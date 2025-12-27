Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Clair Obscur : Expedition 33
name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : Xbox Series X
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : PC
link49
[Avis] Clair Obscur : Expedition 33 : Un chef d'œuvre, clairement


J'ai passé de même mémoire plus de 164 heures sur ce titre. Je l'ai fini deux fois, tous mes personnages sont N.100 et j'ai même terrassé le boss caché, et durant tout ce temps, j'ai vraiment plus qu'adoré, j'ai savouré chaque minutes passées.



On passera quand même sur le seul défaut que j'ai trouvé au titre, les déplacements sur la carte, vu de loin, ne rendent vraiment pas bien. C'est même assez horrible, surtout quand on quitte un endroit plein de charme, pour atterrir sur la carte du monde, qui contraste évidemment avec le reste. C'est le seul point noir que j'ai trouvé au jeu.



Le point fort du jeu, ça reste d'abord pour moi, la direction artistique du jeu. Il y a des passages juste sublimes, avec un touche vraiment particulière. Les passages en noir et blanc rendent divinement bien. Le gameplay est juste maitrisé à la perfection, rendant les combats assez figés des RPG beaucoup plus dynamiques. J'ai aussi adoré l'ensemble des personnages, tous avec un passé et un vie bien travaillés.



Et que dire de son OST? Pour moi, la meilleure jamais créée. De temps en temps, je posais la manette, juste pour écouter attentivement ces beautés à mes oreilles. Et son scénario, avec des thèmes plus que sombres et profonds, est vraiment une réussite. Je ne spoilerais pas, mais certaines trouvailles scénaristiques sont juste excellentes.



Un DLC, j'achète direct, une version Switch 2, je rachète direct, une suite, je signe les yeux fermés. Pour un premier projet, on frôle juste la perfection, selon moi. Un jeu proche de la perfection, tout simplement, pour moi.

Source : https://x.com/Archangel491/
    posted the 12/27/2025 at 01:10 PM by link49
    comments (12)
    adamjensen posted the 12/27/2025 at 01:15 PM
    tynokarts posted the 12/27/2025 at 01:17 PM
    Je suis dans la zone aquatique « océan suspendu » en ce moment
    Quelle ambiance
    tynokarts posted the 12/27/2025 at 01:22 PM
    Niveau 9 avec Gustave et Lune et 8 avec Maëlle
    sdkios posted the 12/27/2025 at 01:23 PM
    Ca faisait longtemps qu'un jeu m'avais pas autant marqué !
    guiguif posted the 12/27/2025 at 01:38 PM
    On passera quand même sur le seul défaut que j'ai trouvé au titre, les déplacements sur la carte, vu de loin, ne rendent vraiment pas bien.

    Ya bien pire comme défaut que cette camera comme le recyclage sur la map car ils ne savaient pas comment la remplir et l’équilibrage des combats avec ce contre qui transforme ce qui est censé etre un RPG en jeu de rythme.
    suzukube posted the 12/27/2025 at 01:53 PM
    Salut link49,

    Franchement, lire ton retour, ça donne des frissons ! On sent que tu as vécu une véritable aventure avec un grand A. Passer 164 heures sur un titre, monter tous ses personnages au niveau 100 et terrasser le boss caché, ce n'est plus seulement jouer, tu t'es littéralement dédié au jeu !

    C'est magnifique de voir à quel point la direction artistique et l'OST t'ont transporté. Poser la manette juste pour savourer la musique, c'est le signe qu'un jeu a réussi à te toucher Je te rejoins totalement sur le contraste parfois brutal avec la carte du monde, mais quand le scénario et le gameplay sont aussi maîtrisés, on pardonne tout !

    Ta passion est hyper communicative : dire que tu signerais les yeux fermés pour une suite, c'est le plus beau compliment qu'un studio puisse recevoir. Merci d'avoir partagé ce moment de vie avec Gamekyo, ça fait du bien de lire ça sur ce site où j'ai l'habitude de lire bien des avis moroses
    evasnake posted the 12/27/2025 at 02:20 PM
    Content que t'aies aimé!

    Par contre ; Un DLC, j'achète direct, une version Switch 2, je rachète direct je rajouterais "Un Amibo? Je l'achète 4 ou 5 fois"
    misterwhite posted the 12/27/2025 at 02:56 PM
    Les personnages dégagent trop de classe et sont trop charismatique.
    En particulier Renoir qui pète sa grand mère la classe, et Verso aussi
    marcelpatulacci posted the 12/27/2025 at 03:02 PM
    J'y joue en ce moment et je pense avoir été victime de tous le blabla médiatique autour du jeu, limite le messie le truc! On nous la vendu comme une des merveilles du monde et finalement j'y joue, j'accroche, j'adore...mais c'est loin d'être la perle rare qu'on nous a décrit. Je prépare aussi mon test a ce sujet.

    La chanson a beaucoup contribué au jeu mais la première fois je l'ai écouté, j'ai cru elle a dit "renoi", j'ai éclaté de rire
    j9999 posted the 12/27/2025 at 03:53 PM
    marcelpatulacci En fait clair obscur c'est exactement ça. Les gens en pnt fait tout un patacaisse. Parcequ'il représente le genti studio de 30 personne qui met sa raclée aux gros madtodontes de l'industrie. Comme si les gens avaient besoin d'évacuer leur frustration parcequ'ils ne ressentent plis rien en jouant. C'est super etrange comme engouement parceque le jeu est bon mais c'est pas non plus le messie comme tu dis. Pourtant il suscite ce type de réaction. Poir moi le fait que les gens approuve a fond ce type de travail ça nous montre une chose : les efforts collossaux d'une grosse esquipe de dev peuvent êtres remplacés par un poignée de personne qui utilise a mort l'IA générative. C'est ça ce que ça veut dire. Les gens applaudissent un modèle qui souhaite la mort de la touche humaine, tout en pensant qu'ils félicite le.jeu parcequ'il aurait une touche plus humaine que les jeux d'ubi ou je ne sais quoi. Je trouve que c'est mauvais signe. C'est comme huer le patron du bistro parceque ses prix sont trop cher par rapport au mac do qui vient d'ouvrir en face. Et les gens s'en donnent a coeur joie en bouffznt des hamburgers, se félicitant d'avoir trouvé enfin de la vraie nonne bouffe oas cher, tout en crachant sur le bistro traditionnel. Ca représente un peu ça pour moi l'engouement envers clair obscur. Les gens demandent à se faire remplacer. Ils se s'en rendent pas compte...
    marcelpatulacci posted the 12/27/2025 at 04:11 PM
    j9999 Sûrement oui, mais je pense que même les gros studio vont s'y mettre, la team Clair Obscure font juste partie des premiers. C'est vraiment une question de temps.

    Mais pour le jeu en lui même, je pense vraiment que la chanson a contribué a 50% du succès, parce que frenchement le jeu en lui même n'offre rien d'original.
    51love posted the 12/27/2025 at 04:46 PM
    j9999 marcelpatulacci disons qu'il faut séparer le regard "objectif" sur une œuvre des émotions qu'elle peut procurer chez certaines personnes.

    Quand je fais un jeu, je le prends comme un jeu de plus en essayant de faire au maximum abstraction du reste, le studio, la marque, le buzz, etc..

    Ya rien de pire que de vouloir profiter d'un media avec des attentes élevées parce que tout le monde en dit du bien, car on ne comprend pas l'engouement des autres, et on peut tomber dans le schéma opposé d'incompréhension, en cherchant des explications sur le pourquoi du comment,

    CO reste un jeu limité par son budget en terme d'ambition d'abord, et même si bcp de petites choses ont été améliorées depuis sa sortie comme l'équilibrage, des options de confort, les menus, si on ne tombe pas amoureux de la proposition, de son univers, de ses personnages, évidemment on ne peut trouver que le jeu surcoté.

    C'est une proposition qui aura touchée bcp de monde, artistiquement IA ou non c'est un jeu avec un univers propre, une histoire bien amenée et intelligente, de très belles musiques, une DA sublime, et qui aura tenu des gens en haleine de bout en bout, même sur le end game, comme moi de par son concept et son gameplay.

    Rien que pour ça pour moi il est sans soucis devant 95% des RPG et des jeux que j'ai pu faire, après que les youtubeurs aient voulu faire du buzz en chialant comme des madeleines toutes les 5min, c'est leur problème et je m'en bas les bouliches, ça n'a rien changé à mon expérience.
