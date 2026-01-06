C'est un débat qui a déjà été soulevé, mais Nintendo Forecast l'analyse avec brio (comme toujours) en examinant les avantages et les inconvénients d'une telle approche, en se basant sur les décisions passées de Nintendo vis-à-vis de Rockstar et d'autres éditeurs tiers.
Même Nintendo Forecast estime à 50 % les chances que la 10e génération suive son plan habituel et sorte les jeux en novembre. Pensez-vous que Nintendo et The Pokemon Compagny procéderont comme à leur habitude (compte tenu de l'adoption récente par Nintendo des sorties le jeudi), ou bien changeront-ils de stratégie cette fois-ci ?
Il me semble que Pokemon est encore cette année la licence la plus lucrative.
Je vois pas l'utilité d'en parler. On sait tous quels sont les publiques de GTA et Pokémon. Ya pas vraiment de débat à avoir, si ce n'est juste pour remuer du vent.
Mais oui tu as raison la comparaison n'a absolument aucun sens
Même si les jeux sont pas oufs, ne sous estimons pas Pokémon, ça reste la licence la plus lucrative au monde.
Et puis on n’est toujours pas sur que GTA sortira en novembre…
Deux publics différents sur deux supports différents.
La seule chose que je demande au prochain pokemon c'est d'avoir un style graphique propre sans bugs majeur.