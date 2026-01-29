Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Bravely Default HD Remaster
1
Likers
name : Bravely Default HD Remaster
platform : Switch 2
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
478
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18828
visites since opening : 32412288
link49 > blog
[Switch 2] Le format Game-Key Card, vraiment un repoussoir?


Les cartes-clés de jeu sont un nouveau format physique introduit avec la Nintendo Switch 2. Contrairement aux cartouches traditionnelles qui contiennent le jeu complet, les cartes-clés de jeu ne contiennent qu'une licence numérique. Cette option est intéressante pour les éditeurs pour plusieurs raisons. Par exemple, ils peuvent vouloir rendre leur jeu disponible en magasin sans payer le prix élevé des cartouches de 64 Go, le jeu peut nécessiter plus d'espace de stockage que 64 Go, ou encore des options de stockage plus rapides (mémoire interne ou microSD Express).

De nombreux collectionneurs de jeux vidéo se sont exprimés sur les réseaux sociaux contre les cartes-clés de jeu, jurant de ne jamais en acheter. Certains vont même jusqu'à dire qu'ils n'achèteront pas de Switch 2 à cause de la présence de ces cartes. Mais ces opinions sont-elles largement partagées ? Ou s'agit-il plutôt d'une minorité bruyante ? D'après nos données, la plupart des utilisateurs semblent disposés à acheter des cartes-clés de jeu. Parmi les 1 070 utilisateurs de Deku Deals ayant ajouté au moins un jeu physique d'éditeur tiers à leur collection, 735 possèdent au moins un titre sur carte-clé de jeu.




Les données de dekudeals.com montrent que les possesseurs de Switch 2 achètent des cartes-clés de jeu. Six des dix jeux Switch 2 physiques tiers les plus recherchés sur Deku Deals sont des cartes-clés de jeu :

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster
Hades II
Rune Factory : Guardians of Azuma
Star Wars Outlaws Gold Edition
Yakuza 0 Director's Cut
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE
Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition
Persona 3 Reload
STORY OF SEASONS : Grand Bazaar

La plupart des jeux Switch 2 physiques sont des cartes-clés de jeu, mais les rumeurs vont bon train concernant l'éventuelle disponibilité de nouveaux formats chez Nintendo. Il faudra donc attendre pour voir si les cartes-clés de jeu continueront de dominer le marché des jeux physiques tiers.

Source : https://www.dekudeals.com/articles/are-switch-2-owners-buying-third-party-game-key-card-releases/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/29/2026 at 02:07 PM by link49
    comments (29)
    jenicris posted the 01/29/2026 at 02:12 PM
    Faut voir surtout les ventes de chiffres au global
    La part demat, physique, GKC...selon les jeux et ces chiffres globaux
    Ca serait intéressant que Nintendo donnent ces stats
    link49 posted the 01/29/2026 at 02:13 PM
    Merci encore à tripy73 pour m'avoir envoyé le lien.
    thejoke posted the 01/29/2026 at 02:13 PM
    En même temps certains craquent parce que ça devient dur de jouer sans passer par leur système si tu joues uniquement sur switch 2.
    cidkageno posted the 01/29/2026 at 02:14 PM
    Une chose est sur c'est qu'il y a quelques jeux que j'ai pas acheté parce qu'ils etaient en gkc et je dois pas etre le seul.
    cyr posted the 01/29/2026 at 02:14 PM
    Les gkc c'est une alternative au code in the box. Donc si vous voulez pas de GKC, vous aurez des code a la place. NON REVENDABLE;
    masharu posted the 01/29/2026 at 02:15 PM
    Premièrement c'est Deku Deals avec leur propre donné donc bon. On ne prend jamais les sondages de Julien Chièze comme représentatif, non ?

    Deuxièrement, forcément, des jeux comme Final Fantasy 7 Remake, ce sont des jeux attendus par la masse alias le grand public, il n'y a pas de recul sur ces questions donc ça prend Cyberpunk 2077 Edition Ultime ou Final Fantasy 7 Remake sans forcément savoir que ça n'est pas les mêmes formats. Je rappelle que les derniers gros jeux Ubisoft depuis 2024 Star Wars Outlaws, Avatar et Assassin's Creed Shadows sont sous 'key' sur PS5/XS, que c'est un format naissant (Microsoft a sorti en physique des jeux nécessitants Internet pour télécharger, dont le dernier Doom et Gear of War Reloaded) et que ces jeux s'amassent au final en occasion notamment dans les Micromania et cie...
    aeris924 posted the 01/29/2026 at 02:24 PM
    Les acheteurs de cet enseigne sont des gamers avisés et achetent en connaissance de cause.

    Ça montre qu’il n’y a absolument pas de boycotts des GKC comme certains essayent de le faire croire.
    masharu posted the 01/29/2026 at 02:32 PM
    aeris333 Non. Ce serait un peu comme se servir de Humble Store pour donner une position donnée sur Steam. Ça montre tout au plus qu'il n'y a pas de boycotte de jeu sous clé sur Deku Deals... La nuance est là hein. Maintenant, le marché c'est essentiellement le grand public, le grand public achète ce qui est populaire comme FF7R. S'il n'y avait pas d'impact comme on l'a vu depuis le lancement, Nintendo ne serait pas en train de faire produire des cartouches NS2 de moindres capacités.
    ouroboros4 posted the 01/29/2026 at 02:33 PM
    masharu laisse tomber tu perds ton temps
    hypermario posted the 01/29/2026 at 02:35 PM
    Le probleme des GKC c'est les 256 GO de la console... avec 1To ou meme 512Go, ca passerai mieux.
    masharu posted the 01/29/2026 at 02:48 PM
    hypermario C'est un problème secondaire. Oui la console pourrait avoir plus d'espace de stockage, elle pourrait couter plus cher aussi. Mais ça c'est le coté pratique et c'est gérable.

    Il y a un sérieux problème plus important de conservation et d'accessibilité du jeu vidéo pour le futur que certains refusent de voir.

    On s'accord pour dire que "qui s'en soucis ?", mais en l'état on oublie que Concord sur PS5 est un jeu vidéo qu'on peut toujours acheter en physique mais qui est injouable sans passer par le piratage (que Sony a d'ailleurs condamné derrière) et donc des recours qui peuvent être illégaux, comme on le voit avec Mario Kart Wii qui est lui jouable encore aujourd'hui heureusement mais le online faut passer par le piratage. Ce n'est pas ce que je souhaite pour une personne qui demain se rend dans un Micromania, est intéressé par par exemple Bravely Default HD Remaster, l'achète mais qui se rend compte que les serveurs pour DL le jeu sont fermé et qu'il faut donc passer par des moyens détourner pour jouer à ce qui sera un jeu vidéo rétro dans une trentaine cinquantaine d'années.
    sonilka posted the 01/29/2026 at 02:53 PM
    aeris333 Ça montre qu’il n’y a absolument pas de boycotts des GKC comme certains essayent de le faire croire.

    Dit il en raisonnant exactement de la meme manière que ceux qu'ils critiquent.
    fdestroyer posted the 01/29/2026 at 02:56 PM
    1/4 qui n'en possède pas? Je trouve tout de même ça assez haut, parce qu'une très grande partie de la ludothèque est en GKC, le grand public s'en moque, mais visiblement un quart ne s'en moque pas. C'est une grosse communauté sur le nombre total de NS2 quand-même
    akinen posted the 01/29/2026 at 03:12 PM
    Si steam et toutes les plateformes de contenu n’existaient pas, je m’e serai inquiété.

    Mais bon, ce n’est pas le cas.
    cyr posted the 01/29/2026 at 03:18 PM
    fdestroyer C'est comme tous les sondages, tous dépend de qui y répond.

    masharu si dans 30 ans ou 50 ans, les serveurs ferme, je pense que j'en aurai rien a faire, car soit je mangerai les pissenlit par la racine, soit je serais trop vieux pour joué.....

    Mais t'inquiète pas, si demain nintendo annonce la fermeture de l'eshop 3DS/WII U tu m'entendra gueuler.
    masharu posted the 01/29/2026 at 03:22 PM
    akinen A ce jeu là, je préfère largement acheter directement en démat, au moins j'ai une preuve d'achat.

    cyr Tu ne dois être futé dans la vie. On ne parle pas de soi-même dans 30-50 ans mais du marché de la seconde main dans 30-50 ans, ce marché où aujourd'hui tu peux acheter encore aujourd'hui des jeux Wii/PS3/X360 à Micromania par exemple.

    Demain dans 30-50 ans qui sait si pour Nintendo, Ubisoft ou encore Microsoft, faire tenir des serveurs pour télécharger les jeux ça n'est plus rentable parce que ce seront de vieux jeux et que, je répète les éléments de langages, ""qui jouera Doom Eternal PS5 ou Pokémon Pokopia NS2 en l'an 2050"" ? C'est vrai que plus personne ne joue aujourd'hui à du Tomb Raider PS1 ou à Street Fighter II SNES évidemment ...
    sylphide posted the 01/29/2026 at 03:45 PM
    J'ai acheté Disgaea 7 complete sur Switch 2 donc gamekey card qui fait 7.7Go ... j'ai du attendre 6 longue minutes avant de pouvoir le lancer alors que j'ai la fibre.. c'est comme avoir du Demat mais en étant obliger d'avoir une cartouche dans ta console et à trimbaler.

    Y a rien qui vas avec les Gamekey Card
    elicetheworld posted the 01/29/2026 at 03:52 PM
    Bien sûr que c'est un repoussoir, d'ailleurs ce n'est pas du physique c'est du dématérialisé déguisé point et j'espère que après le succès de FF7 remake, il n'y aura pas de volte-face, en se disant qu'ils abandonnent le projet de faire des cartouches à capacité variable mais qui reste finalement en game key card.
    cyr posted the 01/29/2026 at 03:52 PM
    masharu Il y a le soucis des consoles aussi, si tu n'a pas de consoles en état de marche, tes jeux physique tu peut les mettre a la poubelle.


    sylphide 6 minute? Comment tu a fait pour survivre avec ce temps interminable?

    Je serais partie me coucher , et j'aurai commencer a jouer le lendemain.
    tripy73 posted the 01/29/2026 at 03:54 PM
    link49 : pas de soucis, je savais que tu trouverais l'info intéressante
    masharu posted the 01/29/2026 at 03:58 PM
    cyr Quand tu ne connais rien à ces choses, tu ferais mieux de parler moins.
    hypermario posted the 01/29/2026 at 04:24 PM
    masharu Oui comme tu dis on passera par le piratage, exemple sur DS ou 3DS ou meme switch, personne ne se fait chier a switcher de jeux... tu pirate et t'install.

    De toute maniere,

    "Vous ne posssederez rien et vous serez heureux"
    solarr posted the 01/29/2026 at 05:50 PM
    fdestroyer 25%, ce serait un gros manque à gagner pour l'industrie tout de même.
    fdestroyer posted the 01/29/2026 at 08:12 PM
    solarr oui, c'est ce que je voulais dire, je sais pas si mon message était clair
    jackfrost posted the 01/29/2026 at 08:12 PM
    Il n'y a que des gkc, rien de surprenant. Nintendo a réussi à convertir les faibles et moi, a acheter mes jeux sur ps5.

    thejoke
    cyr posted the 01/29/2026 at 08:19 PM
    masharu t'inquiète, nintendo garde de sont côté les jeux.
    narustorm posted the 01/29/2026 at 10:01 PM
    J'ai 20 jeux switch 2 et une seule Gkc parceque je l'ai chopper a 0€ le reste que de la vrai cartouche !

    Moi sa me repousse tellement qu'en 2026 sa va être l'année ou je vais acheter le plus sur ps5 alors que sa fait 8ans que j'achète tout sur switch...
    byakuyatybw posted the 01/30/2026 at 05:27 PM
    Boîte plastic pour support plastoc contenant juste un code d accès vendu plein pot et avec des maj payantes et dlc payants, ça vend du rêve mais bon pour un scatophile la merde la plus fumante odorante et liquide à un goût de nectar des dieux ? Tiens mon chien se goûté la langue après s être léchée les couilles, il a lui aussi une expression de bonheur irrepressible
    jiren95 posted the 01/30/2026 at 05:45 PM
    J'es pris la Switch days one. Concrètement je lui laisse encore 1 ans. Si la dynamique ne change pas je la revend et bye bye Nintendo. Bye bye les consoles d'ailleurs. J'opterais pour un pc
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo