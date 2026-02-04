Des rumeurs concernant une nouvelle sortie de Xenoblade Chronicles circulent en ligne depuis aujourd'hui, suite à une possible fuite sur la plateforme de casting Spotlight.
La page de la comédienne de doublage Caitlin Thorburn (qui a prêté sa voix à plusieurs personnages du deuxième opus) aurait été mise à jour pour faire référence à un projet « Xenoblade Chronicles » prévu pour 2026. Elle reprendrait apparemment son rôle de KOS-MOS, personnage déjà présent dans Xenoblade Chronicles 2 et la série Xenosaga.
Voilà donc ce qui aurait fuité. Quant à sa véracité, il ne s'agit pour l'instant que d'une rumeur, mais il semblerait que seul l'intéressé puisse modifier son profil.
Si cela confirme l'arrivée d'un nouveau jeu Xenoblade (ou le retour d'un opus précédent), ce ne serait pas la première fois qu'un tel phénomène se produit. Les fans de Xenoblade n'ont pas tardé à remarquer un précédent : avant l'annonce de Xenoblade Chronicles 3, Jenna Coleman, la voix de Melia, avait évoqué « un autre jeu » avant la révélation officielle.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/02/rumour-xenoblade-chronicles-voice-actor-might-have-leaked-evidence-of-a-new-release/
tags :
posted the 02/04/2026 at 05:13 AM by link49
Sans officialisation officiel...