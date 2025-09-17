Cette semaine, Famitsu a donné quelques notes à divers jeux :
NOROI KAGO: the Grudged Domain (Switch) – 6/7/6/6 [25/40]
Lost Soul Aside (PS5) – 8/7/7/7 [29/40]
Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian (PS5, PS4, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]
40 heures pour terminer le scénario principal, ou 60 heures pour tout faire.
Super Robot Wars Y (PS5, Switch) – 8/8/9/8 [33/40]
Silent Hill f (PS5, Xbox Series) – 9/9/9/9 [36/40]
Une partie dure environ 12 à 13 heures
Source : https://www.gematsu.com/2025/09/famitsu-review-scores-issue-1915/
tags :
posted the 09/17/2025 at 02:14 PM by link49
Test Silent Hill f (PS5, Xbox Series) – 9/9/9/9 [36/40]
Ca s'est du SERIEUX
10 ans d'attente pour un jeu pas fini ben c'est pas normal en fait
rogeraf faut croire
rendan altendorf Je ne vois pas en quoi il n’était pas fini. En 20 heures, je n'ai eu aucun bug en dehors d'un zik qui s'est coupé et aucune chute de framerate en dehors des freezes lors des sauvegarde auto sur PS5.
Bizarrement Cyberpunk qui lui avait la gueule d'un jeu PS3 en 15fps sur PS4, c'est passé, quelle hypocrisie.
Lequel ? Vu qu’on sur-note …
akinen à voir si le prix est intéréssant mais oui
Famitsu, c'est typiquement la presse clémente par excellence, encore un exemple Silent Hill F, c'est 36/40 direct.
C'est comme le 12/20 de LSA sur JV.com, alors que le site met en moyenne 15/20 a tous les jeux c'est très médiocre.
Et c'est comme avoir un 4/10 sur un site un peu plus exigeant comme Gamekult.
Le jeu, même si en EA avec des mécaniques pas finies, buggés, était tout de même très bon et prometteur des la sortie, mais les versions consoles étaient injouables, d ou le 57 meta.
LSA est a un niveau de finition nettement supérieure mais n'a pas objectivement de grandes qualités. Au final ils ont la même note ou presque
- Le système de combat
- De très bons boss
- Des décors variés et souvent superbes
- Une OST qui accompagne bien le jeu
- Une grosse durée de vie pour le genre
- Quelques idées ici et là pour briser la monotonie
Source
D'ailleurs tu le fais quand le jeu avec le chimpanzé ? que tu vois ce qu'est un vrai bon jeu ambitieux à l'occasion
https://www.metacritic.com/game/donkey-kong-bananza/
https://www.metacritic.com/game/survival-kids/
https://www.metacritic.com/game/tamagotchi-plaza/
https://www.metacritic.com/game/nintendo-switch-2-welcome-tour/
https://www.metacritic.com/game/drag-x-drive/
https://www.metacritic.com/game/donkey-kong-bananza-dk-island-and-emerald-rush/
Tu ose comparer un death stranding 2, un Lost soul Aside avec drag X drive un jeu pour handicapé, une demo sur les capacité sw2, un DLC qui a aucune incidence sur le magnifique DK. Et d autre jeux de merde fais sur flash. Tant d amour pour les jeux Playstation
Ben alors avec tes liens je croyais que les jeux sur une machine nintendo sont surcôté
https://www.metacritic.com/game/mario-kart-world/
https://www.metacritic.com/game/hollow-knight-silksong/
https://www.metacritic.com/game/lost-soul-aside/
(PS: la moyenne joueurs de MKW qui va bientot atteindre celle de LSA, fait gaffe )
Mais allé je vais dans ton sens je vais prendre 4 vrai exclu oui 4 vrai exclu
- Mario kart world 86% ( la note ne changera pas et va se bonifier avec le temps comme un von vin dans une taniere )
- Fast fusion 80% ( tu l avais sûrement oublier lui )
- Donkey kong Bananza le surcôté 91%
- La futur tuerie Metroid prime 4 : 90%---97%
Fast fusion 80% ( tu l avais sûrement oublier lui)
Comme tout le monde.
La futur tuerie Metroid prime 4 : 90%---97%
Pas besoin de sortir des notes qui n'existent pas.