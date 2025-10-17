ActuGaming
« Beaucoup de gens utilisent l’IA dans leur travail créatif pour trouver des idées, mais je la considère davantage comme une amie. Je dirigerais la partie créative et utiliserais l’IA pour optimiser l’efficacité. J’aimerais que l’IA gère les tâches fastidieuses, ce qui réduirait les coûts et les délais. Il s’agit davantage de co-créer avec l’IA que de simplement l’utiliser. »
Tant que l'IA reste qu'un outil je ne vois pas le problème.
Surtout en matière de rpg ça va être grandiose
genre,en l'apprivoisant la bête,ça sert à rien de demander l'interdiction c'est impossible maintenant
Tant que c'est un outil, que la création reste humaine et que l'IA s'occupe uniquement des tâches rébarbatives, pourquoi pas.
On serait bête de ne pas utiliser un outil qui pourrait nous simplifier le travail.
On reste assis a rien faire, l'ia se chargera de tous le reste.
Mais si ça devait arriver, l'ia ne mesurera pas le soulèvement de l'espèce humaine,
Méfier vous, une stérilisation massive et a prévoir
Quand la gestion du personnel, des taches et la prise de décision sera une réalité pour l’IA, là on verra une levée de bouclier.