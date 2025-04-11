Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Mario Kart World
name : Mario Kart World
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : course
link49
link49
link49 > blog
[Switch 2] Mario Kart World : Son prix n'a visiblement pas été un frein
Sur les 9,57 millions d'unités vendues de Mario Kart World, 8,1 millions proviennent du pack Switch 2 ! (84 %) Cela signifie qu'environ 1,47 million de personnes ont acheté le jeu seul pour 80 $ !



A voir sur le long terme.

Source : https://x.com/Genki_JPN/
    posted the 11/04/2025 at 07:57 PM by link49
    comments (5)
    nicolasgourry posted the 11/04/2025 at 08:10 PM
    "Mario Kart World : Son prix n'a visiblement pas été un frein" ça aurait le comble pour un jeu de Kart...je sors.
    ducknsexe posted the 11/04/2025 at 08:16 PM
    C'est sur la durée de vie de Mario kart world que l on verra si le just prix est justifié ou pas....


    Le jeu de base et une bombe
    cyr posted the 11/04/2025 at 08:17 PM
    nicolasgourry genre tu freine dans mario kart? OK je sort.


    Après, il est plus facile de trouver le pack mario kart , que la switch2 seul....

    Mais ce pack n'est pas fait pour duré.

    Toutefois, je serais nintendo, je conserverai ce pack.
    jeanouillz posted the 11/04/2025 at 08:19 PM
    Ben si, puisqu'il trouve son prix "normal" uniquement lorsqu'il est en bundle.
    On verra les ventes sur le long terme, même si je pense que pour continuer à avoir de bons chiffres ils seraient capables de baisser le prix du jeu de base.
    newtechnix posted the 11/04/2025 at 08:27 PM
    nicolasgourry Tu as vu que dans la révision des résultats prévisionnels de vente la switch était passée de 4.5 millions à 4 millions de consoles vendus mais on a aussi un truc assez étrange:
    Nintendo prévoit maintenant de vendre 125 millions de jeux Switch au lieu des 105 millions prévus. 20 millions de différence.

    J'ai l'impression que cela indique qu'ils ont décidé de sans doute toucher au planning des sorties de jeu Switch et qu'ils ont sans doute rajouté un ou deux titres assez importants...genre ils seront multis S1 et S2
