nicolasgourry > blog
all
Hideo Kojima donne son avis sur l'IA


(Metal Gear Solid / Death Stranding)

« Beaucoup de gens utilisent l’IA dans leur travail créatif pour trouver des idées, mais je la considère davantage comme une amie. Je dirigerais la partie créative et utiliserais l’IA pour optimiser l’efficacité. J’aimerais que l’IA gère les tâches fastidieuses, ce qui réduirait les coûts et les délais. Il s’agit davantage de co-créer avec l’IA que de simplement l’utiliser. »

ActuGaming
    posted the 10/17/2025 at 08:00 AM by nicolasgourry
    comments (16)
    balf posted the 10/17/2025 at 08:13 AM
    En fait, Il en parle souvent dans ses jeux.
    gasmok2 posted the 10/17/2025 at 08:26 AM
    Il dit rien de spécial, c'est un peu l'utilisation qu'en font déjà les studios qui l'utilisent il me semble.
    Tant que l'IA reste qu'un outil je ne vois pas le problème.
    blacksad6 posted the 10/17/2025 at 08:44 AM
    balf dans quel jeu il parle d'IA?
    keiku posted the 10/17/2025 at 08:58 AM
    l'IA est un outil, ce qu'on en fait dépend de l'homme qui l'utilise
    rogeraf posted the 10/17/2025 at 09:04 AM
    Co-créer egal 50 pourcents des emplois supprimés.
    ducknsexe posted the 10/17/2025 at 09:09 AM
    Il a une bonne vision de l'IA
    kurosu posted the 10/17/2025 at 09:15 AM
    rogeraf tu as une vision simpliste
    rasalgul posted the 10/17/2025 at 09:16 AM
    Avec l IA on va quand même entrer dans une sacrée nouvelle dimension niveau gaming.

    Surtout en matière de rpg ça va être grandiose
    rogeraf posted the 10/17/2025 at 09:19 AM
    Co-créer egal 50 pourcents des emplois supprimés. De toute facon le progres ne fait que ca, créer du chomage
    blindzorro posted the 10/17/2025 at 09:20 AM
    blacksad6 Dans MGS2 il en parlais beaucoup dèja à l'époque.
    rogeraf posted the 10/17/2025 at 09:21 AM
    gasmok2 tu travaillerais dans un métier créatif, tu ne dirais pas ca. Ces technologies vont mener a notre perte.
    rogeraf posted the 10/17/2025 at 09:23 AM
    kurosu j'en sais quelque chose, en 40 ans dans mon métier, je fais ce que faisaient 3, 4 personnes avant moi.
    kikoo31 posted the 10/17/2025 at 09:43 AM
    rogeraf ben justement,faut d'adapter sinon tu crèves

    genre,en l'apprivoisant la bête,ça sert à rien de demander l'interdiction c'est impossible maintenant
    gasmok2 posted the 10/17/2025 at 09:51 AM
    rogeraf
    Tant que c'est un outil, que la création reste humaine et que l'IA s'occupe uniquement des tâches rébarbatives, pourquoi pas.
    On serait bête de ne pas utiliser un outil qui pourrait nous simplifier le travail.
    cyr posted the 10/17/2025 at 10:00 AM
    On a qu'a faire comme la population mondiale dans le film wall-e.

    On reste assis a rien faire, l'ia se chargera de tous le reste.

    Mais si ça devait arriver, l'ia ne mesurera pas le soulèvement de l'espèce humaine,


    Méfier vous, une stérilisation massive et a prévoir
    akinen posted the 10/17/2025 at 10:01 AM
    L’IA ne dérange pas les cadres car elle n’est pas encore capable de faire leur boulot.

    Quand la gestion du personnel, des taches et la prise de décision sera une réalité pour l’IA, là on verra une levée de bouclier.
