GAC 8,5/10
Pokémon Legends: Z-A montre que Game Freak gagne à sortir de sa zone de confort. L’aventure urbaine à Illumis apporte un vent de fraîcheur grâce à son exploration verticale, ses combats en temps réel et ses Méga-Évolutions revisitées. Le jeu reste visuellement modeste, mais offre une excellente fluidité sur Switch 2 et un contenu généreux. Sans être une révolution, c’est une évolution maîtrisée et agréable qui redonne à la série une belle dose d’énergie et de modernité. J’ai vraiment apprécié l’expérience et je suis heureux de voir que l’équipe a su apporter de solides améliorations pour enrichir sa série de spin-off Pokémon Legends. J’espère sincèrement que Game Freak continuera dans cette voie, car cette formule me séduit de plus en plus.
Millenium 80%
Addictif et agréable à parcourir, Légendes Pokémon Z-A est un bon jeu et une belle mise en bouche en attendant la prochaine génération. TPCI continue d'expérimenter de nouvelles manières de jouer avec les dresseurs et leurs Pokémon et ça leur réussit plutôt bien, avec cette formule en deux phases que l'on a eu bien du mal à lâcher. Dommage, par contre, que son histoire ne soit pas un peu plus intéressante et que sa technique soit toujours aussi balbutiante.
Numerama 8/10
Ce n’est pas parce qu’un jeu vidéo se déroule dans une version fantasmée de Paris qu’il faut absolument en attendre une révolution, et on ne voulait pas trop en attendre de Légendes Pokémon : Z-A. Cependant, ce nouvel opus s’inscrit clairement dans la continuité d’un Légendes Pokémon : Arceus dont la fraîcheur nous avait séduits à l’époque, et il parvient à en renouveler la formule, se trouvant assez aisément une identité propre. Cette dernière se situe non seulement du côté d’un gameplay plus dynamique bien que fatalement clivant (on ne remet pas en cause 30 ans de fondamentaux aussi facilement), mais aussi de la cité d’Illumis. On est ainsi heureux de découvrir cette ville lumière dans un environnement en 3D aussi séduisant en termes d’intentions artistiques, et plutôt bien réalisé si l’on ferme les yeux sur ses plus grosses faiblesses. Légendes Pokémon : Z-A est ainsi parfois bluffant, tant on a rarement vu un jeu Pokémon aussi joli sur de nombreux aspects, mais aussi frustrant de par des limitations techniques que l’on imagine inhérentes à un développement pensé pour la première Switch. En fin de compte, on ressort de l’expérience de Légendes Pokémon: Z-A étonnamment satisfait, tout en se disant que ça aurait pu être encore mieux. Mais force est de constater que les promesses du futur sont clairement là. Vivement la 10G, si bien sûr elle bascule sur Switch 2 uniquement.
JV 15/20
Légendes Pokémon Z-A n’est pas le jeu de la révolution tant espérée. Il innove sur le plan du combat, mais reste trop timide sur celui de l’exploration. Son univers, concentré sur la ville d'Illumis, limite l’envie d’aventure, même si son système de combat ouvre enfin la voie à une nouvelle génération de gameplay Pokémon. Les dresseurs en quête d’un vent de fraîcheur y trouveront un titre solide et agréable. Pokémon Z-A sort le 16 octobre sur Nintendo Switch et Switch 2, et devrait plaire à ceux qui veulent tester leurs réflexes de dresseur dans une toute nouvelle arène. Et ceux toujours friands de la licence d'évolutions et de captures.
ActuGaming 7,5/10
Légendes Pokémon Z-A est sans conteste l’épisode le plus audacieux de Game Freak depuis des années après Arceus. En osant bouleverser le système de combat au profit d’un modèle en temps réel, le studio prouve qu’il cherche encore à faire évoluer sa formule, quitte à prendre des risques. Plus nerveux, plus immersif et parfois plus mature dans son ton, le jeu réussit à surprendre là où on ne l’attendait pas forcément. Mais cette ambition se heurte à des limites techniques et structurelles évidentes, avec une ville trop étriquée, des affrontements souvent brouillons, et une mise en scène encore trop rigide pour un titre de cette envergure. Malgré tout, la magie opère par moments, notamment grâce à ses Méga-Évolutions spectaculaires et son écriture plus travaillée que d’ordinaire.
Et attendre 2026 et les versions vent et jesaisplusquoi en espérant plus costaud graphiquement ( avec un budget de 20 millions au lieu de 13 on peut y croire )
Tout ce que je voulais pas voir
C'est pas pour défendre Nintendo, ou même Pokemon,vu que j'en ai jamais fait un, mais depuis quand le budget reflète la qualité d'un titre?
Dans ce cas qu'ils ajustent son prix en fonction de son budget, 9.90€ au lieu de 70€
micheljackson la place de cinéma varie pas selon le budget du film, je dis ça comme ça.
Que j'aille voir un petite production irlandaise ou un blockbusters américain à 200 millions, je paye ma place au même prix.
C'est juste qu'on s'attend à des expérience différentes.
Donc à un moment donné, on peut prendre en compte, la qualité, la technique etc... je vois pas le soucis, quand le Monsieur qui représentait Nintendo faisait déjà la comparaison à sa façon.
Je suis d'accord qu'il faut investir dans la licence Pokémon, mais l'analogie que je fais avec le cinéma n'est pas absurde : elle sert juste à montrer à liberty que le budget de production (13 millions) n'est pas l'unique justification du prix de vente (70 €). C'est le principe du marché, pas la qualité du jeu qui est en cause ici.
arquion
C'est un bon rappel de la déclaration de Bowser, mais il faut faire la distinction. Bowser justifiait le prix par la valeur du contenu. Moi, j'utilise l'analogie du cinéma pour montrer à liberty que le prix final de 70 € est avant tout fixé par la politique standard de l'industrie (un prix unique pour le neuf), et non par un calcul direct basé sur les 13 millions de budget.
Et ils ont raison car d’après ce que disent certains 15/20 c’est déjà pas terrible !!!
En même temps entre un bille à 10 ou à 16 euros en fonction du budget du film et un jeu à 20 ou à 70 euros en fonction du budget du jeu.
le cout final n'est pas le même, ça montre bien que ta comparaison n'a pas lieu d'être
Tu as le droit de défendre et de contre argumenté avec ton analogie du cinéma, mais du 1 ce n'est pas un film, et de 2 c'est bien l'Ex Monsieur Nintendo qui a lancé les hostilités.
Perso; c'est day one
J’estime qu’ils sont dans une provocation constante et malheureusement, ils ont raisons, les joueurs sont des veaux !
Lion93 Ok; mais je ne suis pas sûr que ça concerne beaucoup de joueurs; perso, je m'en fiche un peu
Mon analogie avec le cinéma n'a jamais cherché à comparer le coût du billet aux 70 € du jeu, ni à contredire Bowser sur la notion de "valeur du contenu". Je l'ai utilisée pour un seul point :
Dans les deux industries, le prix de vente (70 € pour un jeu, 12 € pour un film) est une constante du marché. Ce prix est décorrélé du budget de production (les 13 millions). C'est ce principe de marché standardisé qui justifie le prix de 70 € de Pokémon, pas la taille de son budget.
Au final, c'est aux joueurs - ou aux spectateurs - de faire la différence. C'est le pouvoir d'achat qui valide ce modèle, en décidant si un produit à 70 € justifie cet investissement, quel que soit son budget de départ.
Moi j'ai abandonné avec le coup du Pokédex national où derrière à n'a pas manqué à redonner des Pokémon mais via DLC payant. 2019 les gars.
Après y'a les arnaqueurs...
Enfin bon faites comme vous voulez... Si vous êtes content que votre série de cœur ressemble à un jeu 3d vieux de 20 ans... Grand bien vous fasse.
Et non ce n'est pas un studio indépendant qui fixe ses règles de production avec son budget.
Le problème c'est le prix, qu'ils fassent payer un jeu dont le budget est celui d'un jeu indé au prix d'un AAA est scandaleux, et c'est même pire en dématérialisé.
Ne te fait pas plus idiot que tu ne l’es…
C'est ce que je dis et ça contredit complètement ton argument qui dit que ça doit être comme le cinéma ( parce que c'est bien ce que tu avances...) parce que ton raisonnement va complètement à l'encontre de cette conclusion.
Mon analogie avec le cinéma n'a jamais cherché à comparer le coût du billet aux 70 € du jeu, ni à contredire Bowser sur la notion de "valeur du contenu". Je l'ai utilisée pour un seul point :
Sauf que tu ne peux pas faire cette analogie en ne prenant pas en compte la notion du prix... ça fait partie intégrante de cette anologie et du choix du spectateur.
De plus, même sur le cinéma, ce n'est pas aussi clair que comme tu le dis, vu que le spectateur a aussi souvent le choix de voir le film plus tard sur des plateformes, ce qui prouvent bien que ton argument ne tient pas et que oui, c'est le consommateur qui va dicter les choses au final
Ce n'est pas que Legendz Z-A n'aurait couté "que" 13M le problème mais c'est plus profond que ça, le problème c'est le manque d'ambition et je suis certain que les têtes pensantes de Pokémon Company ont shift de mentalité depuis la 3DS/WiiU pour être en mode "il faut profiter le plus longtemps possible du succès de l'IP" sans beaucoup investir. Il a fallu attendre 10 ans pour voir un Pokémon Snap, très demandé, quand le concept aurait été meilleurs sur Wii U.
On ne sait même pas à quoi ces 13 millions sont supposés avoir été alloués. Par exemple, les modèles 3D des Pokémons ne sont pas créés par Game Freak mais par Creatures Inc. Legends Z-A réutilise principalement des modèles 3D existants de Pokémon, avec juste l'ajout des nouvelles mega-evolutions. Est-ce que la création des modèles 3D pour les mega-evolutions fait partie du budget de 13 millions? J'en doute vu que ces nouveaux modèles sont développés pour être utilisés dans tout un tas de production. J'imagine que Creatures Inc. a ses propres budgets et planning en fonction des demandes en modèles 3D.
Ensuite on ne parle ici que de développement pur à priori... et à moins d'être totalement naif, tout le monde sait que le plus gros budget pour un jeu grand public type Pokémon, Mario, CoD, AC, feu Fifa etc. c'est le marketing. Comme pour les films de gros studios. Si Legends Z-A a couté 13 millions en dev, il a d'office couté au grand minimum le double en marketing. Probablement plus.
Bref, certains vont croire que j'essaye de défendre Game Freak alors que pas du tout Je trouve juste ridicule de balancer ce chiffre de 13 millions comme un argument pour dire que c'est de la merde alors qu'au final ce chiffre n'indique probablement pas grand chose. Et il ne faut de toute façon pas connaitre les budgets pour se rendre compte que Pokémon Company investit le moins possible dans le développement de leurs jeux.