J’aimerais parler d’un sujet qui me travaille : l’aristo-messianisme. C’est cette idée qu’il existe des personnes qui se comportent un peu comme le personnage de John Doe dans le film Seven. Des gens qui se prennent pour des juges et décident que tout ce qui n’est pas à leur hauteur technique est un péché. Pour eux, il faut punir les "pécheurs" par leurs propres péchés.



À l’heure actuelle, le sommet de la pyramide est représenté par le summum de la console de salon : la version "Pro". C'est le summum du summum, l'objet qui n'est plus seulement une machine de jeu, mais un marqueur de caste. Seule une minorité y a accès. Selon l’ego de la personne, on bascule dans une forme de morale déplacée : ne pas posséder ce prestige technique devient une faute. Il n'y a plus de tolérance pour ceux qui n'ont pas les mêmes moyens. Au contraire, ces "élites" autoproclamées sont virulentes car elles pensent détenir la vérité absolue sur le paraître. Tout support qui n'est pas à ce niveau est vu comme un outil pour ceux qui se contentent de peu et qui n'ont rien compris.



C’est un droit de vie ou de mort sociale. Si tu ne comprends pas leur vérité, ils cherchent à te faire bouffer ton "péché" technique, comme John Doe force sa victime à s’empiffrer jusqu’à ce qu’elle en crève. Ils veulent te dégoûter de ton propre plaisir pour justifier l'existence de leur investissement.



Pourtant, il faut être honnête : certains possèdent ce luxe et en ont conscience. Ils assument d'être en haut, ils profitent du meilleur, mais ils gardent les pieds sur terre. Ils acceptent que tout le monde n'ait pas accès à la même machine et se réjouissent simplement que l'autre puisse aussi jouer au jeu, peu importe le support. Eux sont dans l'être. Mais l'aristo-messin, lui, ne cherche que les preuves qui vont dans son sens. Il confond son idéal avec une norme universelle, alors que ce n’est qu’une niche financière.



Un droit sans accessibilité n'a aucun sens. La puissance brute est formidable dans un salon, mais dans un train ou un avion, elle ne vaut rien. Là, c’est le support "inférieur" qui prend tout son sens. Le critère réel, ce n'est pas le paraître, c’est l’Être du jeu.



Prenons l’exemple de Resident Evil Requiem. L’essence, c’est la survie et la peur. C’est physique. Est-ce que voir chaque cheveu mieux dessiné change l’adrénaline face au monstre ? Non. Le ressenti est le même. Si les cheveux sont "pas trop mal faits", l’essentiel est là. La technique doit servir l’interactivité, sinon c’est juste de la cosmétique. C’est un bonus, pas le cœur du sujet.



Le plus ironique, c’est l’hypocrisie de cette caste. Ils pensent qu’on les jalouse, mais c’est l’inverse : ils jalousent ceux qui arrivent à aimer le jeu avec moins de spectaculaire. Ils trouvent injuste que l’on puisse atteindre le même plaisir (l'Être) sans avoir payé la taxe du Paraître.



Face à ce manège, on peut devenir comme Somerset dans Seven : pessimiste, fatigué de voir l'humain s'écraser pour des futilités. On pourrait se dire que c’est peine perdue. Mais à la fin, Somerset cite Hemingway : "Le monde est un bel endroit qui vaut la peine qu'on se batte pour lui", et il ajoute qu'il est d'accord avec la seconde partie. Le monde du jeu vidéo n'est pas toujours beau, défiguré par le mépris de caste, mais l'accès de tous à l'âme d'une œuvre est un combat qui vaut la peine d'être mené. À la fin du voyage, celui qui a fini le jeu sur une machine modeste aura vu les mêmes monstres et vécu la même histoire. L’argent ne doit jamais être un mur entre un joueur et son émotion.