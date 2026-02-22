Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition
10
Likers
name : Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Monolith Software
genre : RPG
link49
478
Likes
Likers
link49
articles : 18883
visites since opening : 32719224
link49 > blog
[Xenoblade Chronicles X] Des problèmes sur la version Nintendo Switch 2


Nintendo a non seulement annoncé cette semaine Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition sur Switch 2, mais a également lancé le jeu en version numérique. Après quelques essais, des problèmes visuels ont été signalés.

Nintendo a indiqué que le jeu tourne jusqu'à 60 images par seconde, ce qui est généralement le cas. Cependant, le nombre d'images par seconde peut légèrement chuter dans les zones plus chargées comme New Los Angeles. Heureusement, on bénéficie d'environ 60 FPS lors des déplacements sur Mira et pendant les combats.

GVG a malheureusement constaté un léger effet de scintillement/tremblement sur les textures, absent auparavant. Ce problème est clairement visible dans les extraits vidéo disponibles. Il semble plus prononcé en mode portable, mais il est également présent en mode téléviseur. Un autre exemple de ces problèmes visuels est visible. L'origine du problème reste incertaine, mais certains pensent qu'il est lié à la mise à l'échelle.

L'accueil réservé à la nouvelle édition Nintendo Switch 2 est mitigé. Si les 60 images par seconde sont certes appréciables, certains estiment que la qualité visuelle est en réalité une régression. Votre appréciation dépendra probablement de votre sensibilité aux problèmes mentionnés.

Une question se pose alors : le jeu bénéficiera-t-il de mises à jour pour corriger ces problèmes ? Certains fans sont déçus par la qualité visuelle, mais peut-être que des améliorations seront apportées ultérieurement. Avez-vous déjà joué à Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition sur Nintendo Switch 2 ?

Source : https://nintendoeverything.com/xenoblade-chronicles-x-new-nintendo-switch-2-edition-has-some-issues/
    posted the 02/22/2026 at 10:40 AM by link49
    ouroboros4 posted the 02/22/2026 at 10:50 AM
    Ça fera 5 euros, merci !
    51love posted the 02/22/2026 at 10:52 AM
    J'ai eu la flemme d'en faire un article, mais ce qui me saute aux yeux ce sont les textures. Ils ont appliqué un filtre par dessus, ça leur donne un côté "peint" comme certains algos qu'on retrouve dans les emulateurs, plutôt que de les avoir retravaillé a la main et le rendu est régulièrement pas ouf...

    A se demander s'il y a pas eu l IA dans tout ça...
    kujiraldine posted the 02/22/2026 at 10:52 AM
    Le DLSS peut recevoir des mises à jour sur son processus de rendu. Il est possible que ce soit arrangé à l'avenir. En attendant, pour ceux qui tiennent vraiment à la 4K, faites chauffer votre version Wii U sur PC.
    rbz posted the 02/22/2026 at 10:52 AM
    plus aussi incroyable que prévu hein ? tu l'avais testé cette maj avant de faire ton article de la dernière fois ?

    maj full ia ?

    vraiment cette console ... et la gestion de ce jeu. ils auraient pus tellement mieux le gérer et tellement mieux pu le mettre en avant .. parce qu'au final il a encore fait des scores misérables comparé aux autres xeno
    sonilka posted the 02/22/2026 at 10:53 AM
    Y a surtout eu aucun travail sur la distance d'affichage. Résultat avec la hausse de résolution, l'effet popping est accentué. Mais bon on ne va pas se plaindre, ce n'est pas comme si la mise à jour était payante ...
    link49 posted the 02/22/2026 at 10:54 AM
    Rbz J'attends la version physique le 16 avril.
    ouroboros4 posted the 02/22/2026 at 10:56 AM
    sonilka effectivement
    guiguif posted the 02/22/2026 at 11:04 AM
    kurohige posted the 02/22/2026 at 11:09 AM
    Je ferais ce jeu après avoir fini DQ7 Switch 2
    trodark posted the 02/22/2026 at 11:21 AM
    Nintendo Seal of Quality
    51love posted the 02/22/2026 at 11:23 AM
    sonilka moi attendais une éventuelle version S2 digne de ce nom pour me donner envie de le relancer, qui corrgerait justement ce type de limitation...

    Attendre quasi un an pour ce patch bidon payant...
    51love posted the 02/22/2026 at 11:48 AM
    kujiraldine sur PC j'imagine que la version Switch est même plus intéressante que la version Wii U?

    Et oui, 4k / 60fps, voir même 120/240 via frame gen.. et des textures authentiques, qui ne sont pas passées sous un filtre dégueulasse....

    C'est loin d'être digne de pack textures HD amateur...

    D'ailleurs ya peut être aussi des mods pour améliorer la distance d'affichage, les ombres, comme avec les Zelda BotW / TotK je suis pas allé voir.

    Et Nintendo qui te fait payer un patch alors que des passionnés font mieux tu m'étonnes qu'ils ont voulu tuer les emulateurs Switch...

    Et cette stabilité d'image de l'enfer, alors que les mecs ont la technologie idéale pour ça avec le DLSS....

    Quelle honte cette version. même gratuit ça serait indigne d'un tel jeu et éditeur..
    5120x2880 posted the 02/22/2026 at 12:12 PM
    51love Justement, par rapport à l'émulateur, ça dit quoi ? Proche de la sortie, donc 1.0 + pas hyper opti ça tournait comme ça, je ne vois pas vraiment de problèmes, 60fps solide et pas de clignotements. Je l'avais fais sur cemu en 4K60 à l'époque, j'ai eu envie de le refaire via la DE mais la quête supplémentaire n'a pas l'air de valoir le coup d'après ce que j'ai lu alors je télécharge une sauvegarde pour pas me retaper 80h de jeu.
    noishe posted the 02/22/2026 at 12:19 PM
    Pour moi le plus choquant c'est les textures ici. Comment ils ont pu se dire que c'était ok de proposer un upscaling aussi dégueulasse... Déjà dans le trailer initial on pouvait voir les effets du DLSS sur les visages, ça paraissait léger en comparaison, je m'imaginais pas qu'on allait avoir un résultat catastrophique comme ça pour le reste. Et ils ont laissé passer ça...

    J'ai lu que Nintendo acceptait les remboursements sur l'eShop, ce qui est assez rare pour être souligné, donc j'espère qu'ils vont apporter une solution au problème.
