Les cartes-clés de jeu sont un nouveau format physique introduit avec la Nintendo Switch 2. Contrairement aux cartouches traditionnelles qui contiennent le jeu complet, les cartes-clés de jeu ne contiennent qu'une licence numérique. Cette option est intéressante pour les éditeurs pour plusieurs raisons. Par exemple, ils peuvent vouloir rendre leur jeu disponible en magasin sans payer le prix élevé des cartouches de 64 Go, le jeu peut nécessiter plus d'espace de stockage que 64 Go, ou encore des options de stockage plus rapides (mémoire interne ou microSD Express).
De nombreux collectionneurs de jeux vidéo se sont exprimés sur les réseaux sociaux contre les cartes-clés de jeu, jurant de ne jamais en acheter. Certains vont même jusqu'à dire qu'ils n'achèteront pas de Switch 2 à cause de la présence de ces cartes. Mais ces opinions sont-elles largement partagées ? Ou s'agit-il plutôt d'une minorité bruyante ? D'après nos données, la plupart des utilisateurs semblent disposés à acheter des cartes-clés de jeu. Parmi les 1 070 utilisateurs de Deku Deals ayant ajouté au moins un jeu physique d'éditeur tiers à leur collection, 735 possèdent au moins un titre sur carte-clé de jeu.
Les données de dekudeals.com montrent que les possesseurs de Switch 2 achètent des cartes-clés de jeu. Six des dix jeux Switch 2 physiques tiers les plus recherchés sur Deku Deals sont des cartes-clés de jeu :
Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster
Hades II
Rune Factory : Guardians of Azuma
Star Wars Outlaws Gold Edition
Yakuza 0 Director's Cut
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE
Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition
Persona 3 Reload
STORY OF SEASONS : Grand Bazaar
La plupart des jeux Switch 2 physiques sont des cartes-clés de jeu, mais les rumeurs vont bon train concernant l'éventuelle disponibilité de nouveaux formats chez Nintendo. Il faudra donc attendre pour voir si les cartes-clés de jeu continueront de dominer le marché des jeux physiques tiers.
Source : https://www.dekudeals.com/articles/are-switch-2-owners-buying-third-party-game-key-card-releases/
La part demat, physique, GKC...selon les jeux et ces chiffres globaux
Ca serait intéressant que Nintendo donnent ces stats
Deuxièrement, forcément, des jeux comme Final Fantasy 7 Remake, ce sont des jeux attendus par la masse alias le grand public, il n'y a pas de recul sur ces questions donc ça prend Cyberpunk 2077 Edition Ultime ou Final Fantasy 7 Remake sans forcément savoir que ça n'est pas les mêmes formats. Je rappelle que les derniers gros jeux Ubisoft depuis 2024 Star Wars Outlaws, Avatar et Assassin's Creed Shadows sont sous 'key' sur PS5/XS, que c'est un format naissant (Microsoft a sorti en physique des jeux nécessitants Internet pour télécharger, dont le dernier Doom et Gear of War Reloaded) et que ces jeux s'amassent au final en occasion notamment dans les Micromania et cie...
Ça montre qu’il n’y a absolument pas de boycotts des GKC comme certains essayent de le faire croire.
Il y a un sérieux problème plus important de conservation et d'accessibilité du jeu vidéo pour le futur que certains refusent de voir.
On s'accord pour dire que "qui s'en soucis ?", mais en l'état on oublie que Concord sur PS5 est un jeu vidéo qu'on peut toujours acheter en physique mais qui est injouable sans passer par le piratage (que Sony a d'ailleurs condamné derrière) et donc des recours qui peuvent être illégaux, comme on le voit avec Mario Kart Wii qui est lui jouable encore aujourd'hui heureusement mais le online faut passer par le piratage. Ce n'est pas ce que je souhaite pour une personne qui demain se rend dans un Micromania, est intéressé par par exemple Bravely Default HD Remaster, l'achète mais qui se rend compte que les serveurs pour DL le jeu sont fermé et qu'il faut donc passer par des moyens détourner pour jouer à ce qui sera un jeu vidéo rétro dans une trentaine cinquantaine d'années.
Dit il en raisonnant exactement de la meme manière que ceux qu'ils critiquent.
Mais bon, ce n’est pas le cas.
masharu si dans 30 ans ou 50 ans, les serveurs ferme, je pense que j'en aurai rien a faire, car soit je mangerai les pissenlit par la racine, soit je serais trop vieux pour joué.....
Mais t'inquiète pas, si demain nintendo annonce la fermeture de l'eshop 3DS/WII U tu m'entendra gueuler.
cyr Tu ne dois être futé dans la vie. On ne parle pas de soi-même dans 30-50 ans mais du marché de la seconde main dans 30-50 ans, ce marché où aujourd'hui tu peux acheter encore aujourd'hui des jeux Wii/PS3/X360 à Micromania par exemple.
Demain dans 30-50 ans qui sait si pour Nintendo, Ubisoft ou encore Microsoft, faire tenir des serveurs pour télécharger les jeux ça n'est plus rentable parce que ce seront de vieux jeux et que, je répète les éléments de langages, ""qui jouera Doom Eternal PS5 ou Pokémon Pokopia NS2 en l'an 2050"" ? C'est vrai que plus personne ne joue aujourd'hui à du Tomb Raider PS1 ou à Street Fighter II SNES évidemment ...
Y a rien qui vas avec les Gamekey Card
sylphide 6 minute? Comment tu a fait pour survivre avec ce temps interminable?
Je serais partie me coucher , et j'aurai commencer a jouer le lendemain.
De toute maniere,
"Vous ne posssederez rien et vous serez heureux"
thejoke
Moi sa me repousse tellement qu'en 2026 sa va être l'année ou je vais acheter le plus sur ps5 alors que sa fait 8ans que j'achète tout sur switch...