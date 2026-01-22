Square Enix a confirmé que Final Fantasy VII Rebirth et le troisième volet de la trilogie remake offriront la même expérience de jeu sur Nintendo Switch 2 que sur les autres plateformes. Cette assurance provient directement du directeur de la série, Naoki Hamaguchi, qui a déclaré que les deux titres sont actuellement en développement pour Nintendo Switch 2, parallèlement aux versions pour les autres consoles. Ses propos visaient à rassurer les joueurs quant aux éventuelles différences entre les versions.
Hamaguchi a confirmé que le développement est en cours non seulement pour Final Fantasy VII Rebirth, le deuxième opus de la trilogie, mais aussi pour le troisième volet, encore sans titre. Il a déclaré : « Je peux rassurer les joueurs : nous travaillons sur la version Nintendo Switch de Final Fantasy VII Rebirth, le deuxième jeu de la série, ainsi que sur le troisième. Ces versions sont développées simultanément pour Nintendo Switch 2 et pour les autres plateformes. » Cette déclaration confirme que les versions Switch 2 sont développées en parallèle et non comme des portages retardés ou allégés.
Abordant plus directement la question de l'égalité de gameplay, Hamaguchi a souligné une philosophie de développement personnelle axée sur la cohérence entre les différentes plateformes. Il a expliqué : « J'ai pour principe de ne pas modifier l'expérience de jeu entre les différentes versions de mes jeux, ni de proposer une expérience différente simplement parce qu'elles sont sur des plateformes différentes. » Il a ajouté que des variations de gameplay entre les plateformes pourraient semer la confusion chez les joueurs au moment de choisir leur version, ce qu'il souhaite éviter. Selon Hamaguchi, « les versions Nintendo Switch 2 sont développées de manière à ce que l'expérience de jeu soit quasiment identique à celle des autres plateformes. »
Final Fantasy VII Rebirth est le deuxième opus de la trilogie de remakes de Square Enix et fait suite à Final Fantasy VII Remake. Initialement sorti sur PlayStation 5 le 29 février 2024, il est ensuite arrivé sur PC le 23 janvier 2025. Le jeu étend l'histoire au-delà de Midgar pour explorer un monde plus vaste et introduit de nouvelles mécaniques de combat, dont le système de Synergie, tout en s'appuyant sur les bases du premier remake.
Bien que Rebirth soit actuellement disponible sur PlayStation 5 et PC, Square Enix a confirmé sa sortie prochaine sur Nintendo Switch 2 et Xbox Series X|S. Le chapitre final, Final Fantasy VII Remake Partie 3, est également en développement actif ; son gameplay et son scénario principaux sont annoncés comme terminés.
Source : https://twistedvoxel.com/hamaguchi-confirms-switch-2-versions-of-final-fantasy-vii-rebirth-and-part-3-will-not-be-compromised/
La PS5 galère déjà sur rebirth alors sur Switch 2 il y a aura des concessions (visuelles sans doute)
Mais pour la technique on verra...
Sur PS5/Xbox, meme experience de jeu que sur Switch 2.
La Switch 2 peux nous réserver encore de belles surprises, notamment avec des mises à jour du DLSS entre autres. Elle n’a que 7 mois donc elle n'a pas encore dévoilée son plein potentiel technique
Ils n’ont même pas réussi avec remake qui a 5 ans. Mis à part les tocards, personne ne peut croire le contraire.
Ils jouent un rôle, surtout un qui ne cesse de jouer le zozo Nintendo.
Sinon sans carte sd express, il est possible d'avoir les 3 sans devoir en effacer 1?
OUI TA PS5 EST PLUS PUISSANTE, allez, v ate toucher ton prepuce et laisse nous tranquile
Et a titre perso, je veux qu’un maximum de mes jeux soient dans le meme ecosysteme
Encore des insultes des pro-S qui des qui voient une news NS2 positive viennent cracher leur venin.
Pitoyable...
Et ayant la console depuis la sortie, je les comprend et je partage leurs point de vue
De toute evidence, 2020 c’etait beaucoup trop tot vu l’attente entre chaque jeu
Ban def, pas vraiment pour ce thread mais un autre commentaire publié plus tôt dans la journée qui ne peut être toléré ici.
shambala93
Inutile de tomber dans les insultes, surtout si on ne se limite pas au titre. On comprend que Square parle gameplay & contenu, qui sera effectivement identique sur tous les supports.
Il y aura evidemment plus de compromis technique qu'ailleurs, mais en sachant qu'il tourne plutot mal sur les consoles portables disponibles si je me souviens bien, ça sera interessant de voir ce qu'ils arrivent a faire sur S2, et s'ils arrivent a faire une experience pas tres éloigné d'une Serie S 'portable', ça sera déjà impressionnant.
Maintenant il faut surveiller sous quel pseudo il réapparaîtra.
Un pur produit des années 2000.
Je lui répondais même plus, il y avait rien a en tirer.
tripy73 alors oui mais non. Perso j'attends de voir. Mais certains vont te dire que deja le deuxième sera une catastrophe sur switch2, alors le 3....
Par xontre j'ai une petite question, pourquoi le dlss ou autre outil n'est pas très employé a l'heure actuel ?
Ça bouffe de la ressource ? Ou il y a un équilibre a atteindre?
ghouledheleter mais le pire, c'etais le même, Playstashein qui c'etais fait ban def auparavant. Pas faute de l'avoir signalé.
Va falloir surveiller, car ce genre de personnage maladif réapparaîtra.
Et il se trahira, comme pour sont trouble obsessionnel compulsif, avec sont rires "hahahahahahahah"
Sinon quand même bizarre quand tu parles de "surveiller ce genre de personnages maladif" quand à côté tu as Aerith qui fait au moins pire voir plus. Depuis des mois.
Mais bon là tu dis rien.
Faudra vous surveiller aussi du coup !
Je suppose que les comportement maladif à surveiller c'est sélectif
Ce que je me demande aussi c’est le timing. Rebirth sortira quand sur Switch 2 ? Cette année ? L’année prochaine ? On n’a pas d’info la dessus
Ensuite, pour aeris, si tu me suis régulièrement, tu aurai vu que je lui répond jamais, sauf l'autre fois.
Pour l'autre sensei, tu aurais remarqué que j'ai fini par l'ignorer. Je lui répondais même plus, attendant la sanction qui allait arriver .
Donc , si aeris t'énerve (il est extrême dans ses propo), tu l'ignore.
Il finira par se lasser, et partir de lui même.
Mais je peux dire la même choses de vous avec senseima, qui bizarrement etais attiré a vous comme un aimant.
Les pro s se reconnaissent également.
Maintenant si on veut dialoguer, il y a pas de problème, mais sur des fais , rien que des fais. Pas sur une vision biaisé pour aller dans un sens.
Personne n'a dit ici, que la switch2 etais similaire a la ps5, personne.
Ce qui est cool, c'est que ceux qui on une switch2 pourront profiter a des jeux récent , pas la meilleur version, mais un truc potable.
Chacun a sont curseur propre, ses tolérance. Ne me sort pas l'excuse du 30 fps, car visiblement ça va choquer personne pour gta6.
C'est tous, au plaisir, dans la bonne humeur, et le respect de chacun (je tolère pas les insultes)
Mais oui il faudra voir à quoi cela ressemblera une fois le jeu présenté.
ouroboros4 : le DLSS ce n'est effectivement pas de la sorcellerie mais juste le meilleur upscaler du marché et le modèle s'améliore encore via les mises à jour comme la version 4.5 sortie récemment. Quand on voit ce qu'il est capable de faire sur à partir d’une résolution native de 240p, c'est quand même assez impressionnant.
Mais comme toute technologie ça a ses limites.
On remplacera pas une console moderne avec un gros GPU CP face à un matos portable très peu energivore.
FF7 Remake est largement moins gourmand que Rebirth.
Je n'imagine même pas la partie 3.
Pour le fait de remplacer le GPU/CPU ce n'est pas nouveau, mais cette technologie permet de palier au manque de puissance brute, comme on l’a bien vu sur Star Wars Outlaws et ce confirmera avec d'autres jeux.
Le problème de FF7 Rebirth c'est son optimisation globale, pas uniquement le hardware, même sur les gros PC l'optimisation est aux fraises. Dans tous les cas on jugera sur pièce et le jeu qui sera en 30fps n’aura sûrement pas le rendu flou du mode performance sur PS5, mais avec bien entendu des concessions sur d'autres éléments graphiques (effets visuels, textures, etc.). Bref, wait and see.
Ah ouais quand meme
C'est ouf ce que Nvidia est capable de faire ! Quand je vois ca je comprend que Square Enix soit si optimiste vis a vis de Rebirth et le 3ème sur Switch 2.
Ca promet du lourd pour l'avenir de la console
Je pense que ce sera en 30 fps avec du flou comme sur PS5.
Même SE joue sur les mots c'est dire.
Venant de lui le gars le'plus vulgaire du site.
Comme je l'ai déjà dit si tu as quelques chose à me dire je préfère que ce soit en face.
Plutôt que de répondre sans me citer ou d'aller parler sur ma page vu que j'ai aucune notification