GAC 8,5/10

Millenium 80%

Numerama 8/10

JV 15/20

ActuGaming 7,5/10

Pokémon Legends: Z-A montre que Game Freak gagne à sortir de sa zone de confort. L’aventure urbaine à Illumis apporte un vent de fraîcheur grâce à son exploration verticale, ses combats en temps réel et ses Méga-Évolutions revisitées. Le jeu reste visuellement modeste, mais offre une excellente fluidité sur Switch 2 et un contenu généreux. Sans être une révolution, c’est une évolution maîtrisée et agréable qui redonne à la série une belle dose d’énergie et de modernité. J’ai vraiment apprécié l’expérience et je suis heureux de voir que l’équipe a su apporter de solides améliorations pour enrichir sa série de spin-off Pokémon Legends. J’espère sincèrement que Game Freak continuera dans cette voie, car cette formule me séduit de plus en plus.Addictif et agréable à parcourir, Légendes Pokémon Z-A est un bon jeu et une belle mise en bouche en attendant la prochaine génération. TPCI continue d'expérimenter de nouvelles manières de jouer avec les dresseurs et leurs Pokémon et ça leur réussit plutôt bien, avec cette formule en deux phases que l'on a eu bien du mal à lâcher. Dommage, par contre, que son histoire ne soit pas un peu plus intéressante et que sa technique soit toujours aussi balbutiante.Ce n’est pas parce qu’un jeu vidéo se déroule dans une version fantasmée de Paris qu’il faut absolument en attendre une révolution, et on ne voulait pas trop en attendre de Légendes Pokémon : Z-A. Cependant, ce nouvel opus s’inscrit clairement dans la continuité d’un Légendes Pokémon : Arceus dont la fraîcheur nous avait séduits à l’époque, et il parvient à en renouveler la formule, se trouvant assez aisément une identité propre. Cette dernière se situe non seulement du côté d’un gameplay plus dynamique bien que fatalement clivant (on ne remet pas en cause 30 ans de fondamentaux aussi facilement), mais aussi de la cité d’Illumis. On est ainsi heureux de découvrir cette ville lumière dans un environnement en 3D aussi séduisant en termes d’intentions artistiques, et plutôt bien réalisé si l’on ferme les yeux sur ses plus grosses faiblesses. Légendes Pokémon : Z-A est ainsi parfois bluffant, tant on a rarement vu un jeu Pokémon aussi joli sur de nombreux aspects, mais aussi frustrant de par des limitations techniques que l’on imagine inhérentes à un développement pensé pour la première Switch. En fin de compte, on ressort de l’expérience de Légendes Pokémon: Z-A étonnamment satisfait, tout en se disant que ça aurait pu être encore mieux. Mais force est de constater que les promesses du futur sont clairement là. Vivement la 10G, si bien sûr elle bascule sur Switch 2 uniquement.Légendes Pokémon Z-A n’est pas le jeu de la révolution tant espérée. Il innove sur le plan du combat, mais reste trop timide sur celui de l’exploration. Son univers, concentré sur la ville d'Illumis, limite l’envie d’aventure, même si son système de combat ouvre enfin la voie à une nouvelle génération de gameplay Pokémon. Les dresseurs en quête d’un vent de fraîcheur y trouveront un titre solide et agréable. Pokémon Z-A sort le 16 octobre sur Nintendo Switch et Switch 2, et devrait plaire à ceux qui veulent tester leurs réflexes de dresseur dans une toute nouvelle arène. Et ceux toujours friands de la licence d'évolutions et de captures.Légendes Pokémon Z-A est sans conteste l’épisode le plus audacieux de Game Freak depuis des années après Arceus. En osant bouleverser le système de combat au profit d’un modèle en temps réel, le studio prouve qu’il cherche encore à faire évoluer sa formule, quitte à prendre des risques. Plus nerveux, plus immersif et parfois plus mature dans son ton, le jeu réussit à surprendre là où on ne l’attendait pas forcément. Mais cette ambition se heurte à des limites techniques et structurelles évidentes, avec une ville trop étriquée, des affrontements souvent brouillons, et une mise en scène encore trop rigide pour un titre de cette envergure. Malgré tout, la magie opère par moments, notamment grâce à ses Méga-Évolutions spectaculaires et son écriture plus travaillée que d’ordinaire.