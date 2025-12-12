Lors de la présentation des Game Awards, Capcom a annoncé la sortie de Pragmata sur Switch 2 le 24 avril 2026. Les précommandes sont ouvertes au prix de 59,99 $ et du contenu téléchargeable (DLC) incluant des tenues supplémentaires a été confirmé. Une démo de gameplay est également disponible dès aujourd'hui sur Steam. Cette démo arrivera ultérieurement sur Switch 2 et autres consoles, vous permettant ainsi de tester le jeu avant de l'acheter.
Si vous n'avez pas encore entendu parler de Pragmata, il s'agit d'une nouvelle licence de Capcom axée sur la science-fiction et l'action-aventure, avec une dimension de piratage informatique. Voici la description officielle sur le site de Nintendo : Une toute nouvelle aventure de science-fiction avec une dimension de piratage informatique unique !PRAGMATA — Une licence originale de Capcom. Dans un futur proche, les protagonistes Hugh et son androïde Diana doivent collaborer pour survivre dans une station de recherche lunaire glaciale.
Autre surprise : la sortie d'un amiibo à l'effigie de Diana. Plus de détails seront communiqués ultérieurement. Capcom prévoit également de partager des images de la version Switch 2 plus tard. En attendant, voici quelques captures d'écran de la version Switch 2 :
Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/12/surprise-capcom-is-bringing-pragmata-to-switch-2-amiibo-and-demo-also-confirmed/
tags :
posted the 12/12/2025 at 12:25 PM by link49
Mais pour l'instant Capcom rigole pas avec son soutien Switch 2.
Capcom semble déjà bien à l'aise avec la Switch 2 mais bon comme d'hab Game Key Card.
sonilka il est probable que dans les années à venir la collectionnite soit devenu un marché, il me semble que déjà y'avait des amiibos hyper cher juste parce qu'ils ont des défauts.
Je suis assez content de voir du AAA chez Nintendo, ça me fait hésiter entre les prendre sur PS5 ou NS2. Un jour j'aimerais bien n'avoir qu'une console Nintendo et me passer des PS qui ont tendance à prendre la poussière chez moi.
La question c'est, est ce qu'on en aura besoin pour avoir de la musique in game?