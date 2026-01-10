Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Ps5] Les jeux First-Party/Exclu à surveiller en 2026


C’est une nouvelle année pour le jeu vidéo, et avec la PlayStation 5 qui domine toujours le marché, l’attente est grande, surtout grâce aux studios Sony qui mènent la danse.

Alors que 2026 approche et que le blues du retour au bureau se fait peut-être sentir, une bonne nouvelle attend les joueurs : les studios PlayStation de Sony travaillent d’arrache-pied sur leurs nouvelles sorties. De quoi nous tenir en haleine tout au long de l’année, avec des titres phares comme Crimson Desert et GTA VI déjà annoncés.



Mais que nous réservent les meilleurs jeux de Sony pour sa console emblématique, qui continue d’offrir aux joueurs des expériences inoubliables ? Nous avons mené l’enquête, et les résultats sont plus que prometteurs !

Tous les titres mentionnés ici sont soit réservés à la PS5, soit des exclusivités console (prévu aussi sur PC) :

Ballad of Antara - À confirmer 2025
Saros - 30 avril 2026
Phantom Blade 0 - 9 septembre 2026
Marvel's Wolverine - Automne 2026
Fairgame$ - À confirmer
Intergalactic: The Heretic Prophet - À confirmer

Source : https://gamingbolt.com/playstations-first-party-lineup-whats-coming/
    posted the 01/10/2026 at 05:43 AM by link49
    comments (7)
    kidicarus posted the 01/10/2026 at 06:42 AM
    Ça en fait des jeux pour le support, surtout pour 2025. Je pense que c'est une coquille
    yurius posted the 01/10/2026 at 07:19 AM
    Il y a Marvel tokon qui est développé en partie par les PlayStation studio aussi
    jenicris posted the 01/10/2026 at 07:41 AM
    Faut pas oublier Tokon
    thedoctor posted the 01/10/2026 at 08:02 AM
    Intergalactic en 2026, c'est mort
    badeuh posted the 01/10/2026 at 08:27 AM
    A supposer que GTA6 et Wolverine disposent des bonnes fenêtres de sortie alors ils seraient en concurrence.
    Pour Intergalactic, j'espère une sortie rapide (car ça fait longtemps que ND n'a rien sorti, encore moins de nouveau) cependant il faut probablement resté prudent.
    aeris504 posted the 01/10/2026 at 08:46 AM
    J’etais hypé par Saros lors du premier teaser mais le trailer de gameplay m’a refroidi

    Housemarque a l’air d’avoir casualisé le jeu a mort par rapport a Returnal

    J’espère que mes craintes ne vont pas s’avérer exactes
    djfab posted the 01/10/2026 at 09:05 AM
    aeris504 : "casualisé le jeu a mort"... Tout de suite dans l'abus !
