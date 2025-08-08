



Avis aux collectionneurs, c'est via Amazon Japan qu'on a découvert que Capcom compte lancer prochainement la seconde série de carte amiibo Street Fighter 6, le Street Fighter 6 amiibo Card Booster Box, couvrant ainsi les saisons 2 et 3 dont Mai, Elena ou encore Ingrid pour un total de 60 cartes (22 du Starter Pack au lancement sur NS2 + les 38 nouvelles ici du Booster Box).Chaque personnage aura donc eu 2 cartes amiibo compatibles avec la version NS2 de Street Fighter 6 (donnant respectivement des cosmétiques pour le joueur).On ne sait pas encore si Capcom ou Nintendo vont commercialiser le Booster Box en occident.