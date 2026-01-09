- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
Code Violet
name : Code Violet
platform : Playstation 5
editor : TeamKill Media
developer : TeamKill Media
genre : action
marchand2sable
Les premiers retours sur Code Violet sont catastrophiques


Les premiers retours d’influenceurs étrangers et de la presse spécialisée commencent à tomber sur Code Violet, un survival horror exclusif à la PlayStation 5 qui surfe clairement sur la nostalgie des fans de Dino Crisis.

Selon ces avis (particulièrement acides), le jeu est décrit comme une véritable aberration. Un désastre de bout en bout, plombé par une quantité impressionnante de bugs, un scénario et des personnages totalement transparents, ainsi qu’une réalisation qui semble appartenir à une autre époque.

Bref, rien ne va, Dino Crisis 1 et 2 peuvent dormir tranquilles. Les tests de la presse française devraient arriver sous peu ou demain normalement.
https://www.ign.com/articles/code-violet-review
    posted the 01/09/2026 at 03:42 PM by marchand2sable
    comments (15)
    yukilin posted the 01/09/2026 at 03:45 PM
    Ça se sentait de très loin.
    marchand2sable posted the 01/09/2026 at 03:47 PM
    Mauvais 4/10 IGN.

    sdkios Pour le coup je sais pas si je vais le prendre car si c'est pour subir un autre Daymare 1994 non merci a 50 balles en plus
    akinen posted the 01/09/2026 at 03:48 PM
    Quelle surprise
    tripy73 posted the 01/09/2026 at 03:49 PM
    Oui je viens de voir ça et avec une durée de vie de 6h apparemment, bref les mecs sont fidèles à la qualitéet l'intérêt de leurs précédentes productions.
    alucardhellsing posted the 01/09/2026 at 04:04 PM
    dommage le projet semblait sympatique de loin
    mercure7 posted the 01/09/2026 at 04:10 PM
    Quelle surprise . . .

    Premier coup d'oeil, ça sentait la daube
    masharu posted the 01/09/2026 at 04:11 PM
    *pretends to be shocked*
    malroth posted the 01/09/2026 at 04:19 PM
    J'ai envie de dire je suis choqué par ceux qui sont choqués

    Sincerement ça se voyait à des milliers de kilometres la bouse, à tel point que leur dernier argument c'etait le coté sexy du personnage
    adamjensen posted the 01/09/2026 at 04:22 PM
    Ouais, j'ai vu ca sur X tout à l'heure.
    Je ne suis pas du tout surpris.
    Ca sentais la merde.
    Surtout au vu de leur passif.
    C'est peut être pour ca qu'ils ne voulaient pas le sortir sur PC, surtout que les évaluations Steam, ce n'est pas dans l'intérêt de ceux qui font des jeux de merde.
    Du coup ils ont sortit un prétexte à la con par rapport aux tenues, qu'ils ne respectent même pas eux même.
    sdkios posted the 01/09/2026 at 04:34 PM
    marchand2sable ah mince j'avoue, ca donne pas envie pour le coup, surtout qu'il est a 50balles :/
    masharu posted the 01/09/2026 at 04:34 PM
    Quantum Error c'était de la merde. Au vu du studio, il n'y avait aucune raison pour que Code Violet soit meilleur en fait.
    ducknsexe posted the 01/09/2026 at 04:36 PM
    Une vrai pourriture ce jeu
    oniclem posted the 01/09/2026 at 04:38 PM
    Ca sentait le sapin dès son annonce... On va continuer d'attendre le remake de Dino Crisis par Capcom
    senseisama posted the 01/09/2026 at 05:09 PM
    C'est pas du tput l'avis de 12 joueur sur metacritic

    https://www.metacritic.com/game/code-violet/
    benichou posted the 01/09/2026 at 05:13 PM
    Je comprends pas, ça se voyait dès le 1er trailer que ça allait être un jeu absolument merdique.
