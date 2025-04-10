"Je ne vais pas nier que le Game Pass, suite à sa récente hausse de prix, est bon marché. Il ne l'est pas. Il est devenu un peu « hmm », un peu comme ce forfait téléphonique à 35 £ par mois qui me faisait grimacer à chaque fois que je consultais mon relevé bancaire, qui était passé de « mmm » à « mmm ?», suivi d'une réduction des coûts qui m'a permis de gagner 28 £ par mois, même avec un vieux téléphone. À 22,99 £, le Game Pass Ultimate est au bord du gouffre – autrement dit, je me demande si j'ai vraiment besoin de cette dépense. J'ai le temps d'y réfléchir. Ce que je vais dire, en revanche, c'est à quel point la disparition du Game Pass représenterait une perte terrible pour la découverte de jeux vidéo.
Tout d'abord, une anecdote. Laissez-moi vous raconter à quoi ressemblait la découverte de jeux vidéo à l'époque, en vous emmenant dans un voyage à travers la seconde moitié des années 90. Une époque pré-Internet pleine de merveilles, et une industrie du jeu vidéo florissante qui semblait osciller entre culture nerd et cool grand public. Quelle époque pour explorer ce qui existait. Si seulement on avait apprécié la chance qu'on avait."
"Évidemment, il ne paie pas le Game Pass, il ignore donc les implications financières de la hausse des prix (bien qu'il sache déjà que Fortnite Crew y sera bientôt disponible, ce dont il se réjouit), mais il l'utilise beaucoup, et souvent de manières qui me surprennent. Récemment, il a commencé à jouer, de son propre chef, et a apprécié Wildfrost (jeu de construction de deck roguelike de Chucklefish), Herdling (jeu d'aventure de Panic Inc.), Donut County (jeu de réflexion décontracté d'Annapurna Interactive), Deep Rock Galactic: Survivor (jeu de survie en vue de dessus de Ghost Ship), Brotato (un autre jeu de survie en vue de dessus, celui-ci de Blobfish) et Tempopo (un curieux jeu de réflexion musical de Cult Games). Ce ne sont là que les jeux indépendants dont il m'a parlé, des jeux que je n'aurais jamais imaginé lui acheter ou qu'il les ait demandés. Pourtant, grâce au Game Pass, il les a découverts. C'est formidable, quel que soit votre avis sur le prix du Game Pass.
Que le Game Pass perdure ou non pendant des années, ou que l'offre intermédiaire « premium », moins chère (10,99 £ par mois), offre suffisamment de contenu aux joueurs sans fioritures, je pense que nous le saurons bientôt. Xbox a annoncé le lancement de nouvelles consoles au-delà des Xbox Series, et honnêtement, j'ai du mal à comprendre la raison d'être de cette console si le Game Pass ne représente pas une part importante de son offre. Les deux semblent symbiotiques à ce stade : si l'un était supprimé, l'autre disparaîtrait rapidement, j'imagine."
Moi aussi j'ai découvert des jeux comme ça et je ne vois pas de boulversement majeur à pars d'avoir le jeu complet à la place d'une heure.
Maintenant, effectivement les démos sont aussi plétorique sque les sorties steam, il nous manque le média qui écrémait ça à l'époque.
C'est hors de prix ? Ça dégage.
Un abonnement pour du jeu est une aberration...
paye uniquement pour ce que tu veux , pas pour ce que l'on te propose
en plus pourquoi vouloir découvrir plus de jeu ? alors que ton assiette est déja pleine on te propose encore un passage au buffet ?
la solution idéale pour le jv c'est moins de jeu et plus de qualité, le gamepass propose l'inverse
C'est grace au GP que j'ai decouvert State of Decay 2 qui est un de mes jeux prefere que j'ai fini par acheter par la suite ou qui a pu me conforter dans certain achats, ou non en les lancant d'abord via l'abo (Atomfall ou Doom Dark Ages qui d'ailleurs sont toujours sous blister)
Des jeux qui sortent trop nombreux c'est pas le Gamepass qui les developpe ou les edite mais le GP y donne acces.
Ca m'empeche pas d'acheter les jeux que je veux apres coup, en promo ou non ou a l'inverse de pas les acheter ou de les decouvrir parce que pas specialement mon type de jeu a l'origine (ex : les Forza ou un FPS comme Call of que j'ai pas envie d'acheter mais qui pourrais me donner envie a sa sortie ou pour jouer avec des amis/collègues)
Et ca permet a mes neveux de jouer à des jeux que j'acheterai jamais lorsqu'ils utilisent ma Xbox chez ma mere chaque ete.
Parcontre oui, le nouveau prix est rebutant meme pour moi qui l'appreciais...
C'est la facilité d'accès a un moteur graphique et la facilité de publier un jeux sur steam, sur mobile et le tout en dématérialisée qui est a l'origine de l'augmentation du nombre de sorties JV.
Maintenant même un petit dev en solo peut faire son propre jeux avec chatgpt.
Le gamepass c'est juste le remplaçant de la location a l'époque pour ceux qui ont connus. Et encore ... Avec la location le studio de dev ne gagnait rien alors qu'avec le gamepass, il a reçu un chèque.
Cracher sur le gamepass a longueur de temps n'a aucun sens en temps que consommateur. C'est une chouette offre découverte pour essayer des jeux. On est d'accord qu'il est beaucoup moins intéressant avec le nouveau prix mais si il disparaît... C'est nous qui perdent une possibilité d'accès a du jeux vidéo.
Si vous voulez mener un combat ... Il vaut mieux se révolter contre le cloud gaming car le jour où toute l'industrie sera passé au cloud (et on va aller ça) il n'y aura plus aucune possibilité pour les joueurs d'avoir un minimum de contrôle sur leur jeux, machine, ect ...
Après il suffirait de sortir plus de demo et de bêta ouvertes
Le GP son modèle, surtout si tu ajoutes des CoD, ne semble pas soutenable en vrai, plus le temps passe, plus le catalogue s’etoffe, plus le manque à gagner via les ventes de jeux s’aggrave et tu dois monter de prix
Si pleins d’emplois sont perdus et mes prix augmentent je ne me vois pas de soutenir ce modèle mais je suis d’accord sur le coté découverte des jeux, les entreprises ne font pas assez hors GP sur ce point
D'ailleurs, certain Devs comptent plus sur l'argent qu'ils reçoivent grâce à ca, et ne ce concentrent plus sur la qualité du jeu.
Je ne dit pas que c'est le cas de tous les studios, non, mais certains font comme cela et se repose trop ou uniquement dessus.
Il y avait aussi je sais plus qui dans le milieu qui avait expliquer récemment pourquoi ce n'était pas une bonne chose.
Et puis au final, combien de jeux sur le Game Pass valent vraiment le coup Day One sur une Année...
Ca pousse aussi les gens à "consommer" les jeux de manière Fast-Food, ce que je ne trouve pas bien non plus.
non mais il pousse le consommateur a en consommer plus, et donc a ne moins finir ses jeux et a s'en lasser plus rapidement..
mais on ne parle pas de steam ni du mobile ici... on parle du gamepass et de ses conséquence, dont la tentative de vouloir changer la manière de consommer des gens
Location qui c'est trouver être un echec déja a l'époque, et je rappelle que pour louer quelque chose tu dois payer des droit, donc les dev gagnait aussi avec la location de la même manière que le gamepass
en tant que consommateur aviser bien sur que oui, c'est destructeur, dangereux pour la liberter de posséder, mauvais pour les habitude de consommation, dangereux pour les développeurs , couteux sur le long terme et propice a tout les abus...(mais ca ne concerne pas que le gamepass mais tous les abonnement), c'est juste qu'ici c'est le gamepass le sujet, je critiquais tout autant le psnow
Et non tu ne perds aucun acces au jeu video, il existe des acces ailleurs et proposé de manière plus saine pour l'industrie, ce qui n'est pas un mal vu a quel point elle c'est déteriorée depuis ces 20 dernières années
comme je vais le répéter ce qui est bon pour l'industrie ce n'est pas que le client consomme beaucoup, mais qu'il consomme bien et de manière saine... et le service est tout sauf sain pour une économie ( on le remarque d'ailleurs en terme de marché vu que cette gen est la gen la plus orienté service)
mais le cloud gaming c'est justement l’évolution obligatoire du gamepass et de tout abonnement, le but étant de te dépossède de tes choix..., soutenir le gamepass et autre abonnement c'est soutenir indirectement ce qui en découle...
il faut bien comprendre qu'a partir du moment ou tu privilégie le service plutot que le bien, tu privilégies tous les services... et les services jeux video veulent converger vers le cloud, donc plus le gamepass sera populaire plus la transition vers le cloud sera rapide, donc tu donnes toi même une raison de cracher sur le gamepass
Le nier c'est être hypocrite.
Du Day one, sans durée limite pour les jeux Microsoft studio, 26€.
Mais, bien sûr il faut avoir beaucoup de temps , perso j'ai peu de temps.
J'ai arrêté le service.
J'y joué même plus.
J'ai essayer certains jeux, stalker 2, awowed, le dernier doom, mais j'ai arrêter assez vite.
Parce que c'est des jeux que j'aurais jamais acheté, ou a 10€ a la limite.
Je regrette juste starfield
C'est comme ça qu'on fonctionnait quand on était môme si on n'était pas un enfant gâté et on kiffait plus nos jeux comme ça.