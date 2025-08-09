Après des années d’attentes, Yang Bing nous livre enfin son jeu: un BTA 3D simple et efficace, et c’est peut-être son plus grand mal.
Avantage :
- Le système de combat
- De très bons boss
- Des décors variés et souvent superbes
- Une OST qui accompagne bien le jeu
- Une grosse durée de vie pour le genre
- Quelques idées ici et là pour briser la monotonie
Inconvénients :
- Un manque de finition sur plusieurs aspects
- Une histoire vue et revue
- Certains passages qui tirent en longueur
- Les saves loupables si on ne fait pas attention
- Des équipements craqués pour les noobs
Le système de combat est le gros point fort du jeu. Rapide et varié grâce aux différentes armes et aux combos déblocables via les arbres de talents, LSA s'inspire aussi des derniers Final Fantasy pour le système de choc, ainsi que de Kingdom Hearts via les différents passifs sous formes d’objets incrustables sur les armes qui peuvent leur donner un look de Keyblade. Les armes peuvent avoir plusieurs variantes lié à un élément (feu, eau et electricité) auxquels les ennemis peuvent être sensibles (hein FF16) et une barre d'endurance rendra le spammage d'esquive et de contre impossible.
Les boss sont très nombreux et certains d’entre eux auraient clairement pu avoir une place dans une prod Platinum Games.
Les décors sont très variés, passant d’une ville inspiré de FF7 à un sanctuaire à la Saint Seiya, à une cité antique, à des donjons futuristes, à une ambiance chinoise féodale ou bien à un château dans le ciel ect… C’est sûr que c’est autre chose que l’intérieur de l’arbre moche de DMC5 qu’on se bouffe durant 50% du jeu. LSA se permet aussi tout au long de l’aventure de proposer des séquences de plates-formes, des puzzles, des scènes scriptées ect… Et si tout n’est pas réussi et parait old school, cela permet de varier un peu le gameplay entre deux séquences de combat. Pour finir, l’OST, sans être marquante, est globalement réussie (avec un main theme composé par Yoko Shinomura) et la durée de vie est longue pour le genre (autour des 20 heures).
Niveau défauts, le jeu manque de finition sur certains points. Même si le framerate reste stable la majeur parti du temps sur une PS5 classique et que je n’ai pas eu de bugs notables à part une musique qui ne bouclait plus m’obligeant à relancer ma save, le rendu n’est pas au niveau d’une PS5. Les bruitages des coups, en particulier l’épée de base, manquent un peu d’impact (bientôt corrigé via patch), certaines transitions cutscene/gameplay font cheap et les animations durant les cutscenes en dehors des scènes d’action sont fadasses.
La narration est pauvre, l’histoire vue et revue et les personnages plats. Heureusement passé le début, il y a peu de cinématiques dans le jeu.
Malgré un bon rythme général, il arrive que certains passages tirent trop en longueur.
Les saves ainsi que le remplissage des fioles de soins se font via la vendeuse qui apparaît à divers endroits des niveaux, mais il peut arriver qu’on passe à coté sans la voir et si vous passez un checkpoint sans possibilité de faire demi-tour pour renflouer les potions, ça peut devenir très compliqué.
Pour finir, tout comme dans FF16, les devs n’ont pas pu s’empêcher de donner des équipements pétés pour ceux qui meurent trop souvent (enfin au bout de 2/3 fois quoi…), heureusement ces objets seront supprimés de l’inventaire une fois le jeu fini, vous obligeant à jouer correctement en hard et en extrême.
Bref malgré des premières heures peu engageantes, Lost Soul Aside ne fait que se bonifier aux grès de l’obtention des armes et des différentes capacités. Et contrairement à certains BTA (DMC4 et DMC5 au pif), LSA arrive à proposer des décors variés et des gimmicks de gameplay du début à la fin. Seul gros défaut les personnages creux et l’histoire prétexte, mais on n’est pas là pour ça dans ce style de jeu... enfin, c’est ce que je pensais avant de lire les tests.
Un bon 7-7,5/10.
Je suis rarement décalage avec les avis joueurs et presse mais là quand je lis qu’il s’agit d’une purge ou d’un jeu sans âme, j’ai l’impression de revoir l’épisode du bashing sur Horizon ZD, FE 3 Houses ou encore Ys 8.
Ça relève des points critiques que l’on pardonne sur d’autres grosses prod’ avec plus de moyen et ça parle d’un jeu sans variété alors que pour un BTA de cette ambition ça tente d’apporter du gameplay un peu différent pour casser la monotonie.
Sans parler du scénario qui ici pose souci mais qui ne fait pas sourciller sur du Bayo ou du DMC alors que c’est le vide intersidéral en terme d’écriture.
Non vraiment, faut arrêter cette mode du crachât systématique quand on a une prod’ asiat’ qui sort du lot. C’est juste ridicule.
Ce qu'il faut pas lire....mon dieu, à croire que tu as commencé les BTA hier....comparer l'écriture de ce jeu à ces deux jeux, ça fait une semaine vous reprenez cette exemple à la con, on peut littéralement vous prouvez par A+B, que ces deux jeux ont LAAAAAAAARGEMENT une meilleure écriture, lore, et mise en scène. Je veux bien être d'accord sur un ou deux points, mais moi qui suit un exigeant sur l'écriture, stp, SVP, arrêtez cet comparaison, aux chiottes quoi...
ou d’un jeu sans âme
AH parce que le jeu en a une ???? Ok argumente.
Quelle mode ? C'est complètement l'inverse.
Apres guiguif, vu comment tu adores ff7 rebirth et ff16, je pense que ce jeu n'est vraiment pas pour moi. Que tu l'aimes autant me le confirme
mais vous avez tout a fait le droit d'aimer le jeu
killia ys 8 est le plus vendu de la licence (triple des ventes de base) et classer second dans le ranking des plus apprécié
donc rien a voir entre ys 8 et ce jeu... mais a coté prenons un autre exemple stellar blade c'est bien vendu et a été bien mieux noté pour un jeu du même genre donc a voir pourquoi le publique aimer l'un et ne semble pas aimer l'autre de manière générale
Ce n’est pas parce que ce sont des licences fortes qu’elles brillent sur tout leur aspect. Au contraire, si ce sont des figures de proue du BTA c’est avant tout pour la solidité de leur gameplay.
Et même débat que pour Horizon. Un jeu avec un Gameplay profond suffit à justifier d’une réelle sincérité des développeurs dans la création d’un jeu. D’ailleurs c’est je pense la pire insulte possible pour eux que de qualifier un jeu de « sans âme ». J’avais lu ça pour Black Myth ou encore Stellar Blade. C’est qui est vraiment chelou car jamais employé pour des prod’ jap’ complètement à la rue.
ippoyabukiki keiku je crois que vous avez la mémoire courte. Ne serait-ce que pour son aspect graphique, que ce soit ici ou sur des tests vidéo le jeu a pris cher. Alors que tout le reste du jeu brillait.
graphiquement comparer au 7 c'était d'ailleurs un énorme bon en avant, donc je ne sais pas ou tu a eu ces retours mais a mon avis faut changer de source pour t'informer
bien sur que si, regarde les dernier ff (y compris rebirth), forspoken et bien d'autre, par contre je sens que ca va tomber pareil pour crimson desert
Y a plus de distinction ou de gradation entre une bouse infâme, un mauvais jeu , un jeu moyen et un autre oubliable. Les 4 sont considérés et traité comme étant un seul et même type de jeu et c’est juste saoulant et la mort de la nuance.
Pour le cas de Ys 8, faut arrêter de prendre les ventes comme échelles de mesure de la qualité d’un jeu. Je peux citer des jeux infâmes qui se vendent par millions que ça n’enlève rien à leur manque d’intérêt ludique.
Et nope, ça va pas me faire du gaslighting sur des retours joueurs et presse qui étaient unanimes pour dire que graphiquement c’était scandaleux et indigne d’un jeu ère PS4. Allant à le comparer à des jeux PS2 tout en ne laissant pas sa chance.
Tu confonds avec la seconde phase d’appréciation du jeu où il a été réhabilité (comme souvent pour ce genre de jeu) par une communauté qui a su en faire la promotion / propagande.
Pour FF Rebirth, j’ai jamais lu (même une seule fois) que le jeu manquait d’âme. J’ai lu des choses négatives le concernant mais je trouve qu’il y a eu une grande indulgence vis à vis de son scénario qualifié de « grand trip » alors que sa manière de le raconter est horrible.
Forspoken a lui été victime comme pas mal d’autres jeux surmédiatisés d’un bashing concernant ces aspects (justifié) mais on est dans le même cas que LSA, un jeu cassé ou imparfait mais qui a des qualités se situant dans le Gameplay et les mécaniques de déplacement.
Pour certains c’est insuffisant pour l’aimer, pour d’autres ça ne mérite même pas un 10/20. Sauf que l’on omet de resituer ce genre de jeux dans la moyenne de leur catégorie. Forspoken en tant que AAA vaut bien un 12/20. En comparaison de jeux plus modestes, la note remonte. Encore une fois y a le jeu et ce qu’il dit de l’état de santé, des standards de l’industrie de son époque.
Y a plus de distinction ou de gradation entre une bouse infâme, un mauvais jeu , un jeu moyen et un autre oubliable.
bien sur que si mais elle est subtile vu que plus aucun jeu n'a de note négative ou presque sur métacritique, en gros la gradation se fait entre 50 et 90% sur métacritique , donc 90 excellent, 80 bon, 70 moyen, 60 oubliable, 50 mauvais... je parle ici pour le note presse
la nuance est toujours bien la mais pondérée de manière différente pour ne plus froisser les éditeurs qui ne supporterait pas avoir une note négative (comme on n'hésitait pas avant a même des jeux a 3 ou 4/10)
Pour le cas de Ys 8, faut arrêter de prendre les ventes comme échelles de mesure de la qualité d’un jeu. Je peux citer des jeux infâmes qui se vendent par millions que ça n’enlève rien à leur manque d’intérêt ludique.
je ne prend pas que les ventes, il est classez 2 eme dans le top 10 des plus apprécié par les joueurs... a un moment faut arreter d'être borné
Et nope, ça va pas me faire du gaslighting sur des retours joueurs et presse qui étaient unanimes pour dire que graphiquement c’était scandaleux et indigne d’un jeu ère PS4. Allant à le comparer à des jeux PS2 tout en ne laissant pas sa chance.
http://www.jeuxvideo.com/test/711628/ys-viii-lacrimosa-of-dana-un-second-souffle-pour-la-saga.htm
16/20 jvc
8/10 gamekult
85 metacritique / 86 joueurs
et tous les autres test reste sur la même moyenne...
faut arreter d'inventer des choses , juste parce que ca ne te plais pas, ys 8 n'a jamais été bashé , mais comme je dis il va falloir revoir ta source d'information, parce que si c'est les résaux sociaux tu sera toujours en dehors de la réalité...
Tu confonds avec la seconde phase d’appréciation du jeu où il a été réhabilité (comme souvent pour ce genre de jeu) par une communauté qui a su en faire la promotion / propagande.
je parle des test a sa sortie, arrête d'essayer de détourner la chose, il n'y a pas de seconde phase d'appréciation, le jeu est sortit avec une note moyenne de test a 80% (donc bon) , c'est factuel, la propagante c'est toi qui la fait
d’ailleurs en plus récent tu as eu le même traitement pour Ys 9 qui s’est fait malmené alors que quand tu prends de la hauteur et comparé aux autres jeux de la même catégorie, il est bien au dessus du lot mais pêche par ses graphismes et des zones d’exploration plus restreintes.
c'est sur que ys 9 c'est pas le même son de cloche, il possède une moin bonne note que le 8 mais reste dans les 80% aussi, il est par contre bien moins apprécié par les joueurs et ce n'est pas pour ces graphisme qu'il est critiquer , mais pour ses quete et son scénario
après pour la DA c'est du nomura like donc perso j'ai kiffé, le jeu est beau voir très beau par moment.
mais ce qui peut ne pas plaire et je le conçois c'est qu'il est beaucoup trop long pour son bien en tant que bta et à presque le contenu d'un arpg sans en être un.
par contre pour la partie combat c'est quasi un sans faute c'est une tuerie une fois que tu as tout débloqué et les pattern de boss sont vraiment cool
ce qui va me faire rire c'est que ng4 aura exactement les mêmes problèmes(ça ce cois sur les trailer) par contre lui bizarrement ne se fera pas lyncher stupidement par les bas du fronts du net
Bonne chance avec les commentaires
killia
Oui bon, après j'ai pas l'impression que les scénarios de Bayo ou DMC (les épisodes PS2) se prenaient très au sérieux. C'est clairement des nanars assumé tout comme pourrait l'être un mortal kombat.
Alors que LSA a l'air (en tout cas des let's play que j'ai vu) d'être très premier degré.
t'as pas du lire mes commentaire alors... , qualifier d'assassin creed like (jeux sans ame par définition), et le scénario qui détruit le lore instauré par l'original...
Forspoken a lui été victime comme pas mal d’autres jeux surmédiatisés d’un bashing concernant ces aspects (justifié) mais on est dans le même cas que LSA, un jeu cassé ou imparfait mais qui a des qualités se situant dans le Gameplay et les mécaniques de déplacement.
ce jeu est un pur étron sur absolument tous les points (et majoritairement le gameplay), mais bon je commence a discerner tes gouts et donc oui tu fais partie des gens qui aime les mauvais jeux (et il y en a), c'est pas un reproche et c'est ton droit mais ca veut dire que tu ne seras jamais en phase avec le monde de manière générale
car les critère qualitatif d'un jeu, ne sont pas en accord avec tes gouts personnel, tu as bien sur le droit de défendre ta paroisse, mais tu risque de trouver rarement des gens qui seront d'accord avec toi
Un bon 7/10 mérité.
Pour Forspoken (que je n'ai pas particulièrement aimé, je précise), il faut être sacrément de mauvaise foi pour dire que le jeu n'a pas de qualités. Ses animations, et son système de déplacement fluide type parkour sous dopamine en font indéniablement partie.
Par contre effectivement pour FFVII Rebirth, j'ai entendu de nombreuses fois que le jeu était sans âme, open world à la Ubisoft, épuisant... J'ai personnellement beaucoup aimé le jeu malgré ses défauts flagrants.
Pour Forspoken (que je n'ai pas particulièrement aimé, je précise), il faut être sacrément de mauvaise foi pour dire que le jeu n'a pas de qualités. Ses animations, et son système de déplacement fluide type parkour sous dopamine en font indéniablement partie.
le jeu n'as pas de qualité qui ressort, ses animation ne respecte pas la physique (en combat) et sont en dehors des cut scene sont juste moyenne ,le jeux est dynamique (ca bouge vite et beaucoup),oui , mais ce n'est pas un critère de qualité, le déplacement et les parcour c'est comme voyager en nuage magique avec sangoku, si la première expérience peut creer la surprise ca devient vite lassant et chiant car le monde est totalement vide d’intérêt et le level design est au fraise (c'est d'ailleurs pour ca que le monde est si vide a mon avis, car réussir a charger la carte a grande vitesse c'est compliquée quand elle est complexe)
Par contre effectivement pour FFVII Rebirth, j'ai entendu de nombreuses fois que le jeu était sans âme, open world à la Ubisoft, épuisant... J'ai personnellement beaucoup aimé le jeu malgré ses défauts flagrants.
chacun est libre d'aimer ou pas, je critique juste les point spécifique aux jeux, pas le ressentit que les gens en ont...
chacun est libre d'aimer ou pas, je critique juste les point spécifique aux jeux, pas le ressentit que les gens en ont...
Oui bien sûr aucun soucis là dessus
La mise en scène de l'action est excellente et fait appel a de véritable pro de la mise en scène de ce style.
Les personnages sont iconique et sont caractérisé à la perfection.
Donc deja tu as mise en scène, personnage, gameplay. Le scenar en lui même après oui ca dépend des jeux.
kujotaro killia kalas28
Non parce que à part toi je ne connais qu'une autre personne qui défend ce jeu : notre kyogamer national. Je sais pas si on peut dire que c'est un compliment
Ailleurs, il a toujours eu une excellente réputation.
mrpopulus exactement
guiguif Je n’ai pas commenté car je n’ai rien lu de choquant dans ton test cette nuit, et tout a déjà été dit malgré tout donc..
A partir de la, tout avis est entendable et respectable: que tu lui mettes 1/10 ou 9/10, ça te regarde uniquement toi.
Ceci dit, il y a quand même beaucoup de potentiels points négatifs qui n’ont pas été relevés ici :
les combats : les belles chorégraphies tendent souvent vers un résultat à l’écran aussi illisible qu’étrange. Ça manque d’impact, de brutalité ; c’est très/trop lisse pour le genre BTA à mon goût, et certaines animations donnent un sentiment de flottement assez chelou.
C'est clairement très loin pour moi de ce que j'aime (comme la plupart des joueurs de BTA) en terme de gameplay, je veux : de la violence, de la brutalité, de l'impact, des combos de ouf, de la lisibilité et de la précision. Bref, pas convaincu.
De plus, ce que tu vois comme de la variété dans la DA, d’autres vont le percevoir comme un manque de cohérence visuelle, où tout est très générique d'ailleurs — un peu comme, à l’époque, les Blades de Xenoblade 2 qui avaient pas mal fait parler pour leur 'variété', ou encore la 'variété' de l’OST de Xenoblade X et les fameux morceaux de rap, et c'était rarement en bien donc ici quand tu dis:
bah ça sera clairement pas un point positif de tout le monde.
Pas sur que bcp auraient apprécié,une zone urbaine a la Cyberpunk dans Elden Ring tient à ce compte la?
D’ailleurs, c’est dommage que tu n’aies pas fourni une bonne grosse caisse de screenshots maison pour appuyer tes dires : ça aurait pu éveiller des curiosités. Car si le jeu est régulièrement magnifique, et la DA plus travaillée que ce que l’on en avait vu jusque-là, comme tu le dis… pourquoi ne pas nous en faire profiter et nous montrer que l'on s'est fait une mauvaise image du jeu sur cet aspect?
Après, oui, comme l'a tres bien dit akiru les pointures des BTA, elles ont un degré de finition tout autre à tous les niveaux — mais pas seulement le gameplay comme je viens d'en parler, mais aussi en termes de DA, d’ambiance, de cohérence, de charisme des perso, de mise en scène, voire même de scenario, qui peuvent être punchy et tres cool à suivre, avec de rares lignes de textes bien trouvées etc.
Alors je respecte ton avis, d’où mon silence, mais excuse moi, ce n’est pas celui sur lequel je vais me baser pour me faire une idée du jeu, vu que tu étais en campagne électorale pour nous (sur)vendre ce jeu que tu avais aimé de façon déraisonnable avant sa sortie.
guiguif
zekk
L'arroseur arrosé et ça se croit malin
On dirait un duo à la Laurel et Hardy des vraies petites victimes comiques
Aller je vais pas m'étendre plus sur le sujet, pas envie d'y passer la soirée. la flemme de faire encore le grand méchant pendant des heures, ce message suffira bien, qui répond à des petites provocs enfantines
Et je prends au sérieux les critiques qui émanent des réseaux sociaux car ça peut participer à donner mauvaise presse à des jeux qui ne méritent pas de se faire lyncher car étant plus modeste en terme de budget.
Perso, Falcom me fait rêver et ce n’est pas pour ses graphismes.
akiru perso le scénario du 3 m’a pas marqué mais je ne dirai pas qu’il est mauvais. Je serai de mauvaise foi.
Mais après ce que tu cite de qualités en font d’excellents BTA mais si on les replace dans les standards globaux de l’industrie, ça restera des jeux de second plan de part le genre qu’ils représentent et parce que le budget restent moindre face à un Resident Evil ou Dragon’s Dogma.
51love les combats : les belles chorégraphies tendent souvent vers un résultat à l’écran aussi illisible qu’étrange.
Bah quand tu sais jouer tu comprends ce qui se passe, après je sais qu'ici vous commencez a être vieux mais bon
Pas sur que bcp auraient apprécié,une zone urbaine a la Cyberpunk dans Elden Ring tient à ce compte la?
Aucun rapport vu que ce sont des OW. Après bizarrement ça n'a pas tant dérangé dans DMC4 de passer d'une ville a un château sous la neige de nuit a une jungle luxuriante de jour alors que tout se déroulait en même endroit.
Tout comme ça n'a pas choqué dans NG2 de passer d'un Tokyo Futuriste a un Dojo japonais a un erzatz de Venise ect...
Parce que je ne flood jamais d'images dans mes tests, mais je pourrais refaire un article plus tard, mais on va dire que je force
Ninja Gaiden est en effet très connu pour ses persos travaillé et ses scenario, en particulier le 3 quand Ryu commence à jouer le daron.
Ouais je comprend, vaut mieux se baser sur des tests qui mettent 4/10 avec 4 points négatifs qui veulent dire la même chose histoire de gonfler et un point négatif aka le "LD PS2" qui est sur absolument tous les jeux du genre
- mes goûts, mes impressions sur le jeu, la démo de faire, 99% des avis qui semblent confirmer mes impressions, même bugland et PlayStation universe pourtant très Sony friendly.
De l'autre j'ai :
Un mec qui était en campagne électorale et qui te sautait à la gorge si t'avais le malheur de dire il y a un mois que ça avait l'air médiocre et que le prix est du foutage de gueule, alors son avis.
Donc la balance, la pauvre.
zekk bouarf ça montre surtout que t'as rien compris à mon message, et s'il y a du foin, c'est parce que j'ai osé dire du mal d'un jeu Sony, avec le recul je regrette que ça n'ait pas été un bon jeu ou un jeu Ubisoft, la gestapo nous aurait laissé parler tranquillement.
++
Le jeu a profité (outre ses qualités indéniables) du Story-Telling habituel qui font passer pas mal de points négatifs en arrière fond (des anciens d’un gros studio qui prennent leur revanche en pondant un jeu miraculeux, etc…).
Y a pas eu de bashing pour E33. La seconde vague d’appréciation a attendu que le soufflet retombe un peu pour apporter des avis nuancés.
Ici pour LSA, c’est le mouvement inverse. Ça le lynche en partie parce que ça fait bien de taper dessus par effet grégaire. Puis ça commence timidement à dire que le jeu, sans être un excellent jeu, est agréable à jouer sans réinventer la roue. Ce qui est déjà un avis perçu comme scandaleux actuellement.
J’accepte totalement que des personnes n’aiment pas le jeu. Je n’ai pas 3 ans. Par contre, j’ai beaucoup de mal avec les injustices et la méchanceté gratos.
On ne met pas 4 ou 5 a un jeu de ce type pour ce genre de détails, encore moins quand en face on l'oublie étrangement pour d'autre alors que c'est la même chose (genre Stellar Blade comme l'a très bien précisé Killia sur un autre article).
et s'il y a du foin, c'est parce que j'ai osé dire du mal d'un jeu Sony
Encore avec ça ?
zekk Oh même avant, je crois que ça a commencé sur le fait que pour lui tous les jeux devraient sortir sur PC day one, alors que moi je suis pour les exclues quelques soit la console.
Après ouais ça a continué avec DK (bien que j'ai apprécié quand même le jeu, mais pas assez pour lui on dirait), mais aussi MK World
mdrr j'avoue je m'y attendais pas à celle là
c'est du très tr grand guignol
Vous y êtes tellement pas, rassure moi, avoue pour être aussi clairvoyant t'es psy (chologue)? mdrr
Je t'invite à relire mes postes sur son test de Bananza, je respecte complètement son avis, lui montre absolument aucune hostilité, contrairement à quelques fanboys.
C'est chaud vivez un peu au lieu de fantasmer sur celle des autres.
Nan je mélange pas tout, dans ce cas on meu remonter bien plus loin et j'en veux a gamekyo tout entier le seul problème c'est d'avoir dit que ça avait l'air médiocre et il n'a jms respecté mes impressions.
Faut pas chercher plus loin.
killia ya rien de scandaleux à passer du bon temps sur n'importe quel jeu, après c'est peut être pas un point de vue que partagent les pro et anti de certaines marques évidemment, perso ça me passe bien au dessus de la tête.
On a le droit de s'amuser sans avoir à se cacher
C'est chaud vivez un peu au lieu de fantasmer sur celle des autres.
Dixit le mec qui lui colle au cul à la moindre occasion
Rarement vu un aussi gros hypocrite que toi en fait .
Depuis DK, je te vois l'agresser à la moindre occasion et je te le fait remarque depuis DK et non pas Lost soul aside... Et pour DK il y a bien + qu'un article où tu lui sautes dessus
Franchement à ta place j'aurais honte. Être aussi hypocrite avec des discours de grand seigneur tolérant, alors que tu ne fais qu'imposer ton point de vue ( et je suis content de voir que ça se voit de plus en plus par les autres)
Franchement tu me fais pitié
On ne met pas 4 ou 5 a un jeu de ce type pour ce genre de détails
Ah?
Bah écoute encore une belle preuve d'ouverture d'esprit.
Tu iras expliquer la vie a Shanks et les autres vu que c'est toi qui a la verité absolue visiblement.
En meme temps, un peu d'indulgence, tu leurs en voudras pas trop, ils ont joué qu'a 3 ou 4 jeux dans leur vie
zekk mec quand je suis la je suis le gars qui lui colle au cul, quand je suis pas la c'est lui et toi qui me trigger comme juste au dessus parce que ça vous aurait vraiment déçu que je vienne pas ici vous emmerder pour vous poser en victime du grand méchant qui respecte pas l'avis des autres
C'est qui l'hypocrite dans l'histoire?
Alors que comme je l'ai dit x fois et j'ai d'ailleurs commencé par ça ici, j'ai aucun probleme avec son avis sur LSA, tout comme je n'ai aucun probleme avec son avis sur Bananza.
Le probleme ce n'est pas le fond, mais la forme, mais vous comprendrez jamais.
Vous réduisez vos problemes de communications, vous acceptez pas qu'on vous rentre dedans quand vous trollez, et vous vous posez direct en petite victime en résumant ça malhonnêtement à de l'intolérance en face envers vos opinions.
bonne nuit et continuez de fantasmer à 2 ce coup ci
Et le lien de guiguif ne fait que prouver le contraire ce que tu dis... Tu ne respectes pas son avis et c'est teeeelement hypocrite de dire le contraire
T'es vraiment une belle ordure qui se cache sur de faux principes, vraiment le genre de mec que je trouve détestable
Haha
Il est vraiment temps que vous fassiez votre deuil de LSA et que vous passiez a autre chose pour votre santé mentale...
1. Déjà pour enfin mettre fin à cette mascarade pathétique sur GK depuis un mois
2. Aussi, et plutôt que de me trigger en m'incitant a poster comme ici alors que :
- tout avait déjà été dit comme l'a justement rappelé un membre au dessus
- et que j'avais aucune intention de poster ici vu qu'il y avait de toute façon pas grand chose a relever dans son test qui est tout a fait entendable et respectable, que l'on soit d'accord ou non, même si tout avis reste discutable evidemment.
- au meme titre que tout avis très personnel
3. Et vous etes mal placés pour faire la leçon sur le non respect de l'avis des autres (encore un exemple de guiguif 2 messages plus haut en passant
On ne met pas 4 ou 5 a un jeu de ce type pour ce genre de détails
alors que vous êtes les premiers a ne pas l'appliquer vu que c'est VOUS aussi qui n'avez pas apprécié que je dise il y a un mois que LSA semblait médiocre tout en détaillant mon propos avec honneté et serieux...
Apres, je peux pas vous empêchez de fabuler a mon sujet et de vous inventez un personnage que je ne suis absolument pas. Triste et dommage mais peu importe ça m'en touche une sans faire bouger l'autre votre petit cinema.
Surtout que mon sentiment initial a été tres largement partagé et averé apres la sortie du jeu, alors je comprends, vous avez d'autant plus besoin de soulager votre ego meurtri en vous trouvant des coupables.
Alors allez y, si ça peut vous faire du bien
Mais sachez et je l'ai déjà dit, je continuerai de commenter l'actualité comme bon me semble, comme je le fais depuis 25 ans, et c'est pas les petits coups de pression maladroit de 2-3 fanboys ici et là qui m'ont ou qui vont m'intimider et changez quoi que ce soit à mes habitudes
Je dirais juste que le temps apporte souvent de la nuance. Donc ce qui est adulé/enfoncé très rapidement par la suite peu tres bien descendre/monter dans l'estime collectif.
J'ai encore pris l'exemple de NieR Gestalt ajd.
Tu as le droit de trouver que c'est de la merde pas de souci, mon souci c'est que trigge un mec depuis plus d'un mois de ton côté, tout ça parce qu'il a un avis divergent que toi.
Pour ta santé mentale, tu devrais passer à autre chose et arrêter de faire une obsession sur guiguif...
Aussi, et plutôt que de me trigger en m'incitant a poster comme ici alors que :
- tout avait déjà été dit comme l'a justement rappelé un membre au dessus
- et que j'avais aucune intention de poster ici vu qu'il y avait de toute façon pas grand chose a relever dans son test qui est tout a fait entendable et respectable, que l'on soit d'accord ou non, même si tout avis reste discutable evidemment.
- au meme titre que tout avis très personnel
Viens vraiment, mais vraiment pas faire ta victime, alors que tu l'harcèles depuis plus d'un mois, tu te permets d'être odieux, condésendant et péremptoire à longueur de temps, mais on dit une fois quelque chose et là tu joue la drama, mecs tu es odieux avec lui assume le retour de baton, un minimum et arrête de jouer les anges moralisateurs alors que tu fais le petit tyran.
vu que c'est VOUS aussi qui n'avez pas apprécié que je dise il y a un mois que LSA semblait médiocre tout en détaillant mon propos avec honneté et serieux...
Non ce que depuis qu'il a été plus tempéré que toi sur des jeux switch 2, tu l'agresse à la moindre occasion et comme je le dis, cette constations a été faite avant la sortie de LSA...
Tu as droit de penser ce que tu veux sur le jeu, je m'en fou, mais ton petit côté caïd bon chic, bon genre m’écœure
Apres, je peux pas vous empêchez de fabuler a mon sujet et de vous inventez un personnage que je ne suis absolument pas. Triste et dommage mais peu importe ça m'en touche une sans faire bouger l'autre votre petit cinema.
Non, il suffit de voir le lien posté par guiguif qui date bien avant la sortie de SLA
vous avez d'autant plus besoin de soulager votre ego meurtri en vous trouvant des coupables.
Pas de problème avec ceux qui le trouve à chier, tu remarqueras le problème n'est qu'avec toi parce que tu es odieux c'est tout et qu'une bonne remise en question est nécessaire, j'aime pas les bully à deux balles dans ton genre.
Mais sachez et je l'ai déjà dit, je continuerai de commenter l'actualité comme bon me semble,
Et quand tu le fais, je ne te dis rien... On est surtout beaucoup d'articles tous les deux où je ne te calcule pas, parce que tu commentes effectivement l'information.
Mais harceler de dizaines de messages un membre parce qu'il n'a pas le même avis que toi, ce n'est pas commenter l'information
+++
Et oui on ne dit met pas non plus en point négatif le level design vu que c'est le cas de tous les BTA, sauf si j'ai raté les mondes ouverts ou le LD tortueux a la Souls de DMC, Bayonetta et NG.
J'ai très hâte de la sortie de NG4 voir si son scenario digne des plus grands, ses personnages complexes et son level design ultra tortueux seront sanctionnés... mais j'ai des doutes
Alors oui tu es venu me parler en privé, je pourrais même partager les screenshots de nos quelques échanges, c'était le 10 et le 11 aout 2025.
Pour ce qui est de LSA, le legendaire guiguif qui me sort 't'aurais bien été incapable de faire ce jeu tout seul' et tout ce qui s'en suit, incapable d'accepter mes 2 premiers message, ont commencé ici, le 2 aout 2025.
https://www.gamekyo.com/blog_article481522.html
et c'est meme assez rigolo de relire tout ce cinema a froid, tout ça pour ça
Donc non, c'était bien antérieure a nos échanges visiblement.
Et quand bien meme si c'était pas le cas, je vois pas ce que ça prouve.
y'a pas de pirouette, juste a un moment, faut passez a autre chose ça devient delirant votre obsession sur LSA et ma petite personne.
Je vais finir par croire que vous voulez un trio mais peu pour moi, allez fantasmer ailleurs merci
À la prochaine le petit tyran
bon apres vu que j'ai pas lu ton pavé, c'est peut etre aussi un peu ma faute
obsède :lol;
si son gameplay est nerveux, brutal et engageant
si sa DA n'est pas generique et cohérente
si son level design est inspiré
si ses personnages sont charismatiques
si l'univers est cool etc...
bah il sera pas loin d'avoir un 9/10.
et a chaque point que j'ai énnoncé, si c'est bancale, bah petit a petit sa note va baisser jusqu'a atteindre celle d'un LSA
c'est si difficile a comprendre?
zekk t'as pris de la poudre ce soir pr etre aussi debile?
c'est si difficile a comprendre?
Non, mais si c'est du niveau des anciens NG, et l'heure que j'ai vu passer sur YT semble me le confirmer pour le LD, j'ai hâte de voir si il aura le droit au passe droit que n'a pas eu LSA.
Quand a l’écriture je ne me fais aucune illusion, ça a toujours été pourri, mais passe-droit aussi ? Réponse bientôt.
zekk J’obsède beaucoup de gens sur ce site, c'est bien ça le probleme (et encore Aerithtruc a encore disparu, ça fait des vacs)
D’ailleurs, même le mal aimé FFXIII est depuis des mois réclamé sous forme de remaster/remake par des joueurs qui réévalue le jeu après une rejet presque unanime à l’époque de sa sortie.
Ça n’en fait pas un bon jeu « à retardement » mais ça le reconsidère à l’aune des productions de Square sortie ces dernières années.
zekk la seule réalité elle est claire comme de l'eau de roche sur le lien que j'ai posté 2 messages au dessus car tout est parti de la.
Depuis ce trailer du 2 aout vous me chercher sur chaque news de LSA, qui obsede qui? vraiment?
je résume tres simplement cce qui s'y passe :
- je demande a guiguif ou il voit du talent car ça a l'air generique et mediocre
- j'ai le droit en retour de sa part que je serai incapable de faire un tel jeu.
- Je rappelle que je suis pas le sujet, et j'insiste,
- il me répond de stop la mauvaise foi, ma condescendance, etc... hihi:
- en attendant, le jeu dans tout ça? a aucun moment il est capable de le defendre, mais je lui fais remarquer les attaques personnelles qui n'ont pas lieu d'etre.
et c'est moi le probleme?
et quand je vous rentre dedans parce que vous casser les couilles? Victimisations directes.
Bichettes
aller bonne nuit Laurel et Hardy vous etes vraiment de pietres personnages burlesques.
killia il y a aussi des fois ou le public est pas forcement pret a telle ou telle experience a l'instant T, et avec plus de recul, il réalise que le jeu était peut etre pas si mauvais que ça. Apres pr FF13, je sais pas si c'est le cas honnetement, mais par exemple, j'ai pas aimé Zelda Wind Waker, je voulais pas de ce jeu en cell shading, et puis j'ai appris a l'apprecier malgré tout plus tard meme s'il fait pas parti de mes preférés ^^
Bah faire un jeu d'une telle ampleur quasi seul pendant des années c'est avoir du talent et maintenant que je l'ai fini je ne peux que me conforter dans l'idée que j'avais raison
Bonne nuit le pciste
je résume tres simplement cce qui s'y passe :
- je demande a guiguif ou il voit du talent car ça a l'air generique et mediocre
- j'ai le droit en retour de sa part que je serai incapable de faire un tel jeu.
- Je rappelle que je suis pas le sujet, et j'insiste,
- il me répond de stop la mauvaise foi, ma condescendance, etc... hihi:
- en attendant, le jeu dans tout ça? a aucun moment il est capable de le defendre, mais je lui fais remarquer les attaques personnelles qui n'ont pas lieu d'etre.
et c'est moi le probleme?
et quand je vous rentre dedans parce que vous casser les couilles? Victimisations directes.
https://www.gamekyo.com/blog_article481522.html
Pour ce qui est de l'histoire de LSA, on la connait tres bien desormais, il y a eu un reboot bien apres la creation dune equipe, on parle d'un jeu avec un budget de AA, vendu au prix d'un AAA, et qui a été percu qualtitaivement comme un AA fait via IA generative...
tu ferais mieux de te faire petit une nouvelle fois
Et donc parce qu'il y a eu reboot t'as cru qu'il avait tout jeté a la poubelle ce qu'il avait fait ?
et qui a été percu qualtitaivement comme un AA fait via IA generative...
Ça augure du bon pour la suite si les IA arrivent a pondre des jeux aussi varié de 20 heures
Je reconnais que leurs jeux sont moins bons depuis Cold Steel IV, mais que certains les font passer pour des daubes, j’avoue ne pas comprendre.
killia les expériences de chacun cest tjrs fun de comparer t'as quel âge ?
Moi j'allais avoir 17 ans à la sortie du jeu, et lors du reveal j'ai cru a une mauvaise blague, je m'étais déjà imaginé, comme bcp, a quoi allait ressembler un Zelda sur GameCube.. j'étais pas prêt plus que le cell shading c'est l'aspect ultra enfantin des persos
Et du coup bah le jeu était tellement bas dans mon estime qu'il n'a pu que montrer avec le temps, toi c'est le cheminement inverse.
Twilight Princess était le Zelda que je voulais à l'époque et même s'il a un peu divisé perso je l'ai surkiffé, excellentissime pour moi