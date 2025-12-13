accueil
Otakugame.fr, le blog des passionnés de jeu vidéo non blasés !
Le blog de jeux vidéo 100% otaku !
name :
Jeux Vidéo
description :
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
La guerre de la rentabilité
Haters gonna hates
H4ck3d
La guerre de la rentabilité
Bon visionnage !
Otakugame.fr
-
https://otakugame.fr/la-guerre-invisible-deconstruction-analytique-de-la-rentabilite-comparee-entre-playstation-et-xbox/
tags :
1
Like
Who likes this ?
link49
posted the 12/13/2025 at 03:19 PM by suzukube
suzukube
comments ( 17 )
17
)
skuldleif
posted
the 12/13/2025 at 03:48 PM
j'ai obtenue une series S 50€
je "loue" toutes les nouveautés 3€
Gamepass gratuit
je sais pas pour MS (fin si je sais) , mais moi j'ai gagné
suzukube
posted
the 12/13/2025 at 03:49 PM
skuldleif
GG, t'as fait l'affaire du siècle
!
khazawi
posted
the 12/13/2025 at 04:01 PM
Y a pas mal de choses étranges :
Pourquoi met il en avant les coûts fixes de la PS5 et pas sur les Series ? Dans les 2 cas, y a un énorme coût de RD et de logistique.
Microsoft ne donne plus de chiffres de ventes, de marge et cie...
Il parle du GP à 17e alors même que la version ultime est à 27e. Celui à 17e ne donne pas droit aux jeux day one comme CoD par ex.
D'ailleurs dans les commentaires, pas mal soulignent cela
Par contre c'est sur que Sony ne marge pas énormément contrairement à Nintendo.
skuldleif
posted
the 12/13/2025 at 04:03 PM
khazawi
celui a 17€ sans D1 n'existe pas , il est a 13€
suzukube
posted
the 12/13/2025 at 04:06 PM
khazawi
Je pense que c'est un sujet qu'il a étudié il y a un moment, entre temps les tarifs ont augmentés ^^
skuldleif
posted
the 12/13/2025 at 04:08 PM
suzukube
ah bah moins cher qu'un accessoire switch 2 la console
khazawi
posted
the 12/13/2025 at 04:17 PM
suzukube
bah visiblement il a pas étudié le coût RD des Xbox lol. Faut tout mettre sur la table sinon l'analyse est incomplète.
D'autant que les services comme le PS+, le GP et cie, ça reste quelque chose de presque marginal. La vente de jeux, des DLC/microtransactions restent et resteront la source principale de revenus.
skuldleif
posted
the 12/13/2025 at 04:29 PM
khazawi
le GP c'est un apport de 5 Milliards de revenue/an et ce avant augmentation , permet moi de douter de l'aspect marginal
suzukube
posted
the 12/13/2025 at 04:54 PM
skuldleif
J'ai payé 90 € ma manette de Switch 2
nyseko
posted
the 12/13/2025 at 04:59 PM
khazawi
C'est connu depuis quelques temps qu'en terme de bénéfices (de marge opérationnelle), Nintendo est premier assez loin devant, ensuite vient Microsoft puis Sony est dernier avec une très faible marge opérationnelle.
C'est par ailleurs ce qui les avait poussé à tenter le GaaS, ils cherchent à augmenter leur marge opérationnelle.
skuldleif
posted
the 12/13/2025 at 05:54 PM
suzukube
je comprend pas t'aurais du rester sur manette pro switch 1 elles sont tout aussi bien
skuldleif
posted
the 12/13/2025 at 05:59 PM
suzukube
apres pour etre tres honnete avec toi et pour prendre l'exemple de fornite je la vois bien la difference XSS par rapport a XSX sur ma TV 4K , la resolution est un poil basse je trouve , du coup je comprend mieux le flou en cloud sur fornite (meme sur l'appli samsung) c'est juste un cumul entre la basse reso sur XSS et les artefacts dans le cloud , le combo des 2 donnent quelque chose de pas bon en cloud
skuldleif
posted
the 12/13/2025 at 06:00 PM
mais bon 50€ la XSS faut savoir faire des compromis
suzukube
posted
the 12/13/2025 at 06:09 PM
skuldleif
j'regrette pas, je l'adore, en particulier les sticks
! Pour la Series S, ce n'est pas une console pour faire de la 4K, donc si tu as un écran de salon... La X me parait pertinent. Après t'as plein de joueurs qui n'ont pas forcément les moyens, et sur un écran 24" 1080p (très commun dans une chambre d'ado), une Series X ou une PS5 voire PS5 Pro pour jouer à Fortnite, je ne trouve pas ça pertinent PERSONNELLEMENT
! Après chacun fait ce qu'il veut
!
suzukube
posted
the 12/13/2025 at 06:12 PM
skuldleif
D'ailleurs
Fortnite Switch 2 a une meilleure IQ que la Series S
, mais j'dirais moins de détails...
skuldleif
posted
the 12/13/2025 at 06:50 PM
suzukube
je suis pas d'accord vue le prix d'occaz , 300€ pour jouer aux F2P ca se justifie aisément quand on voit des joueurs PC qui depensent 800€/1000€/1500€ pour jouer a League of legends
skuldleif
posted
the 12/13/2025 at 06:53 PM
suzukube
ouep la reso est trop basse sur XSS
