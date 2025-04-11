Sur les 9,57 millions d'unités vendues de Mario Kart World, 8,1 millions proviennent du pack Switch 2 ! (84 %) Cela signifie qu'environ 1,47 million de personnes ont acheté le jeu seul pour 80 $ !
A voir sur le long terme.
Source : https://x.com/Genki_JPN/
Le jeu de base et une bombe
Après, il est plus facile de trouver le pack mario kart , que la switch2 seul....
Mais ce pack n'est pas fait pour duré.
Toutefois, je serais nintendo, je conserverai ce pack.
On verra les ventes sur le long terme, même si je pense que pour continuer à avoir de bons chiffres ils seraient capables de baisser le prix du jeu de base.
Nintendo prévoit maintenant de vendre 125 millions de jeux Switch au lieu des 105 millions prévus. 20 millions de différence.
J'ai l'impression que cela indique qu'ils ont décidé de sans doute toucher au planning des sorties de jeu Switch et qu'ils ont sans doute rajouté un ou deux titres assez importants...genre ils seront multis S1 et S2