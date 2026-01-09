Les premiers retours d’influenceurs étrangers et de la presse spécialisée commencent à tomber sur Code Violet
, un survival horror exclusif à la PlayStation 5
qui surfe clairement sur la nostalgie des fans de Dino Crisis
.
Selon ces avis (particulièrement acides), le jeu est décrit comme une véritable aberration. Un désastre de bout en bout, plombé par une quantité impressionnante de bugs, un scénario et des personnages totalement transparents, ainsi qu’une réalisation qui semble appartenir à une autre époque.
Bref, rien ne va, Dino Crisis 1
et 2
peuvent dormir tranquilles. Les tests de la presse française devraient arriver sous peu ou demain normalement.
sdkios Pour le coup je sais pas si je vais le prendre car si c'est pour subir un autre Daymare 1994 non merci a 50 balles en plus
Premier coup d'oeil, ça sentait la daube
Sincerement ça se voyait à des milliers de kilometres la bouse, à tel point que leur dernier argument c'etait le coté sexy du personnage
Je ne suis pas du tout surpris.
Ca sentais la merde.
Surtout au vu de leur passif.
C'est peut être pour ca qu'ils ne voulaient pas le sortir sur PC, surtout que les évaluations Steam, ce n'est pas dans l'intérêt de ceux qui font des jeux de merde.
Du coup ils ont sortit un prétexte à la con par rapport aux tenues, qu'ils ne respectent même pas eux même.
https://www.metacritic.com/game/code-violet/