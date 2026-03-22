Pour remettre dans le contexte, j'y joues sur Xbox Series X :
Pour le moment, j'adore franchement. Le jeu est franchement beau. Après ça reste un RPG occidental monde ouvert. Du coup, il a un petit côté Dragon Age, The Witcher, et même Zelda : Tears of Kingdom. Je sens que je vais le savourer celui-là.
https://x.com/Eli_wouazzalle/status/2035644480821350632?s=20
Quelle plume divine.
aeris362 Avoue, tu vis chez Linkounet49 en fait.
que ce soit PS5 pro ou PS5/SX
donc autant jouer en mode qualité
arretez le jeu vidéo, on dirait que vous jouez juste pour pleurer H24 sur des détails que votre console peut pas gérer... XDDD
"In particular, we are aware of the discomfort many players have experienced with the controls, and we are currently preparing a patch to address this."
Comme BdO mais une fois maitrisé c’est génial. Et plus profond que la plupart des jeux du genre.
gat
Me demande ce que fait la modération avec ce zozo qui change de pseudo tous les 10 minutes. On dirait un bot.