cyr posted the 06/17/2026 at 05:31 PM
    Non, non, non


    On a rien vu. C'est un remake. Alors le même prix que pour le prochain zelda original, faut pas pousser.
    mizuki posted the 06/17/2026 at 05:32 PM
    Osef du prix tant qu'il est bien en pack avec une console collector
    hypermario posted the 06/17/2026 at 06:06 PM
    si remake oui, si update graphique non
    sandman posted the 06/17/2026 at 06:13 PM
    bennj richterbelmont walterwhite dokidokii on sait tous que c'est un bot qui pique des articles ailleurs pour les traduire à l'arrache sans relire et sans comprendre une seconde ce qu'il poste. Le mieux c'est de boycott et d'arrêter de faire des commentaires sur ses articles qui lui font croire qu'il est important pour gamekyo alors que la moitié des commentaires c'est pour se plaindre de l'inutilité de ses articles et les trolls habituels de gamekyo qui commentent chaque article de gamekyo parce qu'ils se sentent vivants en donnant leur avis.
    Il n'a pas compris son départ de gamekyo il y a quelques années, il est revenu pour faire encore et encore les mêmes erreurs et polluer gamekyo comme à l'ancienne. Tant qu'il est numéro 1 gamekyo il est content.
    micheljackson posted the 06/17/2026 at 06:24 PM
    Non j'attends qu'une bonne puce sorte sur Switch 2.
    ducknsexe posted the 06/17/2026 at 06:30 PM
    Oui pour le remake ambitieux
    aeris201 posted the 06/17/2026 at 06:35 PM
    ducknsexe OOT Switch 2 sera non seulement un remake ambitieux mais il sera en une seule partie

    Pas comme certain
    ducknsexe posted the 06/17/2026 at 06:39 PM
    aeris201 Les vrais jeux légendaires sont, et resteront toujours, en une seule partie héhéhéhé

    Pas comme certain

    Je voie de qui tu parle
    suzukube posted the 06/17/2026 at 07:05 PM
    Bonjour Link49,

    Je suis fan de Nintendo, même a 299,99 euros je l'achèterais tellement ce jeu a été une partie intégrante et importante de mon enfance.

    Cordialement,

    SuzuKube.
    suzukube posted the 06/17/2026 at 07:09 PM
    Au passage, merci de nous offrir des espaces de débats lié à notre passion, il est important que chacun puisse s'exprimer ici et pas uniquement les oppresseurs
    walterwhite posted the 06/17/2026 at 07:20 PM
    sandman C’est rare que je poste sous ses torchons mais aujourd’hui j’avais envie de lui faire savoir
    xynot posted the 06/17/2026 at 07:42 PM
    Je mettrai jamais autant d'argent sur un jeu non inédit, je l'ai pas fait pour Tlou P1, je me ferai pas pour OoT
    hyoga57 posted the 06/18/2026 at 02:58 AM
    walterwhite C’est pas le seul bot sur l’article en plus.
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