Les nominations aux Grammy Awards pour la meilleure bande originale de jeu vidéo sont tombées.
Laced Records tentait de faire nommer Clair Obscur dans plusieurs catégories, mais malheureusement, sans succès.
Pas de nomination pour Death Stranding 2 non plus. J'ai comme l'impression que les personnes qui sélectionnent les nominés ne jouent pas beaucoup aux jeux vidéo…
Source : https://x.com/Genki_JPN/
tags :
posted the 11/08/2025 at 07:01 AM by link49
Alors bon après quand on voit la liste.... Du Disney en gros hein, c'est pas très surprenant que ce soit ça qui soit poussé en avant. Helldivers 2 c'est pour le buzz du main thème et Sword of Sea, ok là y a Austin Wintory qui a déjà été nominé 3 fois dont la première nomination pour un JV aux Grammy. J'ai pas encore fait le jeu donc je ne peux pas juger la BO mais si elle de qualité, sa présence ne me surprend pas pour une cérémonie comme les Grammy.
En tous cas l'absence de Clair Obscur c'est un peu gros les gars.
Si il y a un prix à gagner, c'est bien celui de l'OST pour ma part