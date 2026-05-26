Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Donkey Kong Bananza
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name : Donkey Kong Bananza
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[Question] Selon vous, quelle a été la plus grosse erreur de Nintendo ?


Pour Stealth40k, toute entreprise ayant une telle longévité, comme Nintendo, est forcément amenée à commettre des erreurs.

L'annulation par Nintendo de son accord avec PlayStation concernant les CD-ROM est sans doute le plus grand regret de l'histoire du jeu vidéo.

Source : https://x.com/MyTimeToShineH/status/2058563720771469420?s=20/
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    aeris201
    posted the 05/26/2026 at 01:06 PM by link49
    comments (38)
    rupinsansei3 posted the 05/26/2026 at 01:08 PM
    Les prix, gkc, casualisation,... la liste est loooonnng
    redxiii102 posted the 05/26/2026 at 01:11 PM
    La plus grande erreur de Nintendo et d'avoir rendu fou aeris201 link49.
    redxiii102 posted the 05/26/2026 at 01:15 PM
    L'annulation par Nintendo de son accord avec PlayStation concernant les CD-ROM est sans doute le plus grand regret de l'histoire du jeu vidéo.

    aeris201 posted the 05/26/2026 at 01:15 PM
    Avoir mis de coté Kid Icarus et Punch Out!!

    Mais j'ai espoir que Nintendo repare enfin cette erreur a l'avenir
    zboubi480 posted the 05/26/2026 at 01:19 PM
    Ses fans.....
    liberty posted the 05/26/2026 at 01:20 PM
    Croire que Nintendo est une entreprise de luxe qui ne fait que des produits qui devraient se vendre chère. Ils ont oublié le côté entreprise familiale de jouets et jeux, pour se tourner vers une Applisation.

    Qui aurait acheté plus de jeux sur Switch et Switch 2 si ont avait les mêmes prix qu'avant day one entre 40 et 45 euros ? Qui aurait plus de jeu si on avait des éditions Select avec les jeux vendu a plusieurs millions qui se retrouve à 25 euros ?

    C'est le gros problème de Nintendo. Croire que Yoshi, un warrio...est un produit qui peut se vendre autant qu'un AAA chez un autre éditeurs
    solarr posted the 05/26/2026 at 01:23 PM
    256Go à gérer sur 10 ans... sauf arrivée d'une V2.
    altendorf posted the 05/26/2026 at 01:23 PM
    liberty Pour le coup, ce n'est pas propre à Nintendo. Tout le monde est tombé dans l'"Applelisation" car ils ont vu que les gens n'avaient plus peur de débourser des sommes folles pour du jeu vidéo, du semi-luxe, des cartes, des livres, ect...
    sdkios posted the 05/26/2026 at 01:23 PM
    C'est pas une erreur (car ca rapporte un max) mais pour moi c'est le fait de profiter de leur public en sachant que meme en servant de la merde, ca vendra toujours. Ils ont des licences tellement bien, qui se sont perdue dans de la facilité et ne propose plus rien d'interessant, c'est vraiment dommage. Pour le reste, vu leur resultats, on ne peut pas parler d'erreurs vu qu'ils sont au top.
    zanpa posted the 05/26/2026 at 01:24 PM
    L’arrête de la course à la puissance avec des consoles qui font plus jouet qu’autre chose et du coup de toujours se reposer sur leur même licences pour en faire des jeux de casu/enfant/ado
    liberty posted the 05/26/2026 at 01:26 PM
    altendorf ouai mais il y a une différence de budget entre un AAA PlayStation et un gros jeux Nintendo. Si j'ai le choix entre Crimson Desert chez un éditeur moindre, un Kingdom Come Délivrance 2 , un Last of Us 3 ou un jeux Nintendo au même prix... Je choisi le AAA chez un autre éditeurs pas de payer un jeu a petit budget Nintendo au prix d'un AAA.
    derno posted the 05/26/2026 at 01:26 PM
    la 3DS à 250 euro, c'était hors sol sur ce qu'est une console portable.
    nyseko posted the 05/26/2026 at 01:28 PM
    Leur erreur était plutôt sur la négociation du contrat avec Sony. S'ils ne s'étaient pas fait avoir à ce moment là, ils auraient pu continuer leur partenariat sans aucun problème.
    aeris201 posted the 05/26/2026 at 01:39 PM
    L'annulation par Nintendo de son accord avec PlayStation concernant les CD-ROM est sans doute le plus grand regret de l'histoire du jeu vidéo.

    Je vois pas ca comme une erreur. De la concurrence forte dans le marché des consoles c'est a la fois sain et necessaire et Sony fut le concurrent dont Nintendo avait besoin a ce moment la. Sega etait un bon concurrent mais pas assez disruptif. En arrivant Sony a cassé certain codes.
    redxiii102 posted the 05/26/2026 at 01:48 PM
    Les gens utilisent l'IA pour rédiger des articles, Link49 utilise Stealth40k
    keiku posted the 05/26/2026 at 01:51 PM
    pour moi ils ont 3 défaut majeur (mais compenser par une politique qui les sauve)

    1 -leur manette de base fournie avec leur consoles sont toutes dégueulasse (sauf la super nes)

    2 -leur rétrocompatibilité n'est pas totale d'une gen a l'autre et quand je dis gen , c'est gameboy a DS a Switch pour les portable et super nes a n64 a gamecube a wii a switch pour celle de salon

    et c'est surtout sur ce 2 eme point que c'est délicat car il peuve a tous moment perdre leur parc de joueurs quand il se plante (comme avec la wiiu ou la gamecube) car il n'ont pas de bibliothèque qui attache les joueurs a leur console

    3 la durée de vie de leur store online

    Pour moi c'est surtout le second point qui est le plus critique chez eux, et qui pourrait leur causer beaucoup beaucoup de tors si jamais il n'y remédie pas par la suite ,car vu qu'il n'ont plus qu'une seul console, s'il se plante 2 fois de suite c'est fini...

    je ne pense pas que l’annulation du cd soit leur plus grosse bourde vu qu'on le voit aujourd'hui même sony lache le support disque (a tors selon moi)
    51love posted the 05/26/2026 at 01:57 PM
    La plus grosse c'est évidemment le support cartouche de la N64 et l'émergence de PlayStation.

    Puis Sony et Microsoft ont refait une erreur similaire en sous estimant la transition vers les plateformes numeriques, comme nouveau moteur de croissance, en laissant les consoles, le hardware au centre de leur expérience trop longtemps, ce qui a permis à Steam de faire les choses dans le bon ordre, et devenir plus gros qu'eux.
    keiku posted the 05/26/2026 at 02:01 PM
    51love Nintendo génère toujours plus d'argent que valve de manière globale (mais en subissant les transition de gen qui font que certaine année ils sont en baisse)
    shambala93 posted the 05/26/2026 at 02:01 PM
    La consanguinité chez certains de leurs pseudos fans
    kidicarus posted the 05/26/2026 at 02:05 PM
    L'erreur de Nintendo dans son histoire du jeu vidéo est d'avoir rien sécurisé lors du projet PlayStation. Une grosse erreur de débutant quand on a leur expérience.
    zekk posted the 05/26/2026 at 02:10 PM
    externaliser leurs licences maison
    aeris201 posted the 05/26/2026 at 02:17 PM
    kidicarus Ce qui me gene un peu avec cette brouille qu'il y a eu entre Sony et Nintendo au debut des années 90, c'est qu'on a que la version de Sony et c'est devenu par défaut la version officielle.

    Plusieurs personnalités qui ont bossé avec Ken Kutaragi en ont parlé publiquement etc.. mais aucun cadre de chez Nintendo (Nintendo Japon plus précisément) s'est exprimé sur cette histoire. J'aurai apprecié que Nintendo apporte la contradiction en donnant sa version des faits.

    On l'aura peut etre un jour quand des cadres de Nintendo, lié de pres ou de loin a tout ca, seront a la retraite et auront une parole plus libre.
    hypermario posted the 05/26/2026 at 02:18 PM
    De faire tant de jaloux chez les fans concurrents
    gamerdome posted the 05/26/2026 at 02:27 PM
    redxiii102 Pourquoi tu ris ? En annulant le CD-Rom avec Sony, Nintendo a lui-même créer son plus grand concurrent.

    Pour les joueurs c'est peut-être (sans doute même) mieux ainsi. Mais pour une entreprise, c'est dangereux, ça a amené Nintendo a arrêter la course à la puissance. Ils ont réussi à rebondir, et félicitations à eux, mais ça aurait pu mal finir.
    nyseko posted the 05/26/2026 at 02:31 PM
    aeris201 Oh, nous avons une bonne idée de ce qu'il s'est passé : ils ont négocié un contrat stipulant que tous les jeux sortant sur support CD auraient leurs royalties versées à Sony, et que les jeux sortant sur support cartouche auraient leurs royalties versées à Nintendo.

    Dans un monde où 90 % des jeux sortent sur cartouche, cet accord fonctionne pour Nintendo. Dans un monde où 90 % des jeux sortent sur CD, cela devient intenable pour Nintendo.

    Je ne crois pas que nous verrons un jour Nintendo admettre avoir cru que les jeux continueraient à sortir principalement sur cartouche.
    nyseko posted the 05/26/2026 at 02:33 PM
    gamerdome Cela n'aurait rien changé, Sony serait entré dans le monde du jeu vidéo de toute façon, le gâteau était bien trop tentant.
    redxiii102 posted the 05/26/2026 at 02:35 PM
    gamerdome Parce que ce mec est le plus gros hypocrite en disant ça, il n'aime pas Sony du tout.
    redxiii102 posted the 05/26/2026 at 02:39 PM
    On supprime mes articles mais on garde ceux de Link49, ok...
    ratchet posted the 05/26/2026 at 02:39 PM
    Ce bourrage de crâne bordel. S2, Nintendo. Comment dégoûter la communauté des fans à force
    redxiii102 posted the 05/26/2026 at 02:43 PM
    ratchet Tu comprends qu'il y a tellement pas de jeux qu'il se fait chier le Link.
    keiku posted the 05/26/2026 at 02:44 PM
    nyseko Oh, nous avons une bonne idée de ce qu'il s'est passé : ils ont négocié un contrat stipulant que tous les jeux sortant sur support CD auraient leurs royalties versées à Sony, et que les jeux sortant sur support cartouche auraient leurs royalties versées à Nintendo.

    je pense que c'est plutot une peur de nintendo d'avoir des licence nintendo dont les droit aurait été partager avec sony si ils sortaient leur jeu sur cd, donc plus qu'une question de royalties, c'est une question de droit d'auteurs ( et dieux sait que nintendo est a cheval la dessus ) qui a mené au conflit et a l'annulation
    ratchet posted the 05/26/2026 at 02:46 PM
    redxiii102 même moi qui suis fan de la Switch et de Nintendo ça me gonfle
    redxiii102 posted the 05/26/2026 at 02:50 PM
    ratchet Parce que c'est un malade le mec il mange Nintendo, dort Nintendo, chie Nintendo.
    redxiii102 posted the 05/26/2026 at 02:51 PM
    ratchet Un mec comme lui qui viendrait dans la cour de récré pour te parler de la Switch 2 et Nintendo, tu voudrais l'acheter franchement ?
    aeris201 posted the 05/26/2026 at 02:52 PM
    gamerdome En annulant le CD-Rom avec Sony, Nintendo a lui-même créer son plus grand concurrent.

    Pour les joueurs c'est peut-être (sans doute même) mieux ainsi. Mais pour une entreprise, c'est dangereux, ça a amené Nintendo a arrêter la course à la puissance. Ils ont réussi à rebondir, et félicitations à eux, mais ça aurait pu mal finir.

    Oui ca aurait pu mal finir mais ca s'est bien fini, Nintendo n'a pas terminé comme Sega, aujourd'hui Nintendo est toujours la et plus fort que jamais. Donc peut on considerer ca comme une erreur voire leurs plus grosse erreur ? Je dirai plutot une decision tres dangereuse.

    Puis bon, une alliance entre Nintendo et Sony aurait abouti a une Nintendo 64 avec un support CD. Franchement tu arrives a imaginer Super Mario 64 et Zelda Ocarina of Time avec des temps de chargement ?

    Moi non c'est inconcevable pour moi, on a au moins evité ca
    tripy73 posted the 05/26/2026 at 03:02 PM
    "What if" ce n’est pas vraiment regret dans le contexte de la phrase du tweet, ça veut surtout dire que l'histoire du JV aurait été totalement différents si Sony et Nintendo était resté allié dans la création de console et non concurrent.

    Et sa plus grosse erreur de mon point de vue c'est d'avoir revendu Rare à MS.
    hyoga57 posted the 05/26/2026 at 03:05 PM
    D’avoir créé cette abomination que sont les Key Card et surtout d’avoir pris leurs fans pour des cons car ils ont le monopole.
    gasmok2 posted the 05/26/2026 at 03:07 PM
    De mon humble point de vue il ya eu plusieurs erreurs

    L'annulation du CD-Rom SNES et la brouille avec Sony (putain je l'attendais ce foutu CD-Rom )

    Le support cartouche de la N64 à une époque ou le CD-Rom était synonyme de progrès (oui je sais mais c'était les 90's).

    Le refus du lecteur DVD dans les Gamecube

    Le nom WiiU qui a perdu tout le monde, qui croyait voir un accessoire pour la Wii et non une nouvelle console.

    Les GKC aujourd'hui sont aussi aujourd'hui une bien belle connerie.
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