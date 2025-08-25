Seuls les supports physiques contenant le contenu lui-même sont considérés comme pouvant être conservés. Étant donné qu'une carte-clé, en soi, ne constitue pas un contenu, elle n'entre pas dans le champ d'application de notre collecte et de notre conservation.

Au Japon, la Bibliothèque Nationale de la Diète (NDL) située à Tokyo est une commission créée en 1948 qui a pour objectif la préservation des médias culturels, au tout début cela concernaient les livres évidemment et cela s'est étendu à d'autres formes de média. C'est l'une des plus grandes bibliothèques au monde et depuis les années 2000 c'est plus de 9000 jeux vidéo principalement japonais qui y sont préservés là-bas.La NDL fait savoir que les jeux sous cartes clé (game key cards pour ceux qui n'ont retenu que le nom anglais...) de la Nintendo Switch 2 ne sont donc pas éligible au programme de préservation.Pas 36 milles solutions à mes yeux : Quand quasi l'intégralité des jeux tiers en physique sur NS2 sont sous carte clé et non entièrement sur cartouche, Nintendo et leur fournisseur doivent proposer aux éditeurs tiers différents formats de stockages des cartouches NS2, au moins une de 32Go. Reste le problème des jeux qui pèsent plus de 64Go et qui peuvent même dépasser les 100Go, le 100% dématériel reste la principale solution...