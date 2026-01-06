Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Hypothèse] En novembre : Pokemon Gen 10 affronteront GTA6?


C'est un débat qui a déjà été soulevé, mais Nintendo Forecast l'analyse avec brio (comme toujours) en examinant les avantages et les inconvénients d'une telle approche, en se basant sur les décisions passées de Nintendo vis-à-vis de Rockstar et d'autres éditeurs tiers.

Même Nintendo Forecast estime à 50 % les chances que la 10e génération suive son plan habituel et sorte les jeux en novembre. Pensez-vous que Nintendo et The Pokemon Compagny procéderont comme à leur habitude (compte tenu de l'adoption récente par Nintendo des sorties le jeudi), ou bien changeront-ils de stratégie cette fois-ci ?

Source : https://www.resetera.com/threads/nintendo-forecast-could-pok%C3%A9mon-gen-10-and-grand-theft-auto-vi-pull-a-barbenheimer-i-e-both-release-on-november-19th.1396951/
    posted the 01/06/2026 at 02:00 PM
    comments (10)
    mizuki posted the 01/06/2026 at 02:02 PM
    50% de chance De la grande analyse !
    link49 posted the 01/06/2026 at 02:05 PM
    Perso, je pense que Pokemon est la seule franchise qui ne sera pas impactée si les 2 jeux sortent le même mois.

    Il me semble que Pokemon est encore cette année la licence la plus lucrative.
    ducknsexe posted the 01/06/2026 at 02:07 PM
    Pas le même public en même temps
    ouroboros4 posted the 01/06/2026 at 02:07 PM
    GTA VI va écraser Pokémon sans aucune difficulté
    aeris504 posted the 01/06/2026 at 02:14 PM
    Pokemon va gagner le duel par forfait vu que GTA VI va encore etre reporté
    masharu posted the 01/06/2026 at 02:14 PM
    ouroboros4 Pas si certain que GTA gênerait Pokémon et inversement déjà pas le même publique cible qui consomme ces jeux, bien qu'il y ait des gens qui vont préférer l'un à l'autre, GTA vise le joueur adulte quand Pokémon ce sont les enfants principalement. Et malheureusement le publique Pokémon aujourd'hui se fout qu'un jeu est techniquement naze, on l'a vu avec Ecarlate/Violet qui bat les records malgré des problèmes techniques qui seraient inacceptables pour Nintendo sur des jeux Mario ou Zelda.

    Je vois pas l'utilité d'en parler. On sait tous quels sont les publiques de GTA et Pokémon. Ya pas vraiment de débat à avoir, si ce n'est juste pour remuer du vent.
    ouroboros4 posted the 01/06/2026 at 02:15 PM
    masharu je parlais surtout en chiffre de vente
    Mais oui tu as raison la comparaison n'a absolument aucun sens
    beyondgood074 posted the 01/06/2026 at 02:53 PM
    Même en chiffre de vente la comparaison ne tient pas, GTA sortira sur de nombreux supports, tandis que Pokémon sera uniquement sur la console de Nintendo, donc pas du tout le même park.
    Même si les jeux sont pas oufs, ne sous estimons pas Pokémon, ça reste la licence la plus lucrative au monde.
    pharrell posted the 01/06/2026 at 02:58 PM
    C’est pas du tout le même public, ça serait pas vraiment gênant. Les joueurs Switch 2 vont acheter Pokémon et les autres GTA…

    Et puis on n’est toujours pas sur que GTA sortira en novembre…
    kidicarus posted the 01/06/2026 at 03:08 PM
    Je pense que Nintendo en rien à faire de gta 6 surtout avec un jeu pokemon de la série principale.
    Deux publics différents sur deux supports différents.

    La seule chose que je demande au prochain pokemon c'est d'avoir un style graphique propre sans bugs majeur.
