C’est une nouvelle année pour le jeu vidéo, et avec la PlayStation 5 qui domine toujours le marché, l’attente est grande, surtout grâce aux studios Sony qui mènent la danse.
Alors que 2026 approche et que le blues du retour au bureau se fait peut-être sentir, une bonne nouvelle attend les joueurs : les studios PlayStation de Sony travaillent d’arrache-pied sur leurs nouvelles sorties. De quoi nous tenir en haleine tout au long de l’année, avec des titres phares comme Crimson Desert et GTA VI déjà annoncés.
Mais que nous réservent les meilleurs jeux de Sony pour sa console emblématique, qui continue d’offrir aux joueurs des expériences inoubliables ? Nous avons mené l’enquête, et les résultats sont plus que prometteurs !
Tous les titres mentionnés ici sont soit réservés à la PS5, soit des exclusivités console (prévu aussi sur PC) :
Ballad of Antara - À confirmer 2025
Saros - 30 avril 2026
Phantom Blade 0 - 9 septembre 2026
Marvel's Wolverine - Automne 2026
Fairgame$ - À confirmer
Intergalactic: The Heretic Prophet - À confirmer
Pour Intergalactic, j'espère une sortie rapide (car ça fait longtemps que ND n'a rien sorti, encore moins de nouveau) cependant il faut probablement resté prudent.
Housemarque a l’air d’avoir casualisé le jeu a mort par rapport a Returnal
J’espère que mes craintes ne vont pas s’avérer exactes