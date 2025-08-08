profile
masharu > blog
Aperçu de la seconde série de cartes amiibo Street Fighter 6


Avis aux collectionneurs, c'est via Amazon Japan qu'on a découvert que Capcom compte lancer prochainement la seconde série de carte amiibo Street Fighter 6, le Street Fighter 6 amiibo Card Booster Box, couvrant ainsi les saisons 2 et 3 dont Mai, Elena ou encore Ingrid pour un total de 60 cartes (22 du Starter Pack au lancement sur NS2 + les 38 nouvelles ici du Booster Box).




Chaque personnage aura donc eu 2 cartes amiibo compatibles avec la version NS2 de Street Fighter 6 (donnant respectivement des cosmétiques pour le joueur).

On ne sait pas encore si Capcom ou Nintendo vont commercialiser le Booster Box en occident.
Nintendo Everything - https://nintendoeverything.com/street-fighter-6-reveals-second-series-of-amiibo-cards/
    posted the 08/08/2025 at 05:24 PM by masharu
    comments (2)
    kurosu posted the 08/08/2025 at 06:25 PM
    Toutes les cartes sont incluses ou c'est aléatoire ?
    masharu posted the 08/08/2025 at 06:28 PM
    kurosu Oui il y a toutes les cartes (les 38 nouvelles), après faut voir comment ça sera commercialisé chez nous.
