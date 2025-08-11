Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Clair Obscur : Expedition 33
4
name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : Xbox Series X
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : PC
[Clair Obscur Expedition 33] Pas de nomination pour ses musiques


Les nominations aux Grammy Awards pour la meilleure bande originale de jeu vidéo sont tombées.

Laced Records tentait de faire nommer Clair Obscur dans plusieurs catégories, mais malheureusement, sans succès.

Pas de nomination pour Death Stranding 2 non plus. J'ai comme l'impression que les personnes qui sélectionnent les nominés ne jouent pas beaucoup aux jeux vidéo…

Source : https://x.com/Genki_JPN/
    posted the 11/08/2025 at 07:01 AM by link49
    comments (11)
    thejoke posted the 11/08/2025 at 07:15 AM
    Helldivers 2 alors que c'est le même thème qui tourne en boucle tout le jeu
    shambala93 posted the 11/08/2025 at 07:20 AM
    Mais wtf ! Après c’est peut-être les grammy pour les sourds et malentendants .
    djfab posted the 11/08/2025 at 07:24 AM
    Faut le faire quand même ! Ils perdent toute crédibilité la.
    mrvince posted the 11/08/2025 at 07:52 AM
    Si encore les autres nominés se défendaient mais la c'est dur... Y'a pas non plus Silskong ou Hades 2. Il en manque une paire.
    shinz0 posted the 11/08/2025 at 07:54 AM
    Aucune crédibilité...
    jenicris posted the 11/08/2025 at 08:25 AM
    Alors que c'est le plus gros point fort du jeu et la meilleure OST de l'année
    yogfei posted the 11/08/2025 at 08:50 AM
    Zero credibilité, une honte...
    darkxehanort94 posted the 11/08/2025 at 08:54 AM
    Parce que les américains aiment pas mettre en valeur des trucs etrangers.
    abookhouseboy posted the 11/08/2025 at 09:03 AM
    Le jury qui écoute la BO des jeux Avatar, Indiana Jones et Star Wars et qui se dit "pas mal cette musique, c'est évocateur !".
    maxx posted the 11/08/2025 at 09:06 AM
    Pardon?
    Alors bon après quand on voit la liste.... Du Disney en gros hein, c'est pas très surprenant que ce soit ça qui soit poussé en avant. Helldivers 2 c'est pour le buzz du main thème et Sword of Sea, ok là y a Austin Wintory qui a déjà été nominé 3 fois dont la première nomination pour un JV aux Grammy. J'ai pas encore fait le jeu donc je ne peux pas juger la BO mais si elle de qualité, sa présence ne me surprend pas pour une cérémonie comme les Grammy.

    En tous cas l'absence de Clair Obscur c'est un peu gros les gars.
    kurosu posted the 11/08/2025 at 09:30 AM
    Autant je suis pas fan de l'ost de CO, mais il faut reconnaître que ça reste bien travailler, surtout que sur la liste des nommés, c'est des daubes auditives
    Si il y a un prix à gagner, c'est bien celui de l'OST pour ma part
