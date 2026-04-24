Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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[PDG CyberConnect2] Matsuyama Hiroshi : Favoriser la Ps5 aux Switch


Le PDG de CC2, Matsuyama Hiroshi, affirme que les plateformes Switch ne sont pas des consoles de salon car elles ne sont pas haut de gamme. Il exhorte les développeurs de jeux japonais à produire sur PS5 à la place pour connaître le succès.

« Si vous n'avez pas les moyens d'acheter une PS5, vous devez juste faire l'effort de vous en procurer une. »

Il déplore enfin que les développeurs de jeux vidéo pour consoles possèdent déjà des jeux sur PC, Switch ou mobile, et ne les considèrent pas comme offrant la même expérience que les jeux sur consoles de salon. Il ajoute que, certes, tout le monde n'est pas riche, mais que c'est justement ce qui forge le caractère. Il conclut par : « Ne vous laissez pas berner par la masse. »

Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1suagxd/ceo_of_cc2_matsuyama_hiroshi_claims_switch/
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    posted the 04/24/2026 at 11:15 AM by link49
    comments (14)
    cyr posted the 04/24/2026 at 11:23 AM
    C'est qui se co..?

    Il a sortie quoi?

    Et si on veut jouer a mario kart etc, c'est sur ps5?

    Lui il est vraiment le fuit des années 2000. Un gros troll .
    cyr posted the 04/24/2026 at 11:24 AM
    Puis vu les ventes des jeux ps5 au Japon, c'est clair que si il y avait plus de titre, ça tirerai les ventes vers le bas....
    guiguif posted the 04/24/2026 at 11:28 AM
    Normal
    nicolasgourry posted the 04/24/2026 at 11:28 AM
    Matsuyama Hiroshi, un aristo-messian du jeux vidéo qui s'ignore ?
    https://www.gamekyo.com/blog_article484565.html
    5120x2880 posted the 04/24/2026 at 11:38 AM
    cyr Des jeux que t'es censé connaitre si tu t'intéresse un tant soit peu au jeu vidéo. Que ce soit avec .Hack, Little Tail Bronx ou plus récemment Ninja Storm et Kimetsu no Yaiba.
    nicolasgourry posted the 04/24/2026 at 11:44 AM
    Et pendant ce temps-là, il est bien content de sortir la licence Fuga par exemple aussi sur Switch et PC. La "masse" lui paraît d'un coup acceptable pour développer ses jeux.
    S'il était cohérent, il sortirait ses jeux exclusivement sur PS5, pour donner l'exemple.
    shambala93 posted the 04/24/2026 at 11:56 AM
    5120x2880
    Il le sait, il fait de la provocation
    gasmok2 posted the 04/24/2026 at 11:56 AM
    On est sûr qu'il taff pas en sous-marin pour Sony lol.
    le « Si vous n'avez pas les moyens d'acheter une PS5, vous devez juste faire l'effort de vous en procurer une. » me rappelle étrangement le lancement de la PS3 ou Sony avait sorti el famoso:
    "La PS3 coutera cher mais les gens travailleront plus pour l'acheter"
    ducknsexe posted the 04/24/2026 at 11:57 AM
    Un aveux de faiblesse face à la switch 2
    amario posted the 04/24/2026 at 11:58 AM
    Il est temps de changer de PDG
    altendorf posted the 04/24/2026 at 11:58 AM
    La traduction est très mauvaise et le contexte est dénaturé. Pas étonnant venant d'un post Reddit alimenté par un fanboy Nintendo mais quand même.
    zekk posted the 04/24/2026 at 12:02 PM
    amario
    oreillesal posted the 04/24/2026 at 12:19 PM
    Le problème de ce genre d'affirmations, c'est qu'elles vieillissent mal.
    Il aura la l'air malin quand il viendra quémander de la visibilité sur Switch 2.
    ouroboros4 posted the 04/24/2026 at 12:20 PM
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