Le PDG de CC2, Matsuyama Hiroshi, affirme que les plateformes Switch ne sont pas des consoles de salon car elles ne sont pas haut de gamme. Il exhorte les développeurs de jeux japonais à produire sur PS5 à la place pour connaître le succès.
« Si vous n'avez pas les moyens d'acheter une PS5, vous devez juste faire l'effort de vous en procurer une. »
Il déplore enfin que les développeurs de jeux vidéo pour consoles possèdent déjà des jeux sur PC, Switch ou mobile, et ne les considèrent pas comme offrant la même expérience que les jeux sur consoles de salon. Il ajoute que, certes, tout le monde n'est pas riche, mais que c'est justement ce qui forge le caractère. Il conclut par : « Ne vous laissez pas berner par la masse. »
Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1suagxd/ceo_of_cc2_matsuyama_hiroshi_claims_switch/
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posted the 04/24/2026 at 11:15 AM by link49
Il a sortie quoi?
Et si on veut jouer a mario kart etc, c'est sur ps5?
Lui il est vraiment le fuit des années 2000. Un gros troll .
https://www.gamekyo.com/blog_article484565.html
S'il était cohérent, il sortirait ses jeux exclusivement sur PS5, pour donner l'exemple.
Il le sait, il fait de la provocation
le « Si vous n'avez pas les moyens d'acheter une PS5, vous devez juste faire l'effort de vous en procurer une. » me rappelle étrangement le lancement de la PS3 ou Sony avait sorti el famoso:
"La PS3 coutera cher mais les gens travailleront plus pour l'acheter"
Il aura la l'air malin quand il viendra quémander de la visibilité sur Switch 2.