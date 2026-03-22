Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Crimson Desert
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name : Crimson Desert
platform : Xbox Series X
editor : Pearl Abyss
developer : Pearl Abyss
genre : action-aventure
other versions : PC - Playstation 5
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[Crimson Desert] On ne pourra pas lui enlever cela au moins
Pour remettre dans le contexte, j'y joues sur Xbox Series X :



















Pour le moment, j'adore franchement. Le jeu est franchement beau. Après ça reste un RPG occidental monde ouvert. Du coup, il a un petit côté Dragon Age, The Witcher, et même Zelda : Tears of Kingdom. Je sens que je vais le savourer celui-là.

Source : https://x.com/Archangel491/
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    ropstar
    posted the 03/22/2026 at 12:50 PM by link49
    comments (12)
    aeris362 posted the 03/22/2026 at 12:53 PM
    Sur PS5 Pro c’est souvent affreux

    https://x.com/Eli_wouazzalle/status/2035644480821350632?s=20

    gat posted the 03/22/2026 at 01:01 PM
    j’adore franchement. Le jeu est franchement beau

    Quelle plume divine.

    aeris362 Avoue, tu vis chez Linkounet49 en fait.
    altendorf posted the 03/22/2026 at 01:01 PM
    Cela fait une bonne dizaine d'heures que je suis dessus et c'est pas fameux malheureusement. Déjà les menus sont super mal optimisés, on sent bien que le jeu a été pensé pour le PC dès le début (c'était un MMO à la base) et a eu du mal à faire la transition vers les consoles. L'histoire est anecdotique et tellement mal amenée. Crimson Desert veut être tellement de jeux à la fois (Assassin's Creed, Dragon Age, Zelda, Red Dead Redemption, The Witcher) mais n'arrive a en atteindre aucun. La seule chose qui me pousse vraiment a continuer c'est le grinding qui me dérange pas et les potentielles récompenses des quêtes annexes. Avec les nombreuses activités, j'espère au moins qu'on aura droit à sa propre maison à un moment
    skuldleif posted the 03/22/2026 at 01:03 PM
    aeris362 le LOD doit etre sur low en mode perf j'imagine , donc les textures éloignés sont en low (en dessous?)
    skuldleif posted the 03/22/2026 at 01:06 PM
    de ce que j'ai lu le framerate est unlock et de ce fait le mode qualité et equilibré sont aussi en 60 fps ou vraiment proche et quoi qu'il arrive dans la plage VRR (au dessus de 48fps)
    que ce soit PS5 pro ou PS5/SX
    donc autant jouer en mode qualité
    zekk posted the 03/22/2026 at 01:23 PM
    aeris362
    mazeroza posted the 03/22/2026 at 01:23 PM
    Les commandes sont infâme. Le jeu veut top en faire et c'est un melting-pot de tout et n'importe quoi fait à l'arrache. Le scénario on peut l'oublier. Après c'est loin d'être un mauvais et c'est très agréable de parcourir le monde mais on est très très loin d'un Zelda , the Witcher niveau gameplay et optimisation.
    sandman posted the 03/22/2026 at 01:25 PM
    aeris362 l'exagération des joueurs est incroyable mdrr y'a une distance d'affichage flou et ca parle de jeu ps3... Vous réalisez meme pas que vous avez le plus beau jeu ps5 sur votre console et ca chouine pour la distance d'affichage que la pS5 ne peut pas gérer mdrrr

    arretez le jeu vidéo, on dirait que vous jouez juste pour pleurer H24 sur des détails que votre console peut pas gérer... XDDD
    skuldleif posted the 03/22/2026 at 01:26 PM
    mazeroza apparemment ils sont au courant pour les commandes et vont patcher ca

    "In particular, we are aware of the discomfort many players have experienced with the controls, and we are currently preparing a patch to address this."
    altendorf posted the 03/22/2026 at 01:56 PM
    skuldleif OH j'espère quelque chose de mieux foutu et plus classique dans ce cas
    mazeroza posted the 03/22/2026 at 02:05 PM
    skuldleif J'ai vue, oui. C'est une bonne nouvelle mais il va y avoir un sacré boulot. En tout cas si cela est fait ce sera un putain de point noir en moins car c'est vraiment une purge à ce niveau.
    shambala93 posted the 03/22/2026 at 02:39 PM
    mazeroza
    Comme BdO mais une fois maitrisé c’est génial. Et plus profond que la plupart des jeux du genre.

    gat
    Me demande ce que fait la modération avec ce zozo qui change de pseudo tous les 10 minutes. On dirait un bot.
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