Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Xenoblade Chronicles 3
28
Likers
name : Xenoblade Chronicles 3
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Monolith Software
genre : RPG
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
478
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18837
visites since opening : 32474748
link49 > blog
[Switch 2] Rumeur : Un Xenoblade Chronicles prévu en 2026?


Des rumeurs concernant une nouvelle sortie de Xenoblade Chronicles circulent en ligne depuis aujourd'hui, suite à une possible fuite sur la plateforme de casting Spotlight.

La page de la comédienne de doublage Caitlin Thorburn (qui a prêté sa voix à plusieurs personnages du deuxième opus) aurait été mise à jour pour faire référence à un projet « Xenoblade Chronicles » prévu pour 2026. Elle reprendrait apparemment son rôle de KOS-MOS, personnage déjà présent dans Xenoblade Chronicles 2 et la série Xenosaga.

Voilà donc ce qui aurait fuité. Quant à sa véracité, il ne s'agit pour l'instant que d'une rumeur, mais il semblerait que seul l'intéressé puisse modifier son profil.

Si cela confirme l'arrivée d'un nouveau jeu Xenoblade (ou le retour d'un opus précédent), ce ne serait pas la première fois qu'un tel phénomène se produit. Les fans de Xenoblade n'ont pas tardé à remarquer un précédent : avant l'annonce de Xenoblade Chronicles 3, Jenna Coleman, la voix de Melia, avait évoqué « un autre jeu » avant la révélation officielle.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/02/rumour-xenoblade-chronicles-voice-actor-might-have-leaked-evidence-of-a-new-release/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 02/04/2026 at 05:13 AM by link49
    comments (3)
    cyr posted the 02/04/2026 at 06:10 AM
    Peut-être, Peut-être pas

    Sans officialisation officiel...
    myki posted the 02/04/2026 at 06:30 AM
    je me dis qu'il serai credible qu'il fasse un "mini" episode pour faire la transition entre l'arc "klaus" désormais boucler, et le nouvel univers xeno qui va débuter.quoi qu'ils fassent j'ai hate.
    link49 posted the 02/04/2026 at 06:42 AM
    myki Perso je vois bien un Xenoblade Chronicles 2-2, la suite du deuxième opus'
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo