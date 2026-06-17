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[Zelda : Ocarina of Time Remake] Le prendrez-vous même à 79.99 euros?
Allez-vous acheter Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 même s'il coûte 79.99 euros, comme Mario Kart sur l'eShop?
De plus, quels changements ou ajouts souhaiteriez-vous voir dans le remake d'Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 ?
Source :
https://www.nintendolife.com/features/six-things-that-need-to-change-in-the-zelda-ocarina-of-time-remake/
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posted the 06/17/2026 at 03:55 PM by
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)
bennj
posted
the 06/17/2026 at 04:03 PM
C'est twitter ici maintenant ?
xynot
posted
the 06/17/2026 at 04:06 PM
Auchan à 60 balles comme d'hab
richterbelmont
posted
the 06/17/2026 at 04:09 PM
Encore une bête traduction ...
Poster pour poster ...
judgedredd
posted
the 06/17/2026 at 04:10 PM
Bonjour Link49
Je n'y ai jamais touché, en 98 j'avais 5 ans mais si les gens racontent tant de biens dessus et j'ai bien aimé totk donc
C'est un Oui pour 79,99
rogeraf
posted
the 06/17/2026 at 04:10 PM
Je pense qu'il sera vendu au meme prix que StarFox
aeris201
posted
the 06/17/2026 at 04:10 PM
A Leclerc il sera a 60€ grand max
aeris201
posted
the 06/17/2026 at 04:13 PM
Mario Kart World on le trouve partout a 65€ grand max
Difficile d’imaginer un tarif supérieur pour OOT remake
nicolasgourry
posted
the 06/17/2026 at 04:15 PM
Prix idéal pour moi 50€ par rapport à mes revenus (maximum pour le prix d'un jeu devrait être 70€), donc Zelda ou pas, ça ne change rien.
stampead
posted
the 06/17/2026 at 04:17 PM
jamais de la vie j 'achète un jeu 80 euros , 70 euros c'est ma limite psychologique et encore....
wickette
posted
the 06/17/2026 at 04:23 PM
Oui....parce que il sera 10/20E moins cher en magasin donc osef.
C'est un classique et ça semble un gros remake...donc oui je le prends, je ne l'ai jamais terminé à l'époque en plus
poker22
posted
the 06/17/2026 at 04:25 PM
Oui ; à n'importe quelle prix!
djfab
posted
the 06/17/2026 at 04:31 PM
rogeraf
: star fox est à ce prix à cause de sa faible durée de vie surtout. Un Zelda c'est long, et si c'est un remake ambitieux et en profondeur, il sera à 80 !
vyse
posted
the 06/17/2026 at 04:48 PM
bennj
mdrr
liberty
posted
the 06/17/2026 at 04:50 PM
Non c'est trop chère j'en peux plus. Putain même Eliotte coûte aussi chère qu'un AAA Sony. Même plus chère que Final Fantasy Rebirth sur Switch 2... Les prix des JV j'y comprends plus rien
walterwhite
posted
the 06/17/2026 at 05:00 PM
On en peut plus de tes articles de merde, on dirait un bot programmé pour poster aux mêmes heures…c’est le néant total, aucune valeur ajoutée, rien, nada, wallou.
dokidokii
posted
the 06/17/2026 at 05:06 PM
Je suis d'accord avec Walterwhite, ça sert tellement à rien de faire ce genre d'articles
giru
posted
the 06/17/2026 at 05:24 PM
Absolument rien à foutre du prix du jeu
peu m’importe, ça sera considéré comme rentabilisé.
cyr
posted
the 06/17/2026 at 05:31 PM
Non, non, non
On a rien vu. C'est un remake. Alors le même prix que pour le prochain zelda original, faut pas pousser.
mizuki
posted
the 06/17/2026 at 05:32 PM
Osef du prix tant qu'il est bien en pack avec une console collector
hypermario
posted
the 06/17/2026 at 06:06 PM
si remake oui, si update graphique non
sandman
posted
the 06/17/2026 at 06:13 PM
bennj
richterbelmont
walterwhite
dokidokii
on sait tous que c'est un bot qui pique des articles ailleurs pour les traduire à l'arrache sans relire et sans comprendre une seconde ce qu'il poste. Le mieux c'est de boycott et d'arrêter de faire des commentaires sur ses articles qui lui font croire qu'il est important pour gamekyo alors que la moitié des commentaires c'est pour se plaindre de l'inutilité de ses articles et les trolls habituels de gamekyo qui commentent chaque article de gamekyo parce qu'ils se sentent vivants en donnant leur avis.
Il n'a pas compris son départ de gamekyo il y a quelques années, il est revenu pour faire encore et encore les mêmes erreurs et polluer gamekyo comme à l'ancienne. Tant qu'il est numéro 1 gamekyo il est content.
micheljackson
posted
the 06/17/2026 at 06:24 PM
Non j'attends qu'une bonne puce sorte sur Switch 2.
ducknsexe
posted
the 06/17/2026 at 06:30 PM
Oui pour le remake ambitieux
aeris201
posted
the 06/17/2026 at 06:35 PM
ducknsexe
OOT Switch 2 sera non seulement un remake ambitieux mais il sera en une seule partie
Pas comme certain
ducknsexe
posted
the 06/17/2026 at 06:39 PM
aeris201
Les vrais jeux légendaires sont, et resteront toujours, en une seule partie héhéhéhé
Pas comme certain
Je voie de qui tu parle
suzukube
posted
the 06/17/2026 at 07:05 PM
Bonjour
Link49
,
Je suis fan de Nintendo, même a 299,99 euros je l'achèterais tellement ce jeu a été une partie intégrante et importante de mon enfance.
Cordialement,
SuzuKube.
suzukube
posted
the 06/17/2026 at 07:09 PM
Au passage, merci de nous offrir des espaces de débats lié à notre passion, il est important que chacun puisse s'exprimer ici et pas uniquement les oppresseurs
walterwhite
posted
the 06/17/2026 at 07:20 PM
sandman
C’est rare que je poste sous ses torchons mais aujourd’hui j’avais envie de lui faire savoir
xynot
posted
the 06/17/2026 at 07:42 PM
Je mettrai jamais autant d'argent sur un jeu non inédit, je l'ai pas fait pour Tlou P1, je me ferai pas pour OoT
hyoga57
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the 06/18/2026 at 02:58 AM
walterwhite
C’est pas le seul bot sur l’article en plus.
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Je n'y ai jamais touché, en 98 j'avais 5 ans mais si les gens racontent tant de biens dessus et j'ai bien aimé totk donc
C'est un Oui pour 79,99
Difficile d’imaginer un tarif supérieur pour OOT remake
C'est un classique et ça semble un gros remake...donc oui je le prends, je ne l'ai jamais terminé à l'époque en plus
On a rien vu. C'est un remake. Alors le même prix que pour le prochain zelda original, faut pas pousser.
Il n'a pas compris son départ de gamekyo il y a quelques années, il est revenu pour faire encore et encore les mêmes erreurs et polluer gamekyo comme à l'ancienne. Tant qu'il est numéro 1 gamekyo il est content.
Pas comme certain
Pas comme certain
Je voie de qui tu parle
Je suis fan de Nintendo, même a 299,99 euros je l'achèterais tellement ce jeu a été une partie intégrante et importante de mon enfance.
Cordialement,
SuzuKube.