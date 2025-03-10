La bande originale de Clair Obscur Expedition 33 a lancé une campagne pour concourir aux Grammy Awards !
• Meilleure bande originale pour jeux vidéo et autres médias interactifs
• Meilleure chanson écrite pour un média visuel : « Lumière »
En espérant que ça aboutisse, sa bande originale le méritant amplement.
Source : https://x.com/Genki_JPN/status/1973902503529124187/
PLK plutôt non? Je veux mon "gros flop" avec les micros qui marche pas et les problèmes de sono en live perso.
Sinon gg a eux!
L'ost est une tuerie qui met une raclée a la plupart d'autres AAA