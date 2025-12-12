Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Pragmata
[Switch 2] Un DLC, un prix et un Amiibo annoncés pour Pragmata


Lors de la présentation des Game Awards, Capcom a annoncé la sortie de Pragmata sur Switch 2 le 24 avril 2026. Les précommandes sont ouvertes au prix de 59,99 $ et du contenu téléchargeable (DLC) incluant des tenues supplémentaires a été confirmé. Une démo de gameplay est également disponible dès aujourd'hui sur Steam. Cette démo arrivera ultérieurement sur Switch 2 et autres consoles, vous permettant ainsi de tester le jeu avant de l'acheter.

Si vous n'avez pas encore entendu parler de Pragmata, il s'agit d'une nouvelle licence de Capcom axée sur la science-fiction et l'action-aventure, avec une dimension de piratage informatique. Voici la description officielle sur le site de Nintendo : Une toute nouvelle aventure de science-fiction avec une dimension de piratage informatique unique !PRAGMATA — Une licence originale de Capcom. Dans un futur proche, les protagonistes Hugh et son androïde Diana doivent collaborer pour survivre dans une station de recherche lunaire glaciale.



Autre surprise : la sortie d'un amiibo à l'effigie de Diana. Plus de détails seront communiqués ultérieurement. Capcom prévoit également de partager des images de la version Switch 2 plus tard. En attendant, voici quelques captures d'écran de la version Switch 2 :

Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/12/surprise-capcom-is-bringing-pragmata-to-switch-2-amiibo-and-demo-also-confirmed/
    toni, gareauxloups
    posted the 12/12/2025 at 12:25 PM by link49
    comments (13)
    shanks posted the 12/12/2025 at 12:28 PM
    wo putain c'est quoi ce rendu de jouet kinder ?
    alucardhellsing posted the 12/12/2025 at 12:36 PM
    Par contre l'amiibo faut s'accrocher
    guiguif posted the 12/12/2025 at 12:37 PM
    Capcom qui se fait chier pour faire les plus beaux cheveux possible sur l'heroine et qui voit cette figurine made in Aliexpress
    sonilka posted the 12/12/2025 at 12:45 PM
    Capcom qui a bien compris qu'il y avait de la thune à faire avec le public Nintendo. Maintenant les Amiibo ne se limitent plus à MH. C'est dégueulasse au possible mais ils vont réussir à en vendre c'est certain.
    xynot posted the 12/12/2025 at 01:06 PM
    Pragmata coûte seulement 60 euros en prix conseillé, une masterclass de Capgod
    senseisama posted the 12/12/2025 at 01:15 PM
    Peut-être que dans le jeu la fille aura les même cheveux que l'amiibo sur switch 2
    hypermario posted the 12/12/2025 at 01:38 PM
    senseisama
    masharu posted the 12/12/2025 at 02:00 PM
    sonilka Sans compter déjà les 60 cartes amiibo pour Street Fighter 6 haha.
    newtechnix posted the 12/12/2025 at 02:30 PM
    c'est un personnage bien trop complexe pour avoir un rendu potable

    Mais pour l'instant Capcom rigole pas avec son soutien Switch 2.

    Capcom semble déjà bien à l'aise avec la Switch 2 mais bon comme d'hab Game Key Card.

    sonilka il est probable que dans les années à venir la collectionnite soit devenu un marché, il me semble que déjà y'avait des amiibos hyper cher juste parce qu'ils ont des défauts.
    pimoody posted the 12/12/2025 at 04:30 PM
    Le amiibo en bois.. (de plastique)
    ducknsexe posted the 12/12/2025 at 07:25 PM
    Elle aura les mêmes cheveux sur ps5, ps5 pro et Switch 2. Son coiffeur est en prison.
    gaeon posted the 12/12/2025 at 08:31 PM
    Les amiibos sont réussis en général mais là la chevelure spaghettis passe mal. Faudra voir si ça reste en l'état ou si une photo de meilleure qualité arrange un peu tout ça.

    Je suis assez content de voir du AAA chez Nintendo, ça me fait hésiter entre les prendre sur PS5 ou NS2. Un jour j'aimerais bien n'avoir qu'une console Nintendo et me passer des PS qui ont tendance à prendre la poussière chez moi.
    51love posted the 12/12/2025 at 09:16 PM


    La question c'est, est ce qu'on en aura besoin pour avoir de la musique in game?
