Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Lost Soul Aside
3
Likers
name : Lost Soul Aside
platform : Playstation 5
editor : N.C
developer : Ultizero Games
genre : action-RPG
other versions : PC - PlayStation 4
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
472
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18519
visites since opening : 31026386
link49 > blog
[Note] Lost Soul Aside Ps5 : Même Famitsu, pourtant généreux, se lâche
Cette semaine, Famitsu a donné quelques notes à divers jeux :



NOROI KAGO: the Grudged Domain (Switch) – 6/7/6/6 [25/40]

Lost Soul Aside (PS5) – 8/7/7/7 [29/40]

Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian (PS5, PS4, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]
40 heures pour terminer le scénario principal, ou 60 heures pour tout faire.

Super Robot Wars Y (PS5, Switch) – 8/8/9/8 [33/40]

Silent Hill f (PS5, Xbox Series) – 9/9/9/9 [36/40]
Une partie dure environ 12 à 13 heures

Source : https://www.gematsu.com/2025/09/famitsu-review-scores-issue-1915/
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    ouken
    posted the 09/17/2025 at 02:14 PM by link49
    comments (45)
    rogeraf posted the 09/17/2025 at 02:17 PM
    Y en avait vraiment qui avaient de l'interet pour ce jeu ???

    Test Silent Hill f (PS5, Xbox Series) – 9/9/9/9 [36/40]

    Ca s'est du SERIEUX
    keiku posted the 09/17/2025 at 02:19 PM
    ca reste généreux pour un test famitsu
    ouken posted the 09/17/2025 at 02:32 PM
    rogeraf et oui mdrrrr
    rendan posted the 09/17/2025 at 02:37 PM
    Ben c'est clairement la note qu'il mérite
    10 ans d'attente pour un jeu pas fini ben c'est pas normal en fait
    altendorf posted the 09/17/2025 at 02:39 PM
    Jeu chinois + pas fini : rien d'anormal.
    guiguif posted the 09/17/2025 at 02:46 PM
    Donc 7/10 et 8/10 c'est des mauvaises notes

    rogeraf faut croire

    rendan altendorf Je ne vois pas en quoi il n’était pas fini. En 20 heures, je n'ai eu aucun bug en dehors d'un zik qui s'est coupé et aucune chute de framerate en dehors des freezes lors des sauvegarde auto sur PS5.

    Bizarrement Cyberpunk qui lui avait la gueule d'un jeu PS3 en 15fps sur PS4, c'est passé, quelle hypocrisie.
    akinen posted the 09/17/2025 at 03:01 PM
    Si même l’association des grand mère gameuses n’en veut pas….
    parrain59 posted the 09/17/2025 at 03:04 PM
    Si j'avais eu 29/40 à un examen je serai fou de joie
    shambala93 posted the 09/17/2025 at 03:19 PM
    parrain59
    Lequel ? Vu qu’on sur-note …
    akinen posted the 09/17/2025 at 03:23 PM
    parrain59 hâte d’acheter une voiture neuf ou un smartphone neuf qui a eu 29/40 donc?
    guiguif posted the 09/17/2025 at 03:32 PM
    akinen Donc tu compares un produit culturel avec un objet courant utile a la vie de tous les jours et qui coute une fortune, ça progresse ici
    khazawi posted the 09/17/2025 at 03:35 PM
    Encore un flop pour PlayStation
    tlj posted the 09/17/2025 at 04:09 PM
    guiguif Je ne crois vraiment pas que ce soit passé pour cyberpunk 2077 sur ps4...
    parrain59 posted the 09/17/2025 at 04:21 PM
    shambala93 n'importe lequel, 14.5/20 c'est très bien

    akinen à voir si le prix est intéréssant mais oui
    pcsw2 posted the 09/17/2025 at 04:22 PM
    Pas étonnant et encore c'est généreux je rejoins plus le 6/10 de metacritic.
    51love posted the 09/17/2025 at 04:46 PM
    parrain59 un 29/40 pour un jeu qui se voulait être un FF x DMC, chez Famitsu, c'est un sacré desaveu.

    Famitsu, c'est typiquement la presse clémente par excellence, encore un exemple Silent Hill F, c'est 36/40 direct.

    C'est comme le 12/20 de LSA sur JV.com, alors que le site met en moyenne 15/20 a tous les jeux c'est très médiocre.

    Et c'est comme avoir un 4/10 sur un site un peu plus exigeant comme Gamekult.
    51love posted the 09/17/2025 at 04:53 PM
    guiguif cyberpunk sur PS4 c'est un meta un poil plus faible que LSA pour info

    Le jeu, même si en EA avec des mécaniques pas finies, buggés, était tout de même très bon et prometteur des la sortie, mais les versions consoles étaient injouables, d ou le 57 meta.

    LSA est a un niveau de finition nettement supérieure mais n'a pas objectivement de grandes qualités. Au final ils ont la même note ou presque
    guiguif posted the 09/17/2025 at 05:02 PM
    51love LSA est a un niveau de finition nettement supérieure mais n'a pas objectivement de grandes qualités.

    - Le système de combat
    - De très bons boss
    - Des décors variés et souvent superbes
    - Une OST qui accompagne bien le jeu
    - Une grosse durée de vie pour le genre
    - Quelques idées ici et là pour briser la monotonie

    Source
    51love posted the 09/17/2025 at 05:04 PM
    guiguif ah oui pardon, la source la plus fiable du net
    cyr posted the 09/17/2025 at 05:04 PM
    Ils sont vraiment dur avec une des rare exclu ps5. C'est vraiment pas gentil. Il faut pas heurté les fans.
    guiguif posted the 09/17/2025 at 05:05 PM
    51love Maxime Chao, l'un des rares journalistes pro, est d'accord
    51love posted the 09/17/2025 at 05:10 PM
    guiguif il a mis 19/20 a Black Myth Wukong donc je ne peux qu'approuver son avis

    D'ailleurs tu le fais quand le jeu avec le chimpanzé ? que tu vois ce qu'est un vrai bon jeu ambitieux à l'occasion
    killia posted the 09/17/2025 at 05:11 PM
    rogeraf oui j’en fais parti
    guiguif posted the 09/17/2025 at 05:16 PM
    51love Quand j'y penserais, 76 Meta sur PS5 c'est pas si ouf que ça
    51love posted the 09/17/2025 at 05:20 PM
    guiguif les gros meta ça te réussi pas, LSA meilleur que DKB après tout
    guiguif posted the 09/17/2025 at 05:21 PM
    51love En effet
    ducknsexe posted the 09/17/2025 at 05:39 PM
    guiguif en effet

    https://www.metacritic.com/game/donkey-kong-bananza/
    kikoo31 posted the 09/17/2025 at 05:49 PM
    ducknsexe pourquoi une si grosse différence de note ?guiguif
    51love posted the 09/17/2025 at 05:54 PM
    guiguif 20 balles la map, ça ferait cher le jeu de base
    guiguif posted the 09/17/2025 at 06:12 PM
    kikoo31 Parce que le jeu de base a été surnoté et que les gens se réveillent avec ce DLC
    ducknsexe posted the 09/17/2025 at 06:31 PM
    kikoo31 la jalousie que des jeux moyen surcôté ou qui sente la merde ( LSA ) sur PS5 atteint pas le prodigieux, l élégant, et le Merveilleux DK
    guiguif posted the 09/17/2025 at 06:48 PM
    ducknsexe La Switch 2 est a peine sortie que

    https://www.metacritic.com/game/survival-kids/
    https://www.metacritic.com/game/tamagotchi-plaza/
    https://www.metacritic.com/game/nintendo-switch-2-welcome-tour/
    https://www.metacritic.com/game/drag-x-drive/
    https://www.metacritic.com/game/donkey-kong-bananza-dk-island-and-emerald-rush/
    ducknsexe posted the 09/17/2025 at 07:02 PM
    guiguif Magnifique tes liens sur les jeux qui en sont pas vraiment, ta vraiment pas honte de toi

    Tu ose comparer un death stranding 2, un Lost soul Aside avec drag X drive un jeu pour handicapé, une demo sur les capacité sw2, un DLC qui a aucune incidence sur le magnifique DK. Et d autre jeux de merde fais sur flash. Tant d amour pour les jeux Playstation

    Ben alors avec tes liens je croyais que les jeux sur une machine nintendo sont surcôté
    ducknsexe posted the 09/17/2025 at 07:07 PM
    guiguif pourquoi ne pas mettre de vrai jeux SW2 a la place et bientôt je rajoute le ohenomenale Metroid prime 4 un de plus sur la liste

    https://www.metacritic.com/game/mario-kart-world/ />
    https://www.metacritic.com/game/hollow-knight-silksong/
    kikoo31 posted the 09/17/2025 at 07:09 PM
    guiguif ducknsexe
    ducknsexe posted the 09/17/2025 at 07:22 PM
    https://www.metacritic.com/game/mario-kart-world/
    ducknsexe posted the 09/17/2025 at 07:26 PM
    https://www.metacritic.com/game/fast-fusion/
    ducknsexe posted the 09/17/2025 at 07:27 PM
    https://www.metacritic.com/game/cyberpunk-2077-ultimate-edition/
    ducknsexe posted the 09/17/2025 at 07:29 PM
    Ah non pas lui jai failli vomir, mille excuses


    https://www.metacritic.com/game/lost-soul-aside/
    guiguif posted the 09/17/2025 at 08:32 PM
    ducknsexe Pourquoi tu mets des jeux multi comme HKS et Cyberpunk ? Les jeux que j'ai cité sont des exclues Nintendo, j'y peux rien si ya plus de daubes sortie en 5 mois que de bons jeux

    (PS: la moyenne joueurs de MKW qui va bientot atteindre celle de LSA, fait gaffe )
    kratoszeus posted the 09/17/2025 at 08:38 PM
    Ça change des jeux surnotés côté Nintendo hein
    ducknsexe posted the 09/17/2025 at 08:47 PM
    guiguif les petit projet ou le DLC vendu a 20 euros je pense que tout le monde s en fou de ces jeux.

    Mais allé je vais dans ton sens je vais prendre 4 vrai exclu oui 4 vrai exclu

    - Mario kart world 86% ( la note ne changera pas et va se bonifier avec le temps comme un von vin dans une taniere )

    - Fast fusion 80% ( tu l avais sûrement oublier lui )

    - Donkey kong Bananza le surcôté 91%

    - La futur tuerie Metroid prime 4 : 90%---97%
    guiguif posted the 09/17/2025 at 08:56 PM
    ducknsexe LSA est un petit jeu vu qu'il n'a couté que 8 millions de dollars, ptete meme moins que la plupart des jeux jaune voir rouge de ma liste

    Fast fusion 80% ( tu l avais sûrement oublier lui)
    Comme tout le monde.

    La futur tuerie Metroid prime 4 : 90%---97%
    Pas besoin de sortir des notes qui n'existent pas.
    vyse posted the 09/17/2025 at 09:46 PM
    guiguif attention a la mauvaise foi pour cyberpunk 2077
    ouken posted the 09/18/2025 at 07:42 AM
    Mdr seul au monde
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo