Lost Soul Aside
3
3 Likers
name : Lost Soul Aside
platform : Playstation 5
editor : N.C
developer : Ultizero Games
genre : action-RPG
other versions : PC - PlayStation 4
guiguif
182
Likes
Likers
guiguif
[Jeu Fini] Lost Soul Aside: Un Beat Them All de qualité
Jeu Fini
Après des années d’attentes, Yang Bing nous livre enfin son jeu: un BTA 3D simple et efficace, et c’est peut-être son plus grand mal.



Avantage :

- Le système de combat
- De très bons boss
- Des décors variés et souvent superbes
- Une OST qui accompagne bien le jeu
- Une grosse durée de vie pour le genre
- Quelques idées ici et là pour briser la monotonie

Inconvénients :

- Un manque de finition sur plusieurs aspects
- Une histoire vue et revue
- Certains passages qui tirent en longueur
- Les saves loupables si on ne fait pas attention
- Des équipements craqués pour les noobs



Le système de combat est le gros point fort du jeu. Rapide et varié grâce aux différentes armes et aux combos déblocables via les arbres de talents, LSA s'inspire aussi des derniers Final Fantasy pour le système de choc, ainsi que de Kingdom Hearts via les différents passifs sous formes d’objets incrustables sur les armes qui peuvent leur donner un look de Keyblade. Les armes peuvent avoir plusieurs variantes lié à un élément (feu, eau et electricité) auxquels les ennemis peuvent être sensibles (hein FF16) et une barre d'endurance rendra le spammage d'esquive et de contre impossible.
Les boss sont très nombreux et certains d’entre eux auraient clairement pu avoir une place dans une prod Platinum Games.

Les décors sont très variés, passant d’une ville inspiré de FF7 à un sanctuaire à la Saint Seiya, à une cité antique, à des donjons futuristes, à une ambiance chinoise féodale ou bien à un château dans le ciel ect… C’est sûr que c’est autre chose que l’intérieur de l’arbre moche de DMC5 qu’on se bouffe durant 50% du jeu. LSA se permet aussi tout au long de l’aventure de proposer des séquences de plates-formes, des puzzles, des scènes scriptées ect… Et si tout n’est pas réussi et parait old school, cela permet de varier un peu le gameplay entre deux séquences de combat. Pour finir, l’OST, sans être marquante, est globalement réussie (avec un main theme composé par Yoko Shinomura) et la durée de vie est longue pour le genre (autour des 20 heures).



Niveau défauts, le jeu manque de finition sur certains points. Même si le framerate reste stable la majeur parti du temps sur une PS5 classique et que je n’ai pas eu de bugs notables à part une musique qui ne bouclait plus m’obligeant à relancer ma save, le rendu n’est pas au niveau d’une PS5. Les bruitages des coups, en particulier l’épée de base, manquent un peu d’impact (bientôt corrigé via patch), certaines transitions cutscene/gameplay font cheap et les animations durant les cutscenes en dehors des scènes d’action sont fadasses.
La narration est pauvre, l’histoire vue et revue et les personnages plats. Heureusement passé le début, il y a peu de cinématiques dans le jeu.

Malgré un bon rythme général, il arrive que certains passages tirent trop en longueur.
Les saves ainsi que le remplissage des fioles de soins se font via la vendeuse qui apparaît à divers endroits des niveaux, mais il peut arriver qu’on passe à coté sans la voir et si vous passez un checkpoint sans possibilité de faire demi-tour pour renflouer les potions, ça peut devenir très compliqué.
Pour finir, tout comme dans FF16, les devs n’ont pas pu s’empêcher de donner des équipements pétés pour ceux qui meurent trop souvent (enfin au bout de 2/3 fois quoi…), heureusement ces objets seront supprimés de l’inventaire une fois le jeu fini, vous obligeant à jouer correctement en hard et en extrême.



Bref malgré des premières heures peu engageantes, Lost Soul Aside ne fait que se bonifier aux grès de l’obtention des armes et des différentes capacités. Et contrairement à certains BTA (DMC4 et DMC5 au pif), LSA arrive à proposer des décors variés et des gimmicks de gameplay du début à la fin. Seul gros défaut les personnages creux et l’histoire prétexte, mais on n’est pas là pour ça dans ce style de jeu... enfin, c’est ce que je pensais avant de lire les tests.

Un bon 7-7,5/10.

    killia posted the 09/08/2025 at 12:17 AM
    C’est honnêtement point par point l’avis que j’ai du jeu.
    Je suis rarement décalage avec les avis joueurs et presse mais là quand je lis qu’il s’agit d’une purge ou d’un jeu sans âme, j’ai l’impression de revoir l’épisode du bashing sur Horizon ZD, FE 3 Houses ou encore Ys 8.
    Ça relève des points critiques que l’on pardonne sur d’autres grosses prod’ avec plus de moyen et ça parle d’un jeu sans variété alors que pour un BTA de cette ambition ça tente d’apporter du gameplay un peu différent pour casser la monotonie.

    Sans parler du scénario qui ici pose souci mais qui ne fait pas sourciller sur du Bayo ou du DMC alors que c’est le vide intersidéral en terme d’écriture.

    Non vraiment, faut arrêter cette mode du crachât systématique quand on a une prod’ asiat’ qui sort du lot. C’est juste ridicule.
    ravyxxs posted the 09/08/2025 at 02:12 AM
    killia Sans parler du scénario qui ici pose souci mais qui ne fait pas sourciller sur du Bayo ou du DMC alors que c’est le vide intersidéral en terme d’écriture.

    Ce qu'il faut pas lire....mon dieu, à croire que tu as commencé les BTA hier....comparer l'écriture de ce jeu à ces deux jeux, ça fait une semaine vous reprenez cette exemple à la con, on peut littéralement vous prouvez par A+B, que ces deux jeux ont LAAAAAAAARGEMENT une meilleure écriture, lore, et mise en scène. Je veux bien être d'accord sur un ou deux points, mais moi qui suit un exigeant sur l'écriture, stp, SVP, arrêtez cet comparaison, aux chiottes quoi...

    ou d’un jeu sans âme

    AH parce que le jeu en a une ???? Ok argumente.
    kikoo31 posted the 09/08/2025 at 04:54 AM
    https://www.metacritic.com/game/lost-soul-aside/
    bennj posted the 09/08/2025 at 04:55 AM
    "C'est quand même super étonnant que la presse n'ait pas encore noté le jeu. "

    Quelle mode ? C'est complètement l'inverse.
    ippoyabukiki posted the 09/08/2025 at 05:17 AM
    killia je n'avais absolument pas lu de mauvaise critique sur ys 8, au contraire meme.

    Apres guiguif, vu comment tu adores ff7 rebirth et ff16, je pense que ce jeu n'est vraiment pas pour moi. Que tu l'aimes autant me le confirme
    shambala93 posted the 09/08/2025 at 06:05 AM
    Je trouve qu’il représente tout ce que j’aurais aimé à 14 ans au début des années 2000 mais aujourd’hui, le jeu est ringard.
    keiku posted the 09/08/2025 at 06:05 AM
    Le débat perpétuel entre ce qu'est un bon jeu et un jeu qu'on aime...
    mais vous avez tout a fait le droit d'aimer le jeu

    killia ys 8 est le plus vendu de la licence (triple des ventes de base) et classer second dans le ranking des plus apprécié

    donc rien a voir entre ys 8 et ce jeu... mais a coté prenons un autre exemple stellar blade c'est bien vendu et a été bien mieux noté pour un jeu du même genre donc a voir pourquoi le publique aimer l'un et ne semble pas aimer l'autre de manière générale
    killia posted the 09/08/2025 at 06:19 AM
    ravyxxs Quand je parle de DMC, je crois que le jeu qui pop dans votre tête c’est systématiquement le 5 alors que je parle aussi bien de ceux de l’ère PS2 que le 4 sur 360 que le reboot qui penchent entre le narnar indigeste aux jeux avec « bon lore » mais un scénario inintéressant. D’ailleurs, je pense qu’il y a confusion entre la bonne caractérisation/iconisation des peros des jeux que j’ai cité (qui est indéniable) et la narration/histoire qui je le redis sont au mieux accessoire au pire gênant.

    Ce n’est pas parce que ce sont des licences fortes qu’elles brillent sur tout leur aspect. Au contraire, si ce sont des figures de proue du BTA c’est avant tout pour la solidité de leur gameplay.

    Et même débat que pour Horizon. Un jeu avec un Gameplay profond suffit à justifier d’une réelle sincérité des développeurs dans la création d’un jeu. D’ailleurs c’est je pense la pire insulte possible pour eux que de qualifier un jeu de « sans âme ». J’avais lu ça pour Black Myth ou encore Stellar Blade. C’est qui est vraiment chelou car jamais employé pour des prod’ jap’ complètement à la rue.


    ippoyabukiki keiku je crois que vous avez la mémoire courte. Ne serait-ce que pour son aspect graphique, que ce soit ici ou sur des tests vidéo le jeu a pris cher. Alors que tout le reste du jeu brillait.
    keiku posted the 09/08/2025 at 06:24 AM
    killia c'est faux il a des le début fait les meilleurs vente, il était en plus très attendu, maintenant ce n'est pas parce que certain critique que la critique est générale de la même manière que ce n'est pas parce que certain apprécie que l'appréciation est globale

    graphiquement comparer au 7 c'était d'ailleurs un énorme bon en avant, donc je ne sais pas ou tu a eu ces retours mais a mon avis faut changer de source pour t'informer
    keiku posted the 09/08/2025 at 06:34 AM
    killia J’avais lu ça pour Black Myth ou encore Stellar Blade. C’est qui est vraiment chelou car jamais employé pour des prod’ jap’ complètement à la rue.

    bien sur que si, regarde les dernier ff (y compris rebirth), forspoken et bien d'autre, par contre je sens que ca va tomber pareil pour crimson desert
    killia posted the 09/08/2025 at 06:35 AM
    keiku ah d’ailleurs ici le débat que je soulève c’est pas « bon jeu » et « jeu que j’aime », le jeu je l’aurai oublié la semaine d’après. Mais plutôt « bon jeu » et « jeu catastrophique » qui relève d’un barème qui je trouve est complètement faussé à notre époque.
    Y a plus de distinction ou de gradation entre une bouse infâme, un mauvais jeu , un jeu moyen et un autre oubliable. Les 4 sont considérés et traité comme étant un seul et même type de jeu et c’est juste saoulant et la mort de la nuance.

    Pour le cas de Ys 8, faut arrêter de prendre les ventes comme échelles de mesure de la qualité d’un jeu. Je peux citer des jeux infâmes qui se vendent par millions que ça n’enlève rien à leur manque d’intérêt ludique.
    Et nope, ça va pas me faire du gaslighting sur des retours joueurs et presse qui étaient unanimes pour dire que graphiquement c’était scandaleux et indigne d’un jeu ère PS4. Allant à le comparer à des jeux PS2 tout en ne laissant pas sa chance.

    Tu confonds avec la seconde phase d’appréciation du jeu où il a été réhabilité (comme souvent pour ce genre de jeu) par une communauté qui a su en faire la promotion / propagande.
    killia posted the 09/08/2025 at 06:51 AM
    keiku d’ailleurs en plus récent tu as eu le même traitement pour Ys 9 qui s’est fait malmené alors que quand tu prends de la hauteur et comparé aux autres jeux de la même catégorie, il est bien au dessus du lot mais pêche par ses graphismes et des zones d’exploration plus restreintes.

    Pour FF Rebirth, j’ai jamais lu (même une seule fois) que le jeu manquait d’âme. J’ai lu des choses négatives le concernant mais je trouve qu’il y a eu une grande indulgence vis à vis de son scénario qualifié de « grand trip » alors que sa manière de le raconter est horrible.

    Forspoken a lui été victime comme pas mal d’autres jeux surmédiatisés d’un bashing concernant ces aspects (justifié) mais on est dans le même cas que LSA, un jeu cassé ou imparfait mais qui a des qualités se situant dans le Gameplay et les mécaniques de déplacement.
    Pour certains c’est insuffisant pour l’aimer, pour d’autres ça ne mérite même pas un 10/20. Sauf que l’on omet de resituer ce genre de jeux dans la moyenne de leur catégorie. Forspoken en tant que AAA vaut bien un 12/20. En comparaison de jeux plus modestes, la note remonte. Encore une fois y a le jeu et ce qu’il dit de l’état de santé, des standards de l’industrie de son époque.
    vyse posted the 09/08/2025 at 06:54 AM
    killia un soldat de plus ; le pauvre il défend seul le jeu contre toute la terre ahah
    keiku posted the 09/08/2025 at 06:56 AM
    killia il a 60% metacritique, c'est pas une catastrophe (quoi que) mais je suis d'accord que les critère d'évaluation de notre époque a bien baisser comparer a l'époque ps1/ps2, donc globalement aujourd'hui les jeux sont de manière générale surcoté

    Y a plus de distinction ou de gradation entre une bouse infâme, un mauvais jeu , un jeu moyen et un autre oubliable.

    bien sur que si mais elle est subtile vu que plus aucun jeu n'a de note négative ou presque sur métacritique, en gros la gradation se fait entre 50 et 90% sur métacritique , donc 90 excellent, 80 bon, 70 moyen, 60 oubliable, 50 mauvais... je parle ici pour le note presse

    la nuance est toujours bien la mais pondérée de manière différente pour ne plus froisser les éditeurs qui ne supporterait pas avoir une note négative (comme on n'hésitait pas avant a même des jeux a 3 ou 4/10)

    Pour le cas de Ys 8, faut arrêter de prendre les ventes comme échelles de mesure de la qualité d’un jeu. Je peux citer des jeux infâmes qui se vendent par millions que ça n’enlève rien à leur manque d’intérêt ludique.

    je ne prend pas que les ventes, il est classez 2 eme dans le top 10 des plus apprécié par les joueurs... a un moment faut arreter d'être borné


    Et nope, ça va pas me faire du gaslighting sur des retours joueurs et presse qui étaient unanimes pour dire que graphiquement c’était scandaleux et indigne d’un jeu ère PS4. Allant à le comparer à des jeux PS2 tout en ne laissant pas sa chance.

    http://www.jeuxvideo.com/test/711628/ys-viii-lacrimosa-of-dana-un-second-souffle-pour-la-saga.htm

    16/20 jvc
    8/10 gamekult
    85 metacritique / 86 joueurs
    et tous les autres test reste sur la même moyenne...

    faut arreter d'inventer des choses , juste parce que ca ne te plais pas, ys 8 n'a jamais été bashé , mais comme je dis il va falloir revoir ta source d'information, parce que si c'est les résaux sociaux tu sera toujours en dehors de la réalité...

    Tu confonds avec la seconde phase d’appréciation du jeu où il a été réhabilité (comme souvent pour ce genre de jeu) par une communauté qui a su en faire la promotion / propagande.


    je parle des test a sa sortie, arrête d'essayer de détourner la chose, il n'y a pas de seconde phase d'appréciation, le jeu est sortit avec une note moyenne de test a 80% (donc bon) , c'est factuel, la propagante c'est toi qui la fait


    d’ailleurs en plus récent tu as eu le même traitement pour Ys 9 qui s’est fait malmené alors que quand tu prends de la hauteur et comparé aux autres jeux de la même catégorie, il est bien au dessus du lot mais pêche par ses graphismes et des zones d’exploration plus restreintes.

    c'est sur que ys 9 c'est pas le même son de cloche, il possède une moin bonne note que le 8 mais reste dans les 80% aussi, il est par contre bien moins apprécié par les joueurs et ce n'est pas pour ces graphisme qu'il est critiquer , mais pour ses quete et son scénario
    kalas28 posted the 09/08/2025 at 07:01 AM
    le jeu c'est un petit 7/10 sans problème. en terme de bta il est clairement du niveau des autres(dmc, bayo) du point de vue scénario à chier qui fais le minimum malgré de très bonne mise en scènes pour un 1er titre. l'ost comme les autres à part quelques pistes elles sont oubliables.

    après pour la DA c'est du nomura like donc perso j'ai kiffé, le jeu est beau voir très beau par moment.

    mais ce qui peut ne pas plaire et je le conçois c'est qu'il est beaucoup trop long pour son bien en tant que bta et à presque le contenu d'un arpg sans en être un.

    par contre pour la partie combat c'est quasi un sans faute c'est une tuerie une fois que tu as tout débloqué et les pattern de boss sont vraiment cool

    ce qui va me faire rire c'est que ng4 aura exactement les mêmes problèmes(ça ce cois sur les trailer) par contre lui bizarrement ne se fera pas lyncher stupidement par les bas du fronts du net
    shao posted the 09/08/2025 at 07:06 AM
    Guiguif
    Bonne chance avec les commentaires

    killia
    Oui bon, après j'ai pas l'impression que les scénarios de Bayo ou DMC (les épisodes PS2) se prenaient très au sérieux. C'est clairement des nanars assumé tout comme pourrait l'être un mortal kombat.
    Alors que LSA a l'air (en tout cas des let's play que j'ai vu) d'être très premier degré.
    keiku posted the 09/08/2025 at 07:08 AM
    killia Pour FF Rebirth, j’ai jamais lu (même une seule fois) que le jeu manquait d’âme. J’ai lu des choses négatives le concernant mais je trouve qu’il y a eu une grande indulgence vis à vis de son scénario qualifié de « grand trip » alors que sa manière de le raconter est horrible.

    t'as pas du lire mes commentaire alors... , qualifier d'assassin creed like (jeux sans ame par définition), et le scénario qui détruit le lore instauré par l'original...

    Forspoken a lui été victime comme pas mal d’autres jeux surmédiatisés d’un bashing concernant ces aspects (justifié) mais on est dans le même cas que LSA, un jeu cassé ou imparfait mais qui a des qualités se situant dans le Gameplay et les mécaniques de déplacement.


    ce jeu est un pur étron sur absolument tous les points (et majoritairement le gameplay), mais bon je commence a discerner tes gouts et donc oui tu fais partie des gens qui aime les mauvais jeux (et il y en a), c'est pas un reproche et c'est ton droit mais ca veut dire que tu ne seras jamais en phase avec le monde de manière générale

    car les critère qualitatif d'un jeu, ne sont pas en accord avec tes gouts personnel, tu as bien sur le droit de défendre ta paroisse, mais tu risque de trouver rarement des gens qui seront d'accord avec toi
    pcsw2 posted the 09/08/2025 at 07:47 AM
    Je lui laisserai sa chance quand il sera bradé .
    kikoo31 posted the 09/08/2025 at 09:12 AM
    pcsw2 pareil
    kujotaro posted the 09/08/2025 at 09:29 AM
    Très bon test. Honnête et objectif. Pour cette petite production qui a tout donnée pour nous séduire.

    Un bon 7/10 mérité.
    noishe posted the 09/08/2025 at 09:40 AM
    keiku Concernant Ys 8, le jeu a clairement été critiqué pour son aspect graphique à sa sortie de manière très large, comme le dit killia, et ce malgré les très bonnes notes. C'est une critique récurrente des jeux Falcom (de moins en moins présente vu l'amélioration notable sur leurs dernières productions).

    Pour Forspoken (que je n'ai pas particulièrement aimé, je précise), il faut être sacrément de mauvaise foi pour dire que le jeu n'a pas de qualités. Ses animations, et son système de déplacement fluide type parkour sous dopamine en font indéniablement partie.

    Par contre effectivement pour FFVII Rebirth, j'ai entendu de nombreuses fois que le jeu était sans âme, open world à la Ubisoft, épuisant... J'ai personnellement beaucoup aimé le jeu malgré ses défauts flagrants.
    keiku posted the 09/08/2025 at 10:40 AM
    noishe oui mais comme tous les jeux falcom on est d'accord, c'est pas spécifique a Ys 8 comme il l'essaye de l'insinuer... donner les point faible d'un jeu/licence n'en fait pas une critique ou un bashing pour autant...

    Pour Forspoken (que je n'ai pas particulièrement aimé, je précise), il faut être sacrément de mauvaise foi pour dire que le jeu n'a pas de qualités. Ses animations, et son système de déplacement fluide type parkour sous dopamine en font indéniablement partie.

    le jeu n'as pas de qualité qui ressort, ses animation ne respecte pas la physique (en combat) et sont en dehors des cut scene sont juste moyenne ,le jeux est dynamique (ca bouge vite et beaucoup),oui , mais ce n'est pas un critère de qualité, le déplacement et les parcour c'est comme voyager en nuage magique avec sangoku, si la première expérience peut creer la surprise ca devient vite lassant et chiant car le monde est totalement vide d’intérêt et le level design est au fraise (c'est d'ailleurs pour ca que le monde est si vide a mon avis, car réussir a charger la carte a grande vitesse c'est compliquée quand elle est complexe)

    Par contre effectivement pour FFVII Rebirth, j'ai entendu de nombreuses fois que le jeu était sans âme, open world à la Ubisoft, épuisant... J'ai personnellement beaucoup aimé le jeu malgré ses défauts flagrants.

    chacun est libre d'aimer ou pas, je critique juste les point spécifique aux jeux, pas le ressentit que les gens en ont...
    noishe posted the 09/08/2025 at 10:51 AM
    keiku Pour Forspoken, ça reste un des rares éléments qualitatifs du jeu malgré tout, en tant que qualité individuelle, c'est pas suffisant pour rendre le jeu bon dans sa globalité mais au moins un peu plus engageant. C'est quand même une de ses plus grosses caractéristiques au final, il suffit d'imaginer le jeu sans ça et il aurait plus grand chose pour lui. Si tu transposes cette mécanique dans un jeu au level design bien plus marquant, ça pourrait même être génial.

    chacun est libre d'aimer ou pas, je critique juste les point spécifique aux jeux, pas le ressentit que les gens en ont...

    Oui bien sûr aucun soucis là dessus
    akiru posted the 09/08/2025 at 11:00 AM
    killia DMC 3 a un excellent scénar. Ne t'en déplaise.
    akiru posted the 09/08/2025 at 11:10 AM
    killia Enfin, non ce ne sont pas des figures de proue du BTA uniquement parce que leur gameplay ets excellent.

    La mise en scène de l'action est excellente et fait appel a de véritable pro de la mise en scène de ce style.

    Les personnages sont iconique et sont caractérisé à la perfection.

    Donc deja tu as mise en scène, personnage, gameplay. Le scenar en lui même après oui ca dépend des jeux.
    guiguif posted the 09/08/2025 at 11:36 AM
    shao Très déçu, moi qui m'attendait de voir débarquer toute l'avant-garde habituelle qui me reprenait sur chaque article... Faut croire que quand on creuse un peu un sujet et qu'on donne des arguments ya plus grand monde

    kujotaro killia kalas28
    mrpopulus posted the 09/08/2025 at 12:06 PM
    guiguif Je pense que les gens ont aussi pas que ça à foutre et les arguments ont déjà été donnés dans tes autres articles sur le jeu, faut tourner la page...
    guiguif posted the 09/08/2025 at 12:25 PM
    mrpopulus Pourtant on sait tous que si un autre article sort, en particulier si il est négatif, toute la bande habituelle sera là
    zekk posted the 09/08/2025 at 02:25 PM
    mrpopulus ben non, il y a des mecs qui lui courent après depuis des mois et ce pas que sur ce jeux, mais qui en ont bien profité avec Lost soul aside et oui son test est argumenté donc on ne les entends pas
    kenjushi posted the 09/08/2025 at 02:34 PM
    guiguif : T'en fais du forcing sur ce jeu, j'espere que Sony va faire un geste pour toi.

    Non parce que à part toi je ne connais qu'une autre personne qui défend ce jeu : notre kyogamer national. Je sais pas si on peut dire que c'est un compliment
    zekk posted the 09/08/2025 at 02:40 PM
    kenjushi il suffit de lire les commentaires sur cet article pour voir que tu raconte de la merde
    hyoga57 posted the 09/08/2025 at 03:53 PM
    killia C’est surtout ici que Ys VIII est critiqué. Et ceux qui l’ont fait n’ont jamais touché au jeu ou à peine fait le prologue.

    Ailleurs, il a toujours eu une excellente réputation.
    hyoga57 posted the 09/08/2025 at 03:55 PM
    keiku Même chose que pour Killia.
    51love posted the 09/08/2025 at 05:05 PM
    hyoga57 Tout a fait d'ailleurs killia tu sais cette année, même Clair Obscur y a eu droit, aussi aimé soit il, c'est normal, on est ici pour parler des jeux, et aussi pour dire ce qui nous plait pas.

    mrpopulus exactement

    guiguif Je n’ai pas commenté car je n’ai rien lu de choquant dans ton test cette nuit, et tout a déjà été dit malgré tout donc..

    A partir de la, tout avis est entendable et respectable: que tu lui mettes 1/10 ou 9/10, ça te regarde uniquement toi.

    Ceci dit, il y a quand même beaucoup de potentiels points négatifs qui n’ont pas été relevés ici :

    les combats : les belles chorégraphies tendent souvent vers un résultat à l’écran aussi illisible qu’étrange. Ça manque d’impact, de brutalité ; c’est très/trop lisse pour le genre BTA à mon goût, et certaines animations donnent un sentiment de flottement assez chelou.

    C'est clairement très loin pour moi de ce que j'aime (comme la plupart des joueurs de BTA) en terme de gameplay, je veux : de la violence, de la brutalité, de l'impact, des combos de ouf, de la lisibilité et de la précision. Bref, pas convaincu.

    De plus, ce que tu vois comme de la variété dans la DA, d’autres vont le percevoir comme un manque de cohérence visuelle, où tout est très générique d'ailleurs — un peu comme, à l’époque, les Blades de Xenoblade 2 qui avaient pas mal fait parler pour leur 'variété', ou encore la 'variété' de l’OST de Xenoblade X et les fameux morceaux de rap, et c'était rarement en bien donc ici quand tu dis:

    passant d’une ville inspiré de FF7 à un sanctuaire à la Saint Seiya, à une cité antique, à des donjons futuristes, à une ambiance chinoise féodale ou bien à un château dans le ciel ect…


    bah ça sera clairement pas un point positif de tout le monde. 
    Pas sur que bcp auraient apprécié,une zone urbaine a la Cyberpunk dans Elden Ring tient à ce compte la?

    D’ailleurs, c’est dommage que tu n’aies pas fourni une bonne grosse caisse de screenshots maison pour appuyer tes dires : ça aurait pu éveiller des curiosités. Car si le jeu est régulièrement magnifique, et la DA plus travaillée que ce que l’on en avait vu jusque-là, comme tu le dis… pourquoi ne pas nous en faire profiter et nous montrer que l'on s'est fait une mauvaise image du jeu sur cet aspect?

    Après, oui, comme l'a tres bien dit akiru les pointures des BTA, elles ont un degré de finition tout autre à tous les niveaux — mais pas seulement le gameplay comme je viens d'en parler, mais aussi en termes de DA, d’ambiance, de cohérence, de charisme des perso, de mise en scène, voire même de scenario, qui peuvent être punchy et tres cool à suivre, avec de rares lignes de textes bien trouvées etc.

    Alors je respecte ton avis, d’où mon silence, mais excuse moi, ce n’est pas celui sur lequel je vais me baser pour me faire une idée du jeu, vu que tu étais en campagne électorale pour nous (sur)vendre ce jeu que tu avais aimé de façon déraisonnable avant sa sortie.

    guiguif
    Faut croire que quand on creuse un peu un sujet et qu'on donne des arguments ya plus grand monde


    zekk
    ben non, il y a des mecs qui lui courent après depuis des mois et ce pas que sur ce jeux, mais qui en ont bien profité avec Lost soul aside et oui son test est argumenté donc on ne les entends pas


    L'arroseur arrosé et ça se croit malin

    On dirait un duo à la Laurel et Hardy des vraies petites victimes comiques

    Aller je vais pas m'étendre plus sur le sujet, pas envie d'y passer la soirée. la flemme de faire encore le grand méchant pendant des heures, ce message suffira bien,  qui répond à des petites provocs enfantines
    killia posted the 09/08/2025 at 05:37 PM
    hyoga57 oui je voulais pas citer certaines personnes sur le site qui l’ont descendu bien avant sa sortie comme pour Ys X d’ailleurs.

    Et je prends au sérieux les critiques qui émanent des réseaux sociaux car ça peut participer à donner mauvaise presse à des jeux qui ne méritent pas de se faire lyncher car étant plus modeste en terme de budget.
    Perso, Falcom me fait rêver et ce n’est pas pour ses graphismes.

    akiru perso le scénario du 3 m’a pas marqué mais je ne dirai pas qu’il est mauvais. Je serai de mauvaise foi.
    Mais après ce que tu cite de qualités en font d’excellents BTA mais si on les replace dans les standards globaux de l’industrie, ça restera des jeux de second plan de part le genre qu’ils représentent et parce que le budget restent moindre face à un Resident Evil ou Dragon’s Dogma.
    zekk posted the 09/08/2025 at 06:05 PM
    51love bizarre tu te sens visé
    51love posted the 09/08/2025 at 06:21 PM
    zekk ya rien de bizarre je sais que je le suis, je suis si bête que ça
    guiguif posted the 09/08/2025 at 06:29 PM
    kenjushi Kyogamer a aussi sans doute aimé des jeux que tu aimes, fait gaffe

    51love les combats : les belles chorégraphies tendent souvent vers un résultat à l’écran aussi illisible qu’étrange.
    Bah quand tu sais jouer tu comprends ce qui se passe, après je sais qu'ici vous commencez a être vieux mais bon

    Pas sur que bcp auraient apprécié,une zone urbaine a la Cyberpunk dans Elden Ring tient à ce compte la?
    Aucun rapport vu que ce sont des OW. Après bizarrement ça n'a pas tant dérangé dans DMC4 de passer d'une ville a un château sous la neige de nuit a une jungle luxuriante de jour alors que tout se déroulait en même endroit.
    Tout comme ça n'a pas choqué dans NG2 de passer d'un Tokyo Futuriste a un Dojo japonais a un erzatz de Venise ect...

    Parce que je ne flood jamais d'images dans mes tests, mais je pourrais refaire un article plus tard, mais on va dire que je force

    Ninja Gaiden est en effet très connu pour ses persos travaillé et ses scenario, en particulier le 3 quand Ryu commence à jouer le daron.

    Ouais je comprend, vaut mieux se baser sur des tests qui mettent 4/10 avec 4 points négatifs qui veulent dire la même chose histoire de gonfler et un point négatif aka le "LD PS2" qui est sur absolument tous les jeux du genre
    zekk posted the 09/08/2025 at 06:31 PM
    51love ça prouve bien mes propos d'ailleurs tout ce foin alors qu'il tient depuis le départ le même discours pour dire qu'il n'y a rien de choquant dans son test c'est affligeant
    51love posted the 09/08/2025 at 06:38 PM
    guiguif d'un côté j'ai :
    - mes goûts, mes impressions sur le jeu, la démo de faire, 99% des avis qui semblent confirmer mes impressions, même bugland et PlayStation universe pourtant très Sony friendly.

    De l'autre j'ai :
    Un mec qui était en campagne électorale et qui te sautait à la gorge si t'avais le malheur de dire il y a un mois que ça avait l'air médiocre et que le prix est du foutage de gueule, alors son avis.


    Donc la balance, la pauvre.

    zekk bouarf ça montre surtout que t'as rien compris à mon message, et s'il y a du foin, c'est parce que j'ai osé dire du mal d'un jeu Sony, avec le recul je regrette que ça n'ait pas été un bon jeu ou un jeu Ubisoft, la gestapo nous aurait laissé parler tranquillement.

    ++
    zekk posted the 09/08/2025 at 06:41 PM
    51love non ça commencé quand il a oser dire que DK c'est bien mais pas si dingue que ça, depuis tu ne lâches plus, n'essaye de jouer la crtr de la victime stp c'est encore plus affligeant
    killia posted the 09/08/2025 at 06:56 PM
    51love le traitement de Clair Obscur n’a rien à voir.
    Le jeu a profité (outre ses qualités indéniables) du Story-Telling habituel qui font passer pas mal de points négatifs en arrière fond (des anciens d’un gros studio qui prennent leur revanche en pondant un jeu miraculeux, etc…).
    Y a pas eu de bashing pour E33. La seconde vague d’appréciation a attendu que le soufflet retombe un peu pour apporter des avis nuancés.

    Ici pour LSA, c’est le mouvement inverse. Ça le lynche en partie parce que ça fait bien de taper dessus par effet grégaire. Puis ça commence timidement à dire que le jeu, sans être un excellent jeu, est agréable à jouer sans réinventer la roue. Ce qui est déjà un avis perçu comme scandaleux actuellement.

    J’accepte totalement que des personnes n’aiment pas le jeu. Je n’ai pas 3 ans. Par contre, j’ai beaucoup de mal avec les injustices et la méchanceté gratos.
    guiguif posted the 09/08/2025 at 06:58 PM
    51love Tes gouts ne sont pas le problème, ça n’empêche pas d’être objectif et de savoir poser le pour et le contre.
    On ne met pas 4 ou 5 a un jeu de ce type pour ce genre de détails, encore moins quand en face on l'oublie étrangement pour d'autre alors que c'est la même chose (genre Stellar Blade comme l'a très bien précisé Killia sur un autre article).

    et s'il y a du foin, c'est parce que j'ai osé dire du mal d'un jeu Sony
    Encore avec ça ?

    zekk Oh même avant, je crois que ça a commencé sur le fait que pour lui tous les jeux devraient sortir sur PC day one, alors que moi je suis pour les exclues quelques soit la console.
    Après ouais ça a continué avec DK (bien que j'ai apprécié quand même le jeu, mais pas assez pour lui on dirait), mais aussi MK World
    51love posted the 09/08/2025 at 07:01 PM
    zekk wtf??

    mdrr j'avoue je m'y attendais pas à celle là

    c'est du très tr grand guignol

    Vous y êtes tellement pas, rassure moi, avoue pour être aussi clairvoyant t'es psy (chologue)? mdrr

    Je t'invite à relire mes postes sur son test de Bananza, je respecte complètement son avis, lui montre absolument aucune hostilité, contrairement à quelques fanboys.


    https://www.gamekyo.com/blog_article481426.html


    C'est chaud vivez un peu au lieu de fantasmer sur celle des autres.

    Nan je mélange pas tout, dans ce cas on meu remonter bien plus loin et j'en veux a gamekyo tout entier le seul problème c'est d'avoir dit que ça avait l'air médiocre et il n'a jms respecté mes impressions.

    Faut pas chercher plus loin.



    killia ya rien de scandaleux à passer du bon temps sur n'importe quel jeu, après c'est peut être pas un point de vue que partagent les pro et anti de certaines marques évidemment, perso ça me passe bien au dessus de la tête.

    On a le droit de s'amuser sans avoir à se cacher
    zekk posted the 09/08/2025 at 07:02 PM
    guiguif c'est déplorable
    zekk posted the 09/08/2025 at 07:07 PM
    51love mec stp arrête les mythos et les liens qui ne te rendent pas justice stp

    C'est chaud vivez un peu au lieu de fantasmer sur celle des autres.

    Dixit le mec qui lui colle au cul à la moindre occasion

    Rarement vu un aussi gros hypocrite que toi en fait .

    Depuis DK, je te vois l'agresser à la moindre occasion et je te le fait remarque depuis DK et non pas Lost soul aside... Et pour DK il y a bien + qu'un article où tu lui sautes dessus

    Franchement à ta place j'aurais honte. Être aussi hypocrite avec des discours de grand seigneur tolérant, alors que tu ne fais qu'imposer ton point de vue ( et je suis content de voir que ça se voit de plus en plus par les autres)

    Franchement tu me fais pitié
    guiguif posted the 09/08/2025 at 07:09 PM
    zekk https://www.gamekyo.com/group_article59688.html
    zekk posted the 09/08/2025 at 07:12 PM
    guiguif quelqu'un qui respecte les goûts des autres
    51love posted the 09/08/2025 at 07:34 PM
    guiguif
    Tes gouts ne sont pas le problème, ça n’empêche pas d’être objectif et de savoir poser le pour et le contre.
    On ne met pas 4 ou 5 a un jeu de ce type pour ce genre de détails


    Ah?

    Bah écoute encore une belle preuve d'ouverture d'esprit.

    Tu iras expliquer la vie a Shanks et les autres vu que c'est toi qui a la verité absolue visiblement.

    En meme temps, un peu d'indulgence, tu leurs en voudras pas trop, ils ont joué qu'a 3 ou 4 jeux dans leur vie

    zekk mec quand je suis la je suis le gars qui lui colle au cul, quand je suis pas la c'est lui et toi qui me trigger comme juste au dessus parce que ça vous aurait vraiment déçu que je vienne pas ici vous emmerder pour vous poser en victime du grand méchant qui respecte pas l'avis des autres

    C'est qui l'hypocrite dans l'histoire?

    Alors que comme je l'ai dit x fois et j'ai d'ailleurs commencé par ça ici, j'ai aucun probleme avec son avis sur LSA, tout comme je n'ai aucun probleme avec son avis sur Bananza.

    Le probleme ce n'est pas le fond, mais la forme, mais vous comprendrez jamais.

    Vous réduisez vos problemes de communications, vous acceptez pas qu'on vous rentre dedans quand vous trollez, et vous vous posez direct en petite victime en résumant ça malhonnêtement à de l'intolérance en face envers vos opinions.

    bonne nuit et continuez de fantasmer à 2 ce coup ci
    zekk posted the 09/08/2025 at 07:40 PM
    51love il l'a fait une fois sur 10 et c'est pas toi mais va te cacher sérieux, tu passes ton temps à me sauter dessus et le notifier, il a encore le droit de faire une allusion, tu te permets tout mais lui ne peut rien faire faut dégonfler le melon Beyoncé.

    Et le lien de guiguif ne fait que prouver le contraire ce que tu dis... Tu ne respectes pas son avis et c'est teeeelement hypocrite de dire le contraire

    T'es vraiment une belle ordure qui se cache sur de faux principes, vraiment le genre de mec que je trouve détestable
    akiru posted the 09/08/2025 at 08:30 PM
    killia t'es vraiment en train de dire que Bayonetta ou DMC c'est des jeux de second plan comparé a dragon's dogma ?

    Haha
    51love posted the 09/08/2025 at 08:36 PM
    zekk ah ouais quand meme...

    Il est vraiment temps que vous fassiez votre deuil de LSA et que vous passiez a autre chose pour votre santé mentale...

    1. Déjà pour enfin mettre fin à cette mascarade pathétique sur GK depuis un mois

    2. Aussi, et plutôt que de me trigger en m'incitant a poster comme ici alors que :
    - tout avait déjà été dit comme l'a justement rappelé un membre au dessus
    - et que j'avais aucune intention de poster ici vu qu'il y avait de toute façon pas grand chose a relever dans son test qui est tout a fait entendable et respectable, que l'on soit d'accord ou non, même si tout avis reste discutable evidemment.
    - au meme titre que tout avis très personnel

    3. Et vous etes mal placés pour faire la leçon sur le non respect de l'avis des autres (encore un exemple de guiguif 2 messages plus haut en passant
    ça n’empêche pas d’être objectif et de savoir poser le pour et le contre.
    On ne met pas 4 ou 5 a un jeu de ce type pour ce genre de détails


    alors que vous êtes les premiers a ne pas l'appliquer vu que c'est VOUS aussi qui n'avez pas apprécié que je dise il y a un mois que LSA semblait médiocre tout en détaillant mon propos avec honneté et serieux...

    Apres, je peux pas vous empêchez de fabuler a mon sujet et de vous inventez un personnage que je ne suis absolument pas. Triste et dommage mais peu importe ça m'en touche une sans faire bouger l'autre votre petit cinema.

    Surtout que mon sentiment initial a été tres largement partagé et averé apres la sortie du jeu, alors je comprends, vous avez d'autant plus besoin de soulager votre ego meurtri en vous trouvant des coupables.

    Alors allez y, si ça peut vous faire du bien

    Mais sachez et je l'ai déjà dit, je continuerai de commenter l'actualité comme bon me semble, comme je le fais depuis 25 ans, et c'est pas les petits coups de pression maladroit de 2-3 fanboys ici et là qui m'ont ou qui vont m'intimider et changez quoi que ce soit à mes habitudes
    51love posted the 09/08/2025 at 08:57 PM
    killia Excuse moi de t'avoir zappé. Assez d'accord avec ta réponse.

    Je dirais juste que le temps apporte souvent de la nuance. Donc ce qui est adulé/enfoncé très rapidement par la suite peu tres bien descendre/monter dans l'estime collectif.

    J'ai encore pris l'exemple de NieR Gestalt ajd.
    zekk posted the 09/08/2025 at 09:42 PM
    51love Il est vraiment temps que vous fassiez votre deuil de LSA et que vous passiez a autre chose pour votre santé mentale...

    Tu as le droit de trouver que c'est de la merde pas de souci, mon souci c'est que trigge un mec depuis plus d'un mois de ton côté, tout ça parce qu'il a un avis divergent que toi.

    Pour ta santé mentale, tu devrais passer à autre chose et arrêter de faire une obsession sur guiguif...


    Aussi, et plutôt que de me trigger en m'incitant a poster comme ici alors que :
    - tout avait déjà été dit comme l'a justement rappelé un membre au dessus
    - et que j'avais aucune intention de poster ici vu qu'il y avait de toute façon pas grand chose a relever dans son test qui est tout a fait entendable et respectable, que l'on soit d'accord ou non, même si tout avis reste discutable evidemment.
    - au meme titre que tout avis très personnel

    Viens vraiment, mais vraiment pas faire ta victime, alors que tu l'harcèles depuis plus d'un mois, tu te permets d'être odieux, condésendant et péremptoire à longueur de temps, mais on dit une fois quelque chose et là tu joue la drama, mecs tu es odieux avec lui assume le retour de baton, un minimum et arrête de jouer les anges moralisateurs alors que tu fais le petit tyran.

    vu que c'est VOUS aussi qui n'avez pas apprécié que je dise il y a un mois que LSA semblait médiocre tout en détaillant mon propos avec honneté et serieux...

    Non ce que depuis qu'il a été plus tempéré que toi sur des jeux switch 2, tu l'agresse à la moindre occasion et comme je le dis, cette constations a été faite avant la sortie de LSA...

    Tu as droit de penser ce que tu veux sur le jeu, je m'en fou, mais ton petit côté caïd bon chic, bon genre m’écœure

    Apres, je peux pas vous empêchez de fabuler a mon sujet et de vous inventez un personnage que je ne suis absolument pas. Triste et dommage mais peu importe ça m'en touche une sans faire bouger l'autre votre petit cinema.

    Non, il suffit de voir le lien posté par guiguif qui date bien avant la sortie de SLA

    vous avez d'autant plus besoin de soulager votre ego meurtri en vous trouvant des coupables.

    Pas de problème avec ceux qui le trouve à chier, tu remarqueras le problème n'est qu'avec toi parce que tu es odieux c'est tout et qu'une bonne remise en question est nécessaire, j'aime pas les bully à deux balles dans ton genre.

    Mais sachez et je l'ai déjà dit, je continuerai de commenter l'actualité comme bon me semble,

    Et quand tu le fais, je ne te dis rien... On est surtout beaucoup d'articles tous les deux où je ne te calcule pas, parce que tu commentes effectivement l'information.

    Mais harceler de dizaines de messages un membre parce qu'il n'a pas le même avis que toi, ce n'est pas commenter l'information
    zekk posted the 09/08/2025 at 09:43 PM
    51love Et tu sais également qu'on a une discussion en privé tout les deux sur le sujet bien avant LSA, tu fais preuve d'une mauvaise foi crasse.
    51love posted the 09/08/2025 at 09:44 PM
    zekk on se demande bien qui harcele qui aller j'ai juste lu ta conclusion pr mettre un terme a tt ça, tchao l'artiste peut etre que ton message etait moins grossiers et stupides que les precedents, je ne le saurais jamais


    +++
    guiguif posted the 09/08/2025 at 09:49 PM
    51love C'est pas une question d'ouverture d'esprit, mais de logique, dans ce cas on enlève des points a Astro ou a DKB parce que l'histoire et les persos n'ont aucun intérêt. On passe de jeux à 9/10 à 6/10, pas sur que se soit acceptable pour beaucoup.

    Et oui on ne dit met pas non plus en point négatif le level design vu que c'est le cas de tous les BTA, sauf si j'ai raté les mondes ouverts ou le LD tortueux a la Souls de DMC, Bayonetta et NG.

    J'ai très hâte de la sortie de NG4 voir si son scenario digne des plus grands, ses personnages complexes et son level design ultra tortueux seront sanctionnés... mais j'ai des doutes
    zekk posted the 09/08/2025 at 09:51 PM
    51love belle pirouette pour ne pas répondre à la réalité
    51love posted the 09/08/2025 at 09:58 PM
    zekk
    Et tu sais également qu'on a une discussion en privé tout les deux sur le sujet bien avant LSA, tu fais preuve d'une mauvaise foi crasse.


    Alors oui tu es venu me parler en privé, je pourrais même partager les screenshots de nos quelques échanges, c'était le 10 et le 11 aout 2025.

    Pour ce qui est de LSA, le legendaire guiguif qui me sort 't'aurais bien été incapable de faire ce jeu tout seul' et tout ce qui s'en suit, incapable d'accepter mes 2 premiers message, ont commencé ici, le 2 aout 2025.

    https://www.gamekyo.com/blog_article481522.html

    et c'est meme assez rigolo de relire tout ce cinema a froid, tout ça pour ça

    Donc non, c'était bien antérieure a nos échanges visiblement.

    Et quand bien meme si c'était pas le cas, je vois pas ce que ça prouve.

    y'a pas de pirouette, juste a un moment, faut passez a autre chose ça devient delirant votre obsession sur LSA et ma petite personne.

    Je vais finir par croire que vous voulez un trio mais peu pour moi, allez fantasmer ailleurs merci
    zekk posted the 09/08/2025 at 10:01 PM
    51love ça prouve bien le fait que ça a commencé bien avant LSA malgré le fait que tu dis le contraire, ça démonte argumentaire et ça montre que j'ai bel et bien raison quand je dis que ça à au moins commencé avec DK ( d'ailleurs le lien de Guiguif le prouve encore mieux...) tout ça montre simplement que tu racontes que du bullshit pour ne pas assumer ton attitude , mais les preuves écrites sont là pas besoin d'aller plus loin

    À la prochaine le petit tyran
    51love posted the 09/08/2025 at 10:02 PM
    guiguif ça demontre juste que t'as besoin de consulter, que t'en fais une obsession malsaine, tu dis tout et son contraire pour te donner raison, je comprends rien.

    bon apres vu que j'ai pas lu ton pavé, c'est peut etre aussi un peu ma faute
    zekk posted the 09/08/2025 at 10:05 PM
    51love à limite tu peux dire que joue les mecs jaloux, mais par contre c'est toujours toi qui est collé au cul de Guiguif pas l'inverse, on dirait qu'il t'
    obsède :lol;
    51love posted the 09/08/2025 at 10:07 PM
    guiguif Bah si NG4 est bien fini
    si son gameplay est nerveux, brutal et engageant
    si sa DA n'est pas generique et cohérente
    si son level design est inspiré
    si ses personnages sont charismatiques
    si l'univers est cool etc...

    bah il sera pas loin d'avoir un 9/10.

    et a chaque point que j'ai énnoncé, si c'est bancale, bah petit a petit sa note va baisser jusqu'a atteindre celle d'un LSA

    c'est si difficile a comprendre?


    zekk t'as pris de la poudre ce soir pr etre aussi debile?
    zekk posted the 09/08/2025 at 10:10 PM
    51love de nouveau une belle pirouette pour éviter de répondre à la réalité
    guiguif posted the 09/08/2025 at 10:20 PM
    51love J’espère que le com sur la consultation ne m'etait pas destiné

    c'est si difficile a comprendre?
    Non, mais si c'est du niveau des anciens NG, et l'heure que j'ai vu passer sur YT semble me le confirmer pour le LD, j'ai hâte de voir si il aura le droit au passe droit que n'a pas eu LSA.
    Quand a l’écriture je ne me fais aucune illusion, ça a toujours été pourri, mais passe-droit aussi ? Réponse bientôt.

    zekk J’obsède beaucoup de gens sur ce site, c'est bien ça le probleme (et encore Aerithtruc a encore disparu, ça fait des vacs)
    killia posted the 09/08/2025 at 10:24 PM
    51love oui c’est excellent exemple.
    D’ailleurs, même le mal aimé FFXIII est depuis des mois réclamé sous forme de remaster/remake par des joueurs qui réévalue le jeu après une rejet presque unanime à l’époque de sa sortie.

    Ça n’en fait pas un bon jeu « à retardement » mais ça le reconsidère à l’aune des productions de Square sortie ces dernières années.
    51love posted the 09/08/2025 at 10:33 PM
    guiguif oui il était pas pour toi mais vous avez compris j'ai eu la flemme de repost


    zekk la seule réalité elle est claire comme de l'eau de roche sur le lien que j'ai posté 2 messages au dessus car tout est parti de la.

    Depuis ce trailer du 2 aout vous me chercher sur chaque news de LSA, qui obsede qui? vraiment?

    je résume tres simplement cce qui s'y passe :

    - je demande a guiguif ou il voit du talent car ça a l'air generique et mediocre
    - j'ai le droit en retour de sa part que je serai incapable de faire un tel jeu.

    - Je rappelle que je suis pas le sujet, et j'insiste,
    - il me répond de stop la mauvaise foi, ma condescendance, etc... hihi:

    - en attendant, le jeu dans tout ça? a aucun moment il est capable de le defendre, mais je lui fais remarquer les attaques personnelles qui n'ont pas lieu d'etre.

    et c'est moi le probleme?

    et quand je vous rentre dedans parce que vous casser les couilles? Victimisations directes.

    Bichettes

    aller bonne nuit Laurel et Hardy vous etes vraiment de pietres personnages burlesques.

    killia il y a aussi des fois ou le public est pas forcement pret a telle ou telle experience a l'instant T, et avec plus de recul, il réalise que le jeu était peut etre pas si mauvais que ça. Apres pr FF13, je sais pas si c'est le cas honnetement, mais par exemple, j'ai pas aimé Zelda Wind Waker, je voulais pas de ce jeu en cell shading, et puis j'ai appris a l'apprecier malgré tout plus tard meme s'il fait pas parti de mes preférés ^^
    51love posted the 09/08/2025 at 10:35 PM
    guiguif zekk https://www.radiofrance.fr/s3/cruiser-production-eu3/2019/03/ca457fd4-016e-4364-8508-049c5ec4f16d/640x340_laurel_et_hardy_gettyimages-541055191.jpg

    guiguif posted the 09/08/2025 at 10:44 PM
    51love je demande a guiguif ou il voit du talent car ça a l'air generique et mediocre
    Bah faire un jeu d'une telle ampleur quasi seul pendant des années c'est avoir du talent et maintenant que je l'ai fini je ne peux que me conforter dans l'idée que j'avais raison

    Bonne nuit le pciste
    51love posted the 09/08/2025 at 10:59 PM
    guiguif quitte a mettre en gras et a commenter ton oeuvre, autant mettre tout en surbrillance :

    je résume tres simplement cce qui s'y passe :

    - je demande a guiguif ou il voit du talent car ça a l'air generique et mediocre
    - j'ai le droit en retour de sa part que je serai incapable de faire un tel jeu.

    - Je rappelle que je suis pas le sujet, et j'insiste,
    - il me répond de stop la mauvaise foi, ma condescendance, etc... hihi:

    - en attendant, le jeu dans tout ça? a aucun moment il est capable de le defendre, mais je lui fais remarquer les attaques personnelles qui n'ont pas lieu d'etre.

    et c'est moi le probleme?

    et quand je vous rentre dedans parce que vous casser les couilles? Victimisations directes.

    https://www.gamekyo.com/blog_article481522.html

    Pour ce qui est de l'histoire de LSA, on la connait tres bien desormais, il y a eu un reboot bien apres la creation dune equipe, on parle d'un jeu avec un budget de AA, vendu au prix d'un AAA, et qui a été percu qualtitaivement comme un AA fait via IA generative...

    tu ferais mieux de te faire petit une nouvelle fois
    guiguif posted the 09/09/2025 at 12:59 AM
    51love C'est vrai ? Merci c'est moi qui avait posté l'article
    Et donc parce qu'il y a eu reboot t'as cru qu'il avait tout jeté a la poubelle ce qu'il avait fait ?

    et qui a été percu qualtitaivement comme un AA fait via IA generative...
    Ça augure du bon pour la suite si les IA arrivent a pondre des jeux aussi varié de 20 heures
    hyoga57 posted the 09/09/2025 at 05:50 AM
    killia Et si tu remarque bien, c’est de pire en pire. Falcom c’est devenu la bête noire des trolls ici. Et on sait très bien pourquoi ils font ça, pour emmerder ceux qui aiment.

    Je reconnais que leurs jeux sont moins bons depuis Cold Steel IV, mais que certains les font passer pour des daubes, j’avoue ne pas comprendre.
    killia posted the 09/09/2025 at 06:18 AM
    51love ah bah moi c’est l’inverse sur Wind Waker je l’ai refais et fini sur Steam Deck dans sa version Wii U et alors qu’à l’époque je l’avais aimé d’amour réel dans sa version Gamecube, en le refaisant j’ai éprouvé de l’indifférence voire un sentiment de « tout ça pour ça ? ». Comme quoi.
    51love posted the 09/09/2025 at 06:38 AM
    guiguif alala

    killia les expériences de chacun cest tjrs fun de comparer t'as quel âge ?

    Moi j'allais avoir 17 ans à la sortie du jeu, et lors du reveal j'ai cru a une mauvaise blague, je m'étais déjà imaginé, comme bcp, a quoi allait ressembler un Zelda sur GameCube.. j'étais pas prêt plus que le cell shading c'est l'aspect ultra enfantin des persos

    Et du coup bah le jeu était tellement bas dans mon estime qu'il n'a pu que montrer avec le temps, toi c'est le cheminement inverse.

    Twilight Princess était le Zelda que je voulais à l'époque et même s'il a un peu divisé perso je l'ai surkiffé, excellentissime pour moi
