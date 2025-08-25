profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
masharu
21
Likes
Likers
masharu
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 766
visites since opening : 1569100
masharu > blog
Japon - Les jeux NS2 sous carte clé sont inéligibles à la conservation


Au Japon, la Bibliothèque Nationale de la Diète (NDL) située à Tokyo est une commission créée en 1948 qui a pour objectif la préservation des médias culturels, au tout début cela concernaient les livres évidemment et cela s'est étendu à d'autres formes de média. C'est l'une des plus grandes bibliothèques au monde et depuis les années 2000 c'est plus de 9000 jeux vidéo principalement japonais qui y sont préservés là-bas.

La NDL fait savoir que les jeux sous cartes clé (game key cards pour ceux qui n'ont retenu que le nom anglais...) de la Nintendo Switch 2 ne sont donc pas éligible au programme de préservation.

Seuls les supports physiques contenant le contenu lui-même sont considérés comme pouvant être conservés. Étant donné qu'une carte-clé, en soi, ne constitue pas un contenu, elle n'entre pas dans le champ d'application de notre collecte et de notre conservation.


Pas 36 milles solutions à mes yeux : Quand quasi l'intégralité des jeux tiers en physique sur NS2 sont sous carte clé et non entièrement sur cartouche, Nintendo et leur fournisseur doivent proposer aux éditeurs tiers différents formats de stockages des cartouches NS2, au moins une de 32Go. Reste le problème des jeux qui pèsent plus de 64Go et qui peuvent même dépasser les 100Go, le 100% dématériel reste la principale solution...
Automaton - https://automaton-media.com/en/news/nintendo-switch-2-game-key-cards-not-eligible-for-preservation-by-japans-national-diet-library-officials-say/
    tags : nintendo switch
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/25/2025 at 09:15 AM by masharu
    comments (8)
    cyr posted the 08/25/2025 at 09:18 AM
    Pourquoi une 32 go? Elle. Serait plus chère que la 64 go.

    Puis bon, on s'en tape de ce truc, nintendo lui conserve également leur jeux.
    cyr posted the 08/25/2025 at 09:19 AM
    Et une cartouche, ou Cd DVD, bluray n'est pas éternel non plus.

    J'espère pour eux que c'est contrôler de temps en temps
    masharu posted the 08/25/2025 at 09:21 AM
    cyr "J'espère pour eux que c'est contrôler de temps en temps" Les livres non plus hein donc évidemment que c'est bien préservé et controlé, et heureusement que ça n'est pas ton boulot .
    jacquescechirac posted the 08/25/2025 at 09:30 AM
    masharu merci!
    yukilin posted the 08/25/2025 at 09:33 AM
    cyr : Cest très contrôlé et vérifié. Jai bossé dans une bibliothèque multimédia donc livres et supports numériques (j'ai aussi une formation spécialisée dans le domaine). La préservation est très contrôlé et sur des procédures régulières. Meme la température et l'hygrométrie sont prises en compte dans les standards de conservation de documents etc
    famimax posted the 08/25/2025 at 09:37 AM
    Je comprends pas trop pourquoi toutes ces polémiques autour des game key cards éclatent seulement maintenant. Je dis pas qu’il faut pas râler contre ça, mais pourquoi "maintenant" ? Il y a déjà des jeux PS5 et XS qui exigent une connexion obligatoire dès la première installation (comme Assassin’s Creed Shadows), sinon le jeu ne se lance tout simplement pas. Et de toute façon, avec tous les patchs day one et les mises à jour qui s’accumulent, c’est devenu impossible d’avoir un jeu vraiment "fini" sur un Blu-ray ou une cartouche Switch. Au final, les game key cards, c’est quand même un peu mieux que de juste trouver un code dans une boîte.
    ouroboros4 posted the 08/25/2025 at 09:42 AM
    Forcément vu que c'est du demat.
    zephon posted the 08/25/2025 at 09:43 AM
    famimax sur ps5 et xbox tout les jeux ne sont pas concerné alors que sur switch 2 ça commence à devenir une généralité, il y a quasiment pas de jeux boite.

    Par contre, pour donkey kong, il pèse pas 64go donc Nintendo "gâche" une cartouche pour un jeu qui pourrait tenir sur une 16go ? ou il existe déjà des cartouche de moins de 20go
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo