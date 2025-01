Sony a perdu 5 ans avec les GAAS annulés de Bend et Bluepoint ? Pas grave.Apres l'excellent Quantum Error (on plaisante) et Sons and Bone inspiré par Turok (qui pour le coup, a bien été reçu par les joueurs a première vue), TeamKill revient avec une exclue PS5 inspirée par Dino Crisis.Sortie prévue en Juillet (oui les mecs sortent un jeu par an).