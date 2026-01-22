Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Final Fantasy VII Rebirth
name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC
[Switch 2] FF VII Rebirth & Part 3 : Même expérience de jeu que sur Xbox Series/Ps5


Square Enix a confirmé que Final Fantasy VII Rebirth et le troisième volet de la trilogie remake offriront la même expérience de jeu sur Nintendo Switch 2 que sur les autres plateformes. Cette assurance provient directement du directeur de la série, Naoki Hamaguchi, qui a déclaré que les deux titres sont actuellement en développement pour Nintendo Switch 2, parallèlement aux versions pour les autres consoles. Ses propos visaient à rassurer les joueurs quant aux éventuelles différences entre les versions.

Hamaguchi a confirmé que le développement est en cours non seulement pour Final Fantasy VII Rebirth, le deuxième opus de la trilogie, mais aussi pour le troisième volet, encore sans titre. Il a déclaré : « Je peux rassurer les joueurs : nous travaillons sur la version Nintendo Switch de Final Fantasy VII Rebirth, le deuxième jeu de la série, ainsi que sur le troisième. Ces versions sont développées simultanément pour Nintendo Switch 2 et pour les autres plateformes. » Cette déclaration confirme que les versions Switch 2 sont développées en parallèle et non comme des portages retardés ou allégés.

Abordant plus directement la question de l'égalité de gameplay, Hamaguchi a souligné une philosophie de développement personnelle axée sur la cohérence entre les différentes plateformes. Il a expliqué : « J'ai pour principe de ne pas modifier l'expérience de jeu entre les différentes versions de mes jeux, ni de proposer une expérience différente simplement parce qu'elles sont sur des plateformes différentes. » Il a ajouté que des variations de gameplay entre les plateformes pourraient semer la confusion chez les joueurs au moment de choisir leur version, ce qu'il souhaite éviter. Selon Hamaguchi, « les versions Nintendo Switch 2 sont développées de manière à ce que l'expérience de jeu soit quasiment identique à celle des autres plateformes. »

Final Fantasy VII Rebirth est le deuxième opus de la trilogie de remakes de Square Enix et fait suite à Final Fantasy VII Remake. Initialement sorti sur PlayStation 5 le 29 février 2024, il est ensuite arrivé sur PC le 23 janvier 2025. Le jeu étend l'histoire au-delà de Midgar pour explorer un monde plus vaste et introduit de nouvelles mécaniques de combat, dont le système de Synergie, tout en s'appuyant sur les bases du premier remake.

Bien que Rebirth soit actuellement disponible sur PlayStation 5 et PC, Square Enix a confirmé sa sortie prochaine sur Nintendo Switch 2 et Xbox Series X|S. Le chapitre final, Final Fantasy VII Remake Partie 3, est également en développement actif ; son gameplay et son scénario principaux sont annoncés comme terminés.

Source : https://twistedvoxel.com/hamaguchi-confirms-switch-2-versions-of-final-fantasy-vii-rebirth-and-part-3-will-not-be-compromised/
    skuldleif, legato, hypermario
    posted the 01/22/2026 at 08:29 PM by link49
    comments (56)
    metroidvania posted the 01/22/2026 at 08:33 PM
    Ils peuvent faire le jeu 720p et 30 fps en mode docké ca sera toujours le même jeu donc la même expérience
    battossai posted the 01/22/2026 at 08:34 PM
    La même expérience de jeu veut dire sans contenu tronqué et gameplay modifié mais il y aura des compromis.

    La PS5 galère déjà sur rebirth alors sur Switch 2 il y a aura des concessions (visuelles sans doute)
    ouroboros4 posted the 01/22/2026 at 08:37 PM
    Comment jouer sur les mots.
    kratoszeus posted the 01/22/2026 at 08:39 PM
    ca y est il va nous spam 15 fois par jour avec ce jeu ptin
    link49 posted the 01/22/2026 at 08:40 PM
    Hâte de voir le rendu de Final Fantasy VII Rebirth, vu le travail effectué sur Final Fantasy VII Remake.
    brook1 posted the 01/22/2026 at 08:41 PM
    On va surtout se taper une partie 3 avec zéro ambition à cause du hardware de la Switch 2.
    jenicris posted the 01/22/2026 at 08:42 PM
    Ils vont rien sup sur la version Switch 2 encore heureu.
    Mais pour la technique on verra...
    tab posted the 01/22/2026 at 08:50 PM
    Sur switch 2 15 fps? Ya quand meme un gouffre entre remake et rebirth
    fiveagainstone posted the 01/22/2026 at 08:50 PM
    Evidemment, il y aura des différences techniques, mais tout le monde aura le même fond de jeu.
    chreasy97 posted the 01/22/2026 at 08:57 PM
    Il faut dire la bonne phrase :

    Sur PS5/Xbox, meme experience de jeu que sur Switch 2.
    terikku posted the 01/22/2026 at 09:13 PM
    oui oui c'est ça
    senseisama posted the 01/22/2026 at 09:24 PM
    Mais ouiiii bien suuuurr
    aeris586 posted the 01/22/2026 at 09:39 PM
    Si il le dit c'est qu'il sait de quoi il parle. Je lui fais entièrement confiance pour mener à bien cet objectif qui me semble très réaliste

    La Switch 2 peux nous réserver encore de belles surprises, notamment avec des mises à jour du DLSS entre autres. Elle n’a que 7 mois donc elle n'a pas encore dévoilée son plein potentiel technique
    shambala93 posted the 01/22/2026 at 09:40 PM
    Je ne vois pas en quoi une résolution supérieure et du 60 fps plus serait la même chose que du 720/1080p à 30 fps.

    Ils n’ont même pas réussi avec remake qui a 5 ans. Mis à part les tocards, personne ne peut croire le contraire.
    ouroboros4 posted the 01/22/2026 at 09:44 PM
    shambala93 tu en as pourtant quelques uns ici
    shambala93 posted the 01/22/2026 at 09:47 PM
    ouroboros4
    Ils jouent un rôle, surtout un qui ne cesse de jouer le zozo Nintendo.
    cyr posted the 01/22/2026 at 09:50 PM
    Par contre, petite pensée, mais les joueurs switch2 vont se taper la trilogie en quelque mois, alors que les autres....ça fait combien de temps qu'il est sortie le premier volet?

    Sinon sans carte sd express, il est possible d'avoir les 3 sans devoir en effacer 1?
    senseisama posted the 01/22/2026 at 09:53 PM
    cyr pour ceux qui on jamais joué au deux premières parties, on les trouve a 60€ remake/rebirth en full physique avec de meilleur performances.
    hypermario posted the 01/22/2026 at 09:57 PM
    senseisama Mais pas portable... vous etes vraiment des simples d'esprit a radoté sans arret la meme chose... Y a rien qui rentre dans votre petit cerveau ?

    OUI TA PS5 EST PLUS PUISSANTE, allez, v ate toucher ton prepuce et laisse nous tranquile
    aeris586 posted the 01/22/2026 at 09:57 PM
    senseisama Il existe des joueurs pour qui le prix n’est pas l’aspect le plus important.

    Et a titre perso, je veux qu’un maximum de mes jeux soient dans le meme ecosysteme
    hypermario posted the 01/22/2026 at 09:59 PM
    shambala93 "Mis à part les tocards"

    Encore des insultes des pro-S qui des qui voient une news NS2 positive viennent cracher leur venin.

    Pitoyable...
    aeris586 posted the 01/22/2026 at 09:59 PM
    hypermario Oui il y a aussi l’aspect portatif à tenir compte. Surtout pour un RPG
    hypermario posted the 01/22/2026 at 10:00 PM
    Shanks Serieusement je t'invoque plusieurs fois ces temps ci, mais il faut les calmer un peu là. Le site devient toxic a chaque news...
    senseisama posted the 01/22/2026 at 10:01 PM
    aeris666 on la bien vu avec leur achat de la switch 2 500€. Ya toujours des pigeons de tout bord
    senseisama posted the 01/22/2026 at 10:03 PM
    hypermario ça y est le plombier craque a nouveau hahaha
    aeris586 posted the 01/22/2026 at 10:04 PM
    senseisama Peut etre qu’ils ont estimé que la Switch 2 est suffisamment qualitative pour y mettre 500€ va savoir…

    Et ayant la console depuis la sortie, je les comprend et je partage leurs point de vue
    hyoga57 posted the 01/22/2026 at 10:09 PM
    ouroboros4 On sait tous en plus que la version Switch 2 de Rebirth sera loin de la version PS5.
    aeris586 posted the 01/22/2026 at 10:10 PM
    cyr Bah oui c’est mieux pour les joueurs de découvrir cette trilogie maintenant.

    De toute evidence, 2020 c’etait beaucoup trop tot vu l’attente entre chaque jeu
    hypermario posted the 01/22/2026 at 10:12 PM
    senseisama Vous rendez ce site imbuvable, ca vous fait plaisir ?
    senseisama posted the 01/22/2026 at 10:15 PM
    hypermario arrête de nous faire la ptite vierge effarouché a chaque fois. L'article parle de toute les console. On donne juste notre avis. On est pas dans le monde des bizounours. Chacun a le droit de donner son opinion bon ou mauvais. D'accord ou pas D'accord
    hypermario posted the 01/22/2026 at 10:17 PM
    senseisama Oui et traiter les gens de tocards ou pigeon ect c'est donné son avis ?
    shanks posted the 01/22/2026 at 10:24 PM
    senseisama
    Ban def, pas vraiment pour ce thread mais un autre commentaire publié plus tôt dans la journée qui ne peut être toléré ici.

    shambala93
    Inutile de tomber dans les insultes, surtout si on ne se limite pas au titre. On comprend que Square parle gameplay & contenu, qui sera effectivement identique sur tous les supports.
    hypermario posted the 01/22/2026 at 10:33 PM
    ouroboros4 posted the 01/22/2026 at 10:35 PM
    shanks visiblement certain ne l'ont pas compris
    51love posted the 01/22/2026 at 11:42 PM
    ça lui pendait au nez à l'autre vedette, c'est pas faute de prévenir comme souvent merci ça fait du bien
    51love posted the 01/22/2026 at 11:47 PM
    Vu le potentiel au Japon, ils auraient tort de ne pas prendre soin de cette version.

    Il y aura evidemment plus de compromis technique qu'ailleurs, mais en sachant qu'il tourne plutot mal sur les consoles portables disponibles si je me souviens bien, ça sera interessant de voir ce qu'ils arrivent a faire sur S2, et s'ils arrivent a faire une experience pas tres éloigné d'une Serie S 'portable', ça sera déjà impressionnant.
    tripy73 posted the 01/23/2026 at 12:28 AM
    Encore heureux et perso je me demande si FF7 Part 3 ne tournera pas encore mieux, la version 5.7 de l’UE ayant permis un gros boost de perf sur les hardware plus modestes.
    ghouledheleter posted the 01/23/2026 at 05:57 AM
    Ca y est l'autre est enfin ban def. Ba il etait tps depuis le temps qu'il viens nous faire chier.
    cyr posted the 01/23/2026 at 06:03 AM
    51love ça a mis beaucoup trop de temps. Pour le banc.
    Maintenant il faut surveiller sous quel pseudo il réapparaîtra.

    Un pur produit des années 2000.

    Je lui répondais même plus, il y avait rien a en tirer.




    tripy73 alors oui mais non. Perso j'attends de voir. Mais certains vont te dire que deja le deuxième sera une catastrophe sur switch2, alors le 3....


    Par xontre j'ai une petite question, pourquoi le dlss ou autre outil n'est pas très employé a l'heure actuel ?
    Ça bouffe de la ressource ? Ou il y a un équilibre a atteindre?

    ghouledheleter mais le pire, c'etais le même, Playstashein qui c'etais fait ban def auparavant. Pas faute de l'avoir signalé.

    Va falloir surveiller, car ce genre de personnage maladif réapparaîtra.

    Et il se trahira, comme pour sont trouble obsessionnel compulsif, avec sont rires "hahahahahahahah"
    cyr posted the 01/23/2026 at 06:06 AM
    Link49. Merci bien,
    ouroboros4 posted the 01/23/2026 at 07:49 AM
    cyr Rebirth à déjà du mal sur PS5. Le DLSS c'est pas de la sorcellerie non plus.

    Sinon quand même bizarre quand tu parles de "surveiller ce genre de personnages maladif" quand à côté tu as Aerith qui fait au moins pire voir plus. Depuis des mois.
    Mais bon là tu dis rien.
    Faudra vous surveiller aussi du coup !
    jenicris posted the 01/23/2026 at 07:57 AM
    ouroboros4 ça dépend quel constructeur il critique/défend
    ouroboros4 posted the 01/23/2026 at 07:58 AM
    jenicris ah bah quand l'autre cancer revient comme un boomerang après moulte ban ça le dérange de se féliciter à deux.
    Je suppose que les comportement maladif à surveiller c'est sélectif
    aeris586 posted the 01/23/2026 at 08:16 AM
    link49 Hâte de voir le rendu de Final Fantasy VII Rebirth, vu le travail effectué sur Final Fantasy VII Remake

    Ce que je me demande aussi c’est le timing. Rebirth sortira quand sur Switch 2 ? Cette année ? L’année prochaine ? On n’a pas d’info la dessus
    jenicris posted the 01/23/2026 at 08:16 AM
    ouroboros4 entre pro-N ils se comprennent
    cyr posted the 01/23/2026 at 08:30 AM
    ouroboros4 le jeux a peut-être du mal sur ps5, mais si il le retravaille, ca pourrait limiter la casse.

    Ensuite, pour aeris, si tu me suis régulièrement, tu aurai vu que je lui répond jamais, sauf l'autre fois.

    Pour l'autre sensei, tu aurais remarqué que j'ai fini par l'ignorer. Je lui répondais même plus, attendant la sanction qui allait arriver .

    Donc , si aeris t'énerve (il est extrême dans ses propo), tu l'ignore.

    Il finira par se lasser, et partir de lui même.

    Mais je peux dire la même choses de vous avec senseima, qui bizarrement etais attiré a vous comme un aimant.

    Les pro s se reconnaissent également.

    Maintenant si on veut dialoguer, il y a pas de problème, mais sur des fais , rien que des fais. Pas sur une vision biaisé pour aller dans un sens.

    Personne n'a dit ici, que la switch2 etais similaire a la ps5, personne.

    Ce qui est cool, c'est que ceux qui on une switch2 pourront profiter a des jeux récent , pas la meilleur version, mais un truc potable.

    Chacun a sont curseur propre, ses tolérance. Ne me sort pas l'excuse du 30 fps, car visiblement ça va choquer personne pour gta6.

    C'est tous, au plaisir, dans la bonne humeur, et le respect de chacun (je tolère pas les insultes)
    rogeraf posted the 01/23/2026 at 09:09 AM
    T'enlèves les textures HD, tu les mets SD et avec des low polygones c'est bon. Le gamer achète des bonnes lunettes de vues pour plus de netteté, c'est nickel Et tu as peu être trouvable sur internet une loupe pour Switch 2 ! Comme ce qui existait a l'époque du GameBoy
    tripy73 posted the 01/23/2026 at 10:12 AM
    cyr : moi aussi j'attends de voir mais on sait que la version custom mal optimisée de l’UE4 qu'ils utilisent pour les 2 premières parties de FF7 Remake est très gourmande en ressources pour pas grand chose (d'où les mauvaises performances sur PS5 de base), là où la version UE 5.7 fait des merveilles grâce à son optimisation qui faisait défaut jusqu'à présent à cette nouvelle itération du moteur.

    Mais oui il faudra voir à quoi cela ressemblera une fois le jeu présenté.

    ouroboros4 : le DLSS ce n'est effectivement pas de la sorcellerie mais juste le meilleur upscaler du marché et le modèle s'améliore encore via les mises à jour comme la version 4.5 sortie récemment. Quand on voit ce qu'il est capable de faire sur à partir d’une résolution native de 240p, c'est quand même assez impressionnant.
    ouroboros4 posted the 01/23/2026 at 10:18 AM
    tripy73 je sais bien.
    Mais comme toute technologie ça a ses limites.
    On remplacera pas une console moderne avec un gros GPU CP face à un matos portable très peu energivore.
    FF7 Remake est largement moins gourmand que Rebirth.
    Je n'imagine même pas la partie 3.
    tripy73 posted the 01/23/2026 at 10:48 AM
    ouroboros4 : justement pour l'instant les choses s'améliorent encore pas mal, avant le modèle n'aurait pas été capable de faire ça sur du 240p, reste à voir jusqu'où ça ira.

    Pour le fait de remplacer le GPU/CPU ce n'est pas nouveau, mais cette technologie permet de palier au manque de puissance brute, comme on l’a bien vu sur Star Wars Outlaws et ce confirmera avec d'autres jeux.

    Le problème de FF7 Rebirth c'est son optimisation globale, pas uniquement le hardware, même sur les gros PC l'optimisation est aux fraises. Dans tous les cas on jugera sur pièce et le jeu qui sera en 30fps n’aura sûrement pas le rendu flou du mode performance sur PS5, mais avec bien entendu des concessions sur d'autres éléments graphiques (effets visuels, textures, etc.). Bref, wait and see.
    aeris586 posted the 01/23/2026 at 10:49 AM
    tripy73 Quand on voit ce qu'il est capable de faire sur à partir d’une résolution native de 240p, c'est quand même assez impressionnant.

    Ah ouais quand meme

    C'est ouf ce que Nvidia est capable de faire ! Quand je vois ca je comprend que Square Enix soit si optimiste vis a vis de Rebirth et le 3ème sur Switch 2.

    Ca promet du lourd pour l'avenir de la console
    jenicris posted the 01/23/2026 at 11:10 AM
    Moi c'est le "quasiment" que je souligne. Quand un directeur de jeu dit cela, en principe c'est pas bon signe.
    ouroboros4 posted the 01/23/2026 at 11:31 AM
    tripy73 perso j'y crois pas. Même avec le patch PS5 Pro.
    Je pense que ce sera en 30 fps avec du flou comme sur PS5.
    Même SE joue sur les mots c'est dire.
    ouroboros4 posted the 01/23/2026 at 11:34 AM
    cyr la bonne humeur quand on vient mettre un +1000 au commentaire de Negan sur ma page, tu manques pas de culot.
    Venant de lui le gars le'plus vulgaire du site.
    Comme je l'ai déjà dit si tu as quelques chose à me dire je préfère que ce soit en face.
    Plutôt que de répondre sans me citer ou d'aller parler sur ma page vu que j'ai aucune notification
    tripy73 posted the 01/23/2026 at 11:36 AM
    ouroboros4 : quand on voit que plusieurs jeux multi-support sont moins flou sur Switch 2 que sur PS5, je suis curieux de voir ce que ça donnera sur Rebirth.
    ouroboros4 posted the 01/23/2026 at 11:45 AM
    tripy73 c'est sans doute plus compliquer ça j'en suis sûr.
