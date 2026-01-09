Les premiers retours d’influenceurs étrangers et de la presse spécialisée commencent à tomber sur, un survival horror exclusif à laqui surfe clairement sur la nostalgie des fans deSelon ces avis (particulièrement acides), le jeu est décrit comme une véritable aberration. Un désastre de bout en bout, plombé par une quantité impressionnante de bugs, un scénario et des personnages totalement transparents, ainsi qu’une réalisation qui semble appartenir à une autre époque.Bref, rien ne va,etpeuvent dormir tranquilles. Les tests de la presse française devraient arriver sous peu ou demain normalement.