Pour Stealth40k, toute entreprise ayant une telle longévité, comme Nintendo, est forcément amenée à commettre des erreurs.
L'annulation par Nintendo de son accord avec PlayStation concernant les CD-ROM est sans doute le plus grand regret de l'histoire du jeu vidéo.
Source : https://x.com/MyTimeToShineH/status/2058563720771469420?s=20/
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posted the 05/26/2026 at 01:06 PM by link49
Mais j'ai espoir que Nintendo repare enfin cette erreur a l'avenir
Qui aurait acheté plus de jeux sur Switch et Switch 2 si ont avait les mêmes prix qu'avant day one entre 40 et 45 euros ? Qui aurait plus de jeu si on avait des éditions Select avec les jeux vendu a plusieurs millions qui se retrouve à 25 euros ?
C'est le gros problème de Nintendo. Croire que Yoshi, un warrio...est un produit qui peut se vendre autant qu'un AAA chez un autre éditeurs
Je vois pas ca comme une erreur. De la concurrence forte dans le marché des consoles c'est a la fois sain et necessaire et Sony fut le concurrent dont Nintendo avait besoin a ce moment la. Sega etait un bon concurrent mais pas assez disruptif. En arrivant Sony a cassé certain codes.
1 -leur manette de base fournie avec leur consoles sont toutes dégueulasse (sauf la super nes)
2 -leur rétrocompatibilité n'est pas totale d'une gen a l'autre et quand je dis gen , c'est gameboy a DS a Switch pour les portable et super nes a n64 a gamecube a wii a switch pour celle de salon
et c'est surtout sur ce 2 eme point que c'est délicat car il peuve a tous moment perdre leur parc de joueurs quand il se plante (comme avec la wiiu ou la gamecube) car il n'ont pas de bibliothèque qui attache les joueurs a leur console
3 la durée de vie de leur store online
Pour moi c'est surtout le second point qui est le plus critique chez eux, et qui pourrait leur causer beaucoup beaucoup de tors si jamais il n'y remédie pas par la suite ,car vu qu'il n'ont plus qu'une seul console, s'il se plante 2 fois de suite c'est fini...
je ne pense pas que l’annulation du cd soit leur plus grosse bourde vu qu'on le voit aujourd'hui même sony lache le support disque (a tors selon moi)
Puis Sony et Microsoft ont refait une erreur similaire en sous estimant la transition vers les plateformes numeriques, comme nouveau moteur de croissance, en laissant les consoles, le hardware au centre de leur expérience trop longtemps, ce qui a permis à Steam de faire les choses dans le bon ordre, et devenir plus gros qu'eux.
Plusieurs personnalités qui ont bossé avec Ken Kutaragi en ont parlé publiquement etc.. mais aucun cadre de chez Nintendo (Nintendo Japon plus précisément) s'est exprimé sur cette histoire. J'aurai apprecié que Nintendo apporte la contradiction en donnant sa version des faits.
On l'aura peut etre un jour quand des cadres de Nintendo, lié de pres ou de loin a tout ca, seront a la retraite et auront une parole plus libre.
Pour les joueurs c'est peut-être (sans doute même) mieux ainsi. Mais pour une entreprise, c'est dangereux, ça a amené Nintendo a arrêter la course à la puissance. Ils ont réussi à rebondir, et félicitations à eux, mais ça aurait pu mal finir.
Dans un monde où 90 % des jeux sortent sur cartouche, cet accord fonctionne pour Nintendo. Dans un monde où 90 % des jeux sortent sur CD, cela devient intenable pour Nintendo.
Je ne crois pas que nous verrons un jour Nintendo admettre avoir cru que les jeux continueraient à sortir principalement sur cartouche.
je pense que c'est plutot une peur de nintendo d'avoir des licence nintendo dont les droit aurait été partager avec sony si ils sortaient leur jeu sur cd, donc plus qu'une question de royalties, c'est une question de droit d'auteurs ( et dieux sait que nintendo est a cheval la dessus ) qui a mené au conflit et a l'annulation
Pour les joueurs c'est peut-être (sans doute même) mieux ainsi. Mais pour une entreprise, c'est dangereux, ça a amené Nintendo a arrêter la course à la puissance. Ils ont réussi à rebondir, et félicitations à eux, mais ça aurait pu mal finir.
Oui ca aurait pu mal finir mais ca s'est bien fini, Nintendo n'a pas terminé comme Sega, aujourd'hui Nintendo est toujours la et plus fort que jamais. Donc peut on considerer ca comme une erreur voire leurs plus grosse erreur ? Je dirai plutot une decision tres dangereuse.
Puis bon, une alliance entre Nintendo et Sony aurait abouti a une Nintendo 64 avec un support CD. Franchement tu arrives a imaginer Super Mario 64 et Zelda Ocarina of Time avec des temps de chargement ?
Moi non c'est inconcevable pour moi, on a au moins evité ca
Et sa plus grosse erreur de mon point de vue c'est d'avoir revendu Rare à MS.
L'annulation du CD-Rom SNES et la brouille avec Sony (putain je l'attendais ce foutu CD-Rom )
Le support cartouche de la N64 à une époque ou le CD-Rom était synonyme de progrès (oui je sais mais c'était les 90's).
Le refus du lecteur DVD dans les Gamecube
Le nom WiiU qui a perdu tout le monde, qui croyait voir un accessoire pour la Wii et non une nouvelle console.
Les GKC aujourd'hui sont aussi aujourd'hui une bien belle connerie.