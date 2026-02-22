Nintendo a non seulement annoncé cette semaine Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition sur Switch 2, mais a également lancé le jeu en version numérique. Après quelques essais, des problèmes visuels ont été signalés.
Nintendo a indiqué que le jeu tourne jusqu'à 60 images par seconde, ce qui est généralement le cas. Cependant, le nombre d'images par seconde peut légèrement chuter dans les zones plus chargées comme New Los Angeles. Heureusement, on bénéficie d'environ 60 FPS lors des déplacements sur Mira et pendant les combats.
GVG a malheureusement constaté un léger effet de scintillement/tremblement sur les textures, absent auparavant. Ce problème est clairement visible dans les extraits vidéo disponibles. Il semble plus prononcé en mode portable, mais il est également présent en mode téléviseur. Un autre exemple de ces problèmes visuels est visible. L'origine du problème reste incertaine, mais certains pensent qu'il est lié à la mise à l'échelle.
L'accueil réservé à la nouvelle édition Nintendo Switch 2 est mitigé. Si les 60 images par seconde sont certes appréciables, certains estiment que la qualité visuelle est en réalité une régression. Votre appréciation dépendra probablement de votre sensibilité aux problèmes mentionnés.
Une question se pose alors : le jeu bénéficiera-t-il de mises à jour pour corriger ces problèmes ? Certains fans sont déçus par la qualité visuelle, mais peut-être que des améliorations seront apportées ultérieurement. Avez-vous déjà joué à Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition sur Nintendo Switch 2 ?
Source : https://nintendoeverything.com/xenoblade-chronicles-x-new-nintendo-switch-2-edition-has-some-issues/
posted the 02/22/2026 at 10:40 AM by link49
A se demander s'il y a pas eu l IA dans tout ça...
maj full ia ?
vraiment cette console ... et la gestion de ce jeu. ils auraient pus tellement mieux le gérer et tellement mieux pu le mettre en avant .. parce qu'au final il a encore fait des scores misérables comparé aux autres xeno
Attendre quasi un an pour ce patch bidon payant...
Et oui, 4k / 60fps, voir même 120/240 via frame gen.. et des textures authentiques, qui ne sont pas passées sous un filtre dégueulasse....
C'est loin d'être digne de pack textures HD amateur...
D'ailleurs ya peut être aussi des mods pour améliorer la distance d'affichage, les ombres, comme avec les Zelda BotW / TotK je suis pas allé voir.
Et Nintendo qui te fait payer un patch alors que des passionnés font mieux tu m'étonnes qu'ils ont voulu tuer les emulateurs Switch...
Et cette stabilité d'image de l'enfer, alors que les mecs ont la technologie idéale pour ça avec le DLSS....
Quelle honte cette version. même gratuit ça serait indigne d'un tel jeu et éditeur..
J'ai lu que Nintendo acceptait les remboursements sur l'eShop, ce qui est assez rare pour être souligné, donc j'espère qu'ils vont apporter une solution au problème.