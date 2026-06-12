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Switch 2
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Nintendo
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Intelligent Systems
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[Switch 2] Les jeux annoncés récemment sur cartouche vs GKC
Muramasa: Revenant Blades fait parti des jeux entièrement sur cartouche, comme ceux-là :
A contrario, ceux-là seront en format GKC :
Malgré le format, qu'est-ce que tu vas acheter ?
Source :
https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1u2dywl/confirmed_left_side_are_on_the_cart_right_side/
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posted the 06/12/2026 at 12:57 PM by
link49
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)
ouroboros4
posted
the 06/12/2026 at 01:01 PM
Muramasa sera en GKC en Europe et aux USA.
Seul le Japon aura droit au jeu entièrement sur la cartouche
jeanouillz
posted
the 06/12/2026 at 01:02 PM
Imagine, OOT, en GKC
aeris201
posted
the 06/12/2026 at 01:06 PM
Malgré le format, qu'est-ce que tu vas acheter ?
En format carte Switch 2 standard, j’achete : Lie of P, Fire Emblem, Orbitals, Switch Sports Resort et les 3 Xeno.
En format Game Key Card j’achete : Final Fantasy Resonance, Muramasa, Metaphor, Onimusha j’hesite, j’attend de tester la demo quand elle sera dispo sur Switch 2, et le reste ca m’interesse pas
cail2
posted
the 06/12/2026 at 01:07 PM
jeanouillz
Pour moi ça sonnerait le glas de la console. Et je pense ne pas être le seul.
Ca encouragerait le piratage accessoirement.
judebox
posted
the 06/12/2026 at 01:10 PM
Bordel, Metaphor et FF Resonnance en GKC...
flom
posted
the 06/12/2026 at 01:12 PM
Pas de cartouche, pas d'achat. C est très simple. T imagine pas les economoes que ça me fait ????
nicolasgourry
posted
the 06/12/2026 at 01:13 PM
judebox
Pour Square-enix il n'y aura jamais de jeu en format Non GKC, depuis le début c'est comme ça, ça serait étonnant que ça change par la suite.
aeris201
posted
the 06/12/2026 at 01:22 PM
nicolasgourry
Capcom pareil, GKC pour tout les jeux.
Je pense que Capcom et Square Enix vont maintenir ce format pour tout le cycle de vie de la console.
Perso, apres 1 an de vie avec la Switch 2 et une quinzaine de GKC en ma possession, je suis pas derangé par ce format, au contraire. Temps de chargement inexistant avec les GKC alors qu’il y en a avec les cartes Switch 2 standard.
zephon
posted
the 06/12/2026 at 01:23 PM
ouroboros4
Non c'est au usa pas au japon
rogeraf
posted
the 06/12/2026 at 01:25 PM
Le retour des cartouches
Cyr tu vas pouvoir revoir ta SD card que t'as achetée 300 euros
noishe
posted
the 06/12/2026 at 01:27 PM
ouroboros4
C'est les USA qui auront le jeu sur cartouche, l'Europe et le Japon GCK
ouroboros4
posted
the 06/12/2026 at 01:28 PM
zephon
autant pour moi
Dans tous les cas c'est du GKC chez nous
ducknsexe
posted
the 06/12/2026 at 01:32 PM
Belle liste
Starfox
Les of P
Orbitals
Muramasa US
Xenoblade genesis
OOT
aeris201
posted
the 06/12/2026 at 01:33 PM
ducknsexe
Xenoblade Genesis et OOT ne sont pas dans la liste. Tu triches
ouroboros4
posted
the 06/12/2026 at 01:33 PM
noishe
ducknsexe
posted
the 06/12/2026 at 01:34 PM
aeris201
pas besoin de tricher ils seront tous sur cartouche
solarr
posted
the 06/12/2026 at 01:35 PM
Link49
bon boulot
solarr
posted
the 06/12/2026 at 01:40 PM
flom
Pas de cartouche, pas d'achat. C est très simple. T imagine pas les economoes que ça me fait ????
idem.
aeris201
Temps de chargement inexistant avec les GKC alors qu’il y en a avec les cartes Switch 2 standard.
Mais temps de téléchargement plus d'installation plus longs qu'un temps de chargement entre 2 séquences.
derno
posted
the 06/12/2026 at 01:46 PM
merci beaucoup.
ça sera donc orbital et fire emblem.
il n'avait pas été dit que stellar blade serait en cartouche aussi? mais il se peut que je l'ai associé avec lie of p.
fdestroyer
posted
the 06/12/2026 at 01:48 PM
aeris201
Temps de chargement inexistant? faut pas exagérer. Oui ça va plus vite, car c'est un type de mémoire plus rapide, mais pas instantané pour autant
Et c'est un faux argument, il suffit que Nintendo permette l'installation des jeux via la cartouche, et tu règles ce problème
Ce qui est incroyable, c'est ce modèle existait dès la X360, avec la possibilité d'installer les jeux sur le HDD justement pour exactement cette raison. Pour qu'au final ça soit obligatoire sur PS5 et XSX logiquement
Y'a que Nintendo qui permet pas cela, c'est vraiment dommage.
aeris201
posted
the 06/12/2026 at 01:49 PM
solarr
Je suis pas pressé de lancer un jeu pour la premiere fois. Donc un download avant un premier lancement de jeu ca me derange pas.
Par contre quand je suis en plein jeu, je suis pressé de passer d’une sequence a une autre
solarr
posted
the 06/12/2026 at 01:53 PM
en fait, traiter des fichiers et surveiller une barre d'état est moins embêtant... ok... et quand ta mémoire est saturé, tu reviens en mode ordi de bureau à supprimer, puis réinstaller autre chose... c'est un choix de vie
aeris201
posted
the 06/12/2026 at 02:02 PM
fdestroyer
Une carte Switch 2 a haute capacité coute tres cher contrairement a un disque de capacité similaire. Et une cartouche vide c’est moins couteux qu’une cartouche qui contient un jeu a installer, et une GKC permet une capacité illimité contrairement au 64Go max d’une carte standard
Tu m’as deja evoqué ca 50 fois je t’ai deja repondu 50 fois. Vivement la 100ème fois
sardinecannibale
posted
the 06/12/2026 at 02:12 PM
Je prends Fire Emblem, Nintendo Sports, et potentiellement Hello Kitty.
judebox
posted
the 06/12/2026 at 02:23 PM
nicolasgourry
C'est quand même très décevant quand tu vois que de petits studios font l'effort de sortir leurs jeux réellement sur cartouche.
Et du coup, avec le FF Resonnance, l'excuse de la vitesse de lecture/écriture tombe à l'eau.
Et pour Metaphor c'est également décevant. Ça risque d'être comme ça pour les Persona du coup...
masharu
posted
the 06/12/2026 at 02:24 PM
aeris201
Vivement ta 100e connerie oui.
"capacité illimitée" mdr.
Fdestroyer a donné une solution plus haut, une autre c'est simplement de produire des cartouches de meilleurs capacités. Le clientélisme ça n'est pas du fanatisme, c'est qu'il faudrait donner des gages de qualités à un moment donner. Parce que quitte à niquer le marché de l'occasion et le retrogaming, faudrait assumer le 100% dématériel au lieu de produire du physique que des générations à venir ne pourront plus jouer parce que ça fermera les serveurs pour télécharger les jeux.
escobar
posted
the 06/12/2026 at 02:27 PM
Merci pour l'info
aeris201
posted
the 06/12/2026 at 02:28 PM
fdestroyer
Puis faut realiser que 64Go c’est vraiment trop juste pour contenir un AAA en 2026, et on parle d’une console qui est sensé durer 8 ans donc jusqu’a 2033.
Sans le format GKC, la Switch 2 n’aurait pas obtenu des jeux FF7 Rebirth. Tu imagines Square Enix se casser le cul a essayer de le faire rentrer dans une carte Switch 2 de 64Go ? Evidemment que non, Square Enix en a rien a secouer. Et avec imaginons une capacite plus elevée le jeu serait hors de prix. Bref, ca aurait ete PS5, PC, Xbox et puis c’est tout
masharu
posted
the 06/12/2026 at 02:29 PM
judebox
Excuse donnée par Ubisoft d'ailleurs, donc tout le monde reprend derrière. Et il n'y a aucune excuse quand même sur PS5 ça fout pas les jeux sur plusieurs disques.
masharu
posted
the 06/12/2026 at 02:31 PM
aeris201
Full dématériel comme Steam, c'est pourtant simple à comprendre. Les jeux à plus de 100Go, ça devrait être exclusivement full démat.
derno
posted
the 06/12/2026 at 02:38 PM
masharu
de toute façon les lecteurs disques de la xbox et la ps5 sont moins rapide que le lecteur de cartouche de la switch 2....ils se sont adapté a ces machine, qu'ils s'adaptent à la switch, là c'est clairement qu'ils veulent faire des économie mais ce serait mal vu de le dire.
ratchet
posted
the 06/12/2026 at 02:50 PM
One Piece en GKC le truc fais 3go
aeris201
posted
the 06/12/2026 at 02:55 PM
ratchet
Euh non c'est precisé sur la jaquette qu'il fait... 300Mo
masharu
posted
the 06/12/2026 at 02:59 PM
ratchet
Les éditeurs prennent les consommateurs pour des cons mais ça vient t'expliquer que c'est pour des questions pratiques
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Seul le Japon aura droit au jeu entièrement sur la cartouche
En format carte Switch 2 standard, j’achete : Lie of P, Fire Emblem, Orbitals, Switch Sports Resort et les 3 Xeno.
En format Game Key Card j’achete : Final Fantasy Resonance, Muramasa, Metaphor, Onimusha j’hesite, j’attend de tester la demo quand elle sera dispo sur Switch 2, et le reste ca m’interesse pas
Pour moi ça sonnerait le glas de la console. Et je pense ne pas être le seul.
Ca encouragerait le piratage accessoirement.
Je pense que Capcom et Square Enix vont maintenir ce format pour tout le cycle de vie de la console.
Perso, apres 1 an de vie avec la Switch 2 et une quinzaine de GKC en ma possession, je suis pas derangé par ce format, au contraire. Temps de chargement inexistant avec les GKC alors qu’il y en a avec les cartes Switch 2 standard.
Cyr tu vas pouvoir revoir ta SD card que t'as achetée 300 euros
Dans tous les cas c'est du GKC chez nous
Starfox
Les of P
Orbitals
Muramasa US
Xenoblade genesis
OOT
aeris201 Temps de chargement inexistant avec les GKC alors qu’il y en a avec les cartes Switch 2 standard.
Mais temps de téléchargement plus d'installation plus longs qu'un temps de chargement entre 2 séquences.
ça sera donc orbital et fire emblem.
il n'avait pas été dit que stellar blade serait en cartouche aussi? mais il se peut que je l'ai associé avec lie of p.
Et c'est un faux argument, il suffit que Nintendo permette l'installation des jeux via la cartouche, et tu règles ce problème
Ce qui est incroyable, c'est ce modèle existait dès la X360, avec la possibilité d'installer les jeux sur le HDD justement pour exactement cette raison. Pour qu'au final ça soit obligatoire sur PS5 et XSX logiquement
Y'a que Nintendo qui permet pas cela, c'est vraiment dommage.
Par contre quand je suis en plein jeu, je suis pressé de passer d’une sequence a une autre
Tu m’as deja evoqué ca 50 fois je t’ai deja repondu 50 fois. Vivement la 100ème fois
Et du coup, avec le FF Resonnance, l'excuse de la vitesse de lecture/écriture tombe à l'eau.
Et pour Metaphor c'est également décevant. Ça risque d'être comme ça pour les Persona du coup...
"capacité illimitée" mdr.
Fdestroyer a donné une solution plus haut, une autre c'est simplement de produire des cartouches de meilleurs capacités. Le clientélisme ça n'est pas du fanatisme, c'est qu'il faudrait donner des gages de qualités à un moment donner. Parce que quitte à niquer le marché de l'occasion et le retrogaming, faudrait assumer le 100% dématériel au lieu de produire du physique que des générations à venir ne pourront plus jouer parce que ça fermera les serveurs pour télécharger les jeux.
Sans le format GKC, la Switch 2 n’aurait pas obtenu des jeux FF7 Rebirth. Tu imagines Square Enix se casser le cul a essayer de le faire rentrer dans une carte Switch 2 de 64Go ? Evidemment que non, Square Enix en a rien a secouer. Et avec imaginons une capacite plus elevée le jeu serait hors de prix. Bref, ca aurait ete PS5, PC, Xbox et puis c’est tout
de toute façon les lecteurs disques de la xbox et la ps5 sont moins rapide que le lecteur de cartouche de la switch 2....ils se sont adapté a ces machine, qu'ils s'adaptent à la switch, là c'est clairement qu'ils veulent faire des économie mais ce serait mal vu de le dire.