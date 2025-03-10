Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Clair Obscur : Expedition 33
4
name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : Xbox Series X
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : PC
link49
472
Likes
Likers
link49
[Clair Obscur: Expedition 33] Son OST mérite-t-elle un Grammy Award?
La bande originale de Clair Obscur Expedition 33 a lancé une campagne pour concourir aux Grammy Awards !



• Meilleure bande originale pour jeux vidéo et autres médias interactifs
• Meilleure chanson écrite pour un média visuel : « Lumière »



En espérant que ça aboutisse, sa bande originale le méritant amplement.

Source : https://x.com/Genki_JPN/status/1973902503529124187/
    fuji
    posted the 10/03/2025 at 11:14 AM by link49
    comments (12)
    jenicris posted the 10/03/2025 at 11:18 AM
    Plus belle OST de l'année de loin
    kikoo31 posted the 10/03/2025 at 11:19 AM
    Je veux Dembelé a la cérémonie du Goty
    zekk posted the 10/03/2025 at 11:22 AM
    Oui
    raioh posted the 10/03/2025 at 11:29 AM
    Oui.
    lefab88 posted the 10/03/2025 at 11:47 AM
    un trés gros oui
    fuji posted the 10/03/2025 at 11:54 AM
    Oui.
    mizuki posted the 10/03/2025 at 11:54 AM
    Largement, c'est l'OST de l'année, voir même de la décennie !
    shao posted the 10/03/2025 at 12:10 PM
    kikoo31
    PLK plutôt non? Je veux mon "gros flop" avec les micros qui marche pas et les problèmes de sono en live perso.

    Sinon gg a eux!
    djfab posted the 10/03/2025 at 12:16 PM
    jenicris : "Plus belle OST de l'année de loin" : oui, et bien plus que ça je dirais !
    djfab posted the 10/03/2025 at 12:17 PM
    "Son OST mérite-t-elle un Grammy Award?" : je dirais que c'est tellement évident que c'est une question bête !
    djfab posted the 10/03/2025 at 12:20 PM
    Il faut parfois dire les choses : c'est une des meilleures OST de jeux vidéo, sans conteste ! Au côté de FFVI, NieR, les Chrono... Avec ce plus qui pourrait en faire la meilleure : les paroles (dans beaucoup de morceaux) et leur importance.
    misterwhite posted the 10/03/2025 at 12:54 PM
    La réponse est juste OUI !
    L'ost est une tuerie qui met une raclée a la plupart d'autres AAA
