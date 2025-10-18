Plusieurs membres ont donné comme idée d'indexé le prix du jeu en fonction du budget du jeu.
Voici la question posé :
Avantage et inconvénient d'indexé le prix en fonction d'une budget d'un jeu par exemple
Voici la réponse de ChatGPT
✅ Avantages
1. Perception de transparence
Cela montre que l’éditeur est transparent : les joueurs peuvent voir que le prix reflète les coûts réels du projet (salaires, marketing, technologie, etc.).
2. Justification du prix
Un jeu très coûteux à produire (open world, IA avancée, graphismes ultra-réalistes) peut légitimement coûter plus cher qu’un jeu plus simple ou plus court.
3. Encouragement à l’efficience
Cela peut pousser les développeurs à mieux gérer leurs budgets pour rester compétitifs sur le prix final.
4. Modèle plus juste pour les petits studios
Un petit studio qui fait un jeu indé avec un petit budget ne serait pas forcé de vendre à 70€, et cela pourrait attirer plus de joueurs.
❌ Inconvénients
1. Les coûts ne reflètent pas toujours la qualité
Un jeu à gros budget peut être mauvais, et un jeu peu coûteux peut être excellent. Lier prix et budget peut donc fausser la perception de la valeur.
2. Complexité pour le consommateur
Les joueurs n’ont pas toujours les moyens ou l’envie d’évaluer si le budget justifie le prix. Ça pourrait créer de la confusion.
3. Manipulation possible
Les entreprises pourraient gonfler artificiellement leur budget (marketing inutile, dépenses non essentielles) pour justifier un prix plus élevé.
4. Moins de flexibilité commerciale
Le prix basé sur le budget enlève de la liberté marketing (ex : soldes, stratégie d’appel, édition collector, etc.).
5. Impact sur la créativité
Si le prix est plafonné par le budget, cela pourrait décourager certains studios à prendre des risques ou à investir dans des projets ambitieux.
Exemple concret
Jeu A : budget de 5 millions € → Prix fixé à 30€
Jeu B : budget de 150 millions € → Prix fixé à 80€
Mais si le jeu A est exceptionnellement bon, et que le jeu B est moyen, le prix ne semble plus cohérent pour les joueurs.
Conclusion
Indexer le prix sur le budget peut paraître juste et transparent, mais cela ne garantit pas un bon rapport qualité/prix. Il vaut mieux trouver un équilibre : utiliser le budget comme un des critères de fixation du prix, sans en faire la seule base.
Même question à Gemini
L'indexation du prix d'un jeu vidéo sur son budget de développement présente des avantages et des inconvénients significatifs pour l'industrie et les consommateurs.
Avantages de l'indexation sur le budget
Justification du prix pour le consommateur : Un prix plus élevé est plus facile à justifier si l'on sait qu'il reflète un coût de production massif (par exemple, pour un AAA avec des centaines d'employés et des années de développement). Cela peut rendre l'augmentation des prix due aux coûts de développement croissants et à l'inflation plus acceptable.
Rentabilité et survie des studios : Un prix aligné sur le budget permet théoriquement une meilleure couverture des coûts (salaires, moteur de jeu, marketing) et d'assurer une rentabilité nécessaire à la survie et au financement des futurs projets, surtout pour les jeux à très gros budgets.
Encouragement à la qualité et au contenu : Si le prix est lié au coût de développement, cela peut inciter les studios à maintenir un niveau de qualité et de contenu élevé pour justifier le prix auprès des joueurs.
Inconvénients de l'indexation sur le budget
Impact sur l'accessibilité : L'augmentation des prix, surtout pour les jeux à gros budget qui sont de plus en plus coûteux à produire, rend le jeu vidéo moins accessible pour les joueurs ayant un budget limité, potentiellement transformant ce loisir en un luxe.
Risque de surprix pour les jeux mal gérés : Un budget élevé n'est pas synonyme de qualité. Si un jeu coûte cher à produire à cause d'une mauvaise gestion ou d'un développement inefficace (temps supplémentaire, erreurs, sursalaires des cadres), l'indexation du prix force les consommateurs à payer pour ces problèmes.
Pression sur les petits studios : Les jeux indépendants (souvent à plus petit budget) pourraient être contraints de sous-évaluer leurs titres pour concurrencer les AAA dont le prix, même justifié par le budget, est psychologiquement élevé, même si leur temps de jeu et leur qualité pourraient justifier un prix plus élevé.
Complexification du modèle économique : Le budget n'est qu'une partie de l'équation. D'autres facteurs comme les microtransactions, les DLC (contenus téléchargeables), les éditions spéciales/collectors, et les abonnements (Game Pass, PS Plus) sont souvent utilisés par les éditeurs pour rentabiliser le développement, même si le prix initial reste « stable » (ou augmente légèrement). Ces éléments diluent la relation directe entre le budget et le prix de base.
L'évolution du prix des jeux vidéo est un sujet de débat constant, comme le montre le reportage sur Le jeu vidéo c'est pas cher qui tente de mettre en perspective l'évolution du prix des jeux en tenant compte de l'inflation et des différents modèles économiques.
Nous voyons bien que ça peut être intéressant, mais si c'est encadré, sinon nous aurons des dérives.
c'est d'une malhonnêteté assez crasse
parce qu'actuellement c'est l'inverse ce qui fait que de plus en plus de monde se tourne vers les code du marché gris... (ca et les abonnement et autre...) et donc le manque a gagner du prix d'achat est compenser par des dlc et autre microtransaction ce qui mène a baisser la valeur des jeux
(dlc/microtransaction qui ne sont la que pour pomper le pognon d'une minorité et dégrade la qualité du jeu)
le soucis c'est que les jeux se vendront a cause de ca plus sur la durée (comme les jeu nintendo qui baisse peu de prix) ce que les editeurs n'aime pas, beaucoup,et le second point c'est que les dlc ca rapporte la blinde en terme rapport qualité prix , ce qui fait qu'aujourd'hui la plupart des jeu (payant ou non) n'existe plus que pour vendre des microtransaction
La valeur perçu du jeu...sauf bien sur que Nintendo défendait cela à priori en disant si si mon jeu vaut ce prix...alors que dans la réalité la seule personne capable de l'affirmer c'est seulement et uniquement le client.
On pourrait jusqu'à avoir ce genre d'avis " c'est cher mais il les vaut!".
Il n'y a pas de règle dans le JV mais juste des hypothèse sinon Tetris vaudrait 50 centimes d'euros à son lancement...c'est minimaliste visuellement, y'a juste 3 musique, la difficulté c'est juste des pièces qui tombent plus vite.
Dans un médias comme le JV dont on peut quasiment dire qu'ils reposent sur "les goûts et les couleurs" on juste sur ce reposer sur un faisceau d'indices pour déterminer sa valeur juste.
son cout initial
l'integralité de ses microtransaction
tout cout suplémentaire pour profiter a 100% du jeu (donc y compris par exemple le cout des abonnement pour jouer en ligne)
chose qu'on ne fait presque jamais vu qu'on ne pointe en général que le prix d'aquisition
Dit moi dans l'article ce que l'IA impose exactement ?
Moi j'écris en conclusion après avoir lu les avantages et inconvénients (comme pour tout) "Nous voyons bien que ça peut être intéressant, mais si c'est encadré, sinon nous aurons des dérives." comme toute chose, si tu encadres pas (sinon nous serions dans une société sans lois et sans règles) ça va à la dérive, je ne vois pas ce qu'il y a ou est la malhonnêteté assez crasse".
Tu dis « je vois pas où est la malhonnêteté », mais justement, elle est là. Ton texte, fait avec l’IA, reprend exactement ce que tu prétends dénoncer.
Tu balances les « avantages et inconvénients »,
puis tu finis par un « c’est intéressant mais faut encadrer », comme si t’étais au-dessus du débat.
Ce genre de phrase, ça donne l’air réfléchi, mais en vrai ça lisse tout et minimise ce que les autres disent.
Tu fais passer ton avis pour du bon sens, alors qu’au fond t’éteins juste les idées des autres.
Et l'habituel relativisme fallacieux de l'auteur...
Je reprends des membres donnent cette idée, donc je prends en compte ce qu'ils disent, après je pose cette question à 2 AI (pour avoir les avantages et inconvénients, comme dans toute chose et comme toute chose, tout est question d’équilibre, il me semble), en lisant je vois que ça des avantages mais aussi des inconvénients, ma conclusion c'est juste de dire, comme toute chose si il y a pas un cadre, ça peut partir à la dérive, tout simplement, donc après c'est collectivement que l'on créer se cadre, car les lois et les règles sont les mêmes pour tout le monde.
En quoi j’éteins l'idée des autres dans l'article, tu préfères le coté "binaire" ou plus "complexe", le coté nuancé, c'est intéressant il me semble.
Sur cette question d'indexation tu as répondu ça
zekk publié le 15/10/2025 à 10:56
Je ne propose rien ! pourquoi ?
1) ce n'est pas mon job
2) ce que je peux proposer ne va pas faire avancer les choses vu que je ne serai pas lu par, les personnes qui ont les leviers pour changer les choses.
3) soit c'est le marché et les consommateurs qui font bouger les choses, je ne suis pas pour cette proposition, parce que pour les joueurs, il y a des prix symbolique à ne pas dépasser ( on le voit bien avec MK World)
Donc là c'est moi qui éteint ce que propose d'autre (tout en répandant pas clairement pourquoi "tu n'est pas pour cette proposition" tout en disant que "ce n'est pas mon job") ?