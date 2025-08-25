Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles
3
[Digital Foundry] "C'est le plus beau jeu que j'ai vu sur Switch 2"
Final Fantasy VII Remake Intergrade était jouable sur Switch 2 la semaine dernière à la Gamescom, et il semble que la plupart de ceux qui ont pu le tester en soient repartis plutôt satisfaits.



Dans un nouvel article de Digital Foundry, John Linneman a déclaré que FF7R était « le plus beau jeu que j'aie jamais vu sur Switch 2 ». Un véritable compliment ! Il ne s'agit que d'un court extrait publié sur Bluesky, il nous manque donc peut-être un peu de contexte, mais le sentiment général est qu'il s'agit d'un portage Switch 2 vraiment réussi par Square Enix. Voici ce que Linneman a déclaré :



« Je dois dire tout de suite que c'est le plus beau jeu que j'ai vu sur Switch 2. En le voyant tourner à 30 ips stables, avec un excellent flou de mouvement, c'était fantastique. C'était parfaitement stable, c'était comparable – je dirais même que c'est meilleur que la version PS4, à première vue. »



« Si je devais deviner – et je n'ai pas pu comparer car nous n'avons pas d'images –, ce serait quelque chose entre les versions PS4 et PS5. On verra si c'est le cas pour le jeu final, mais c'est la sensation que j'ai ressentie en y jouant. La qualité d'image était absolument superbe, le rendu était vraiment superbe, il correspondait parfaitement à l'écran 1080p. J'en étais vraiment ravi. C'est donc une bonne idée. »

Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/08/the-best-looking-thing-ive-seen-on-switch-2-digital-foundry-talks-final-fantasy-7-remake/
    choupiloutre
    posted the 08/25/2025 at 06:30 PM by link49
    comments (41)
    micheljackson posted the 08/25/2025 at 06:38 PM
    Donc un jeu sorti en 2020 serait le jeu le plus beau de la Switch 2, eh ben...
    hypermario posted the 08/25/2025 at 06:40 PM
    micheljackson Toujours aussi bete toi, ca prouve bien que ca sert a rien de discuter avec toi, on a beau t expliquer, tu reste dans tes idees debiles.
    ratchet posted the 08/25/2025 at 06:44 PM
    Et beh.
    micheljackson posted the 08/25/2025 at 06:49 PM
    hypermario
    T'es obligé d'être grossier et insultant ? Va prendre l'air si l'échange d'idées te fait perdre tes nerfs.
    shincloud posted the 08/25/2025 at 06:58 PM
    micheljackson Mais même encore aujourd'hui, FFVII Remake tabasse énormément de jeux de cette génération
    kali posted the 08/25/2025 at 07:00 PM
    Euh...quand est-ce que ça va percuter dans la caboche de certains que la Switch 2 est une console basée sur du matériel MOBILE et qu'un jeu qui oscille entre qualité PS4 et qualité PS5 est plutôt impressionnant, oui.
    Surtout que FF7 Remake est encore actuellement techniquement dans le haut du panier.
    lz posted the 08/25/2025 at 07:02 PM
    micheljackson : ça tombe bien car les jeux de la gen de salon 2013-2020 c'est le top du top pour une portable de 2025 ...
    micheljackson posted the 08/25/2025 at 07:09 PM
    shincloud lz
    Oui mais c'est dommage que ça ne soit pas un jeu Nintendo sur sa propre console.
    keiku posted the 08/25/2025 at 07:11 PM
    c'était un des plus beau jeu ps4, donc oui, normal que ca devienne celui de la switch 2... je vois pas comment ca peut en étonner certain dans un sens comme dans l'autre

    micheljackson Oui mais c'est dommage que ça ne soit pas un jeu Nintendo sur sa propre console.

    mais beau ne veut pas dire bon... nintendo ne cherche pas de devenir sony ou microsoft, leur but c'est que leur jeu plaise
    wickette posted the 08/25/2025 at 07:16 PM
    micheljackson
    tu troll, mais c'est une console de 10-15W portable, donc 2020 ou pas c'est impressionnant quand même.
    playshtayshen posted the 08/25/2025 at 07:20 PM
    kali le problème c'est le prix. Si elle était entre 300 et 330€ ok le rapport qualité/prix serait parfait. 470€ c'est beaucoup trop cher pour ce qu'elle propose
    lz posted the 08/25/2025 at 07:21 PM
    micheljackson : ça c'est clair
    ioda posted the 08/25/2025 at 07:22 PM
    C'est le combientième article sur le sujet avec le même tweet juste d'un fan ? Peut-on vraiment parler d'article à ce stade ?
    lz posted the 08/25/2025 at 07:22 PM
    playshtayshen : c'est juste impossible un tel prix.

    C'est la console portable la + puissante pour 500 balles, donc son prix n'a rien d'anormal.

    On ne peut pas en dire autant des jeux par contre
    playshtayshen posted the 08/25/2025 at 07:24 PM
    lz c'était pareil pour la première switch. C'était la plus puissante portables pourtant le prix était parfait, personne ne remettais en cause le prix
    maisnon posted the 08/25/2025 at 07:24 PM
    Switch 1 équivalente à une WiiU/PS3/360+ : Tout le monde il est content.

    Switch 2 équivalente à une PS4+/XboxSeriesS : "comment? C'est une honte!"

    Et je vais meme vous annoncer les gars, la Switch 3 elle sera équivalente à une PS5+ et non pas une PS6. Je sais je vois dans le futur.
    maxx posted the 08/25/2025 at 07:25 PM
    Ah c'est une bonne nouvelle! A voir si ça se confirme sur le jeu complet et quand le jeu est plus gourmand.
    Je suis curieux de savoir si SE a utilisé le DLSS. Leur utilisation du PSSR sur Rebirth est l'un des meilleurs exemples de l'utilisation de l'upscaler. Peut être ici le DLSS est aussi bien utilisé.

    Faut pas oublier non plus qu'on parle de Remake Integrade. C'est pas qu'une histoire de DLC. C'est aussi une version améliorée du jeu de base. Meilleurs effets de lumière notamment. C'est une version qui comprend les améliorations PS5 (sans toutefois être au même niveau) donc non, il ne s'agit pas du jeu PS4 de 2020.

    playshtayshen Quelle autre handheld propose une puissance similaire pour le prix que tu suggères? Quel prix pour la SteamDeck, les ROG Ally?
    La Series S est a ce niveau de prix et la Switch se permet d'avoir une présentation aux environs de celle-ci tout en étant portable.
    Bref, ça montre bien que vu le marché actuel, non le hardware de la Switch 2 n'est pas trop cher. Faut se mettre en tête que c'est le prix aujourd'hui. C'est élevé (comme la Series X ou PS5 qui n'ont jamais baissé de prix) mais pas déconnant vu le marché.
    hypermario posted the 08/25/2025 at 07:29 PM
    micheljackson Je te meprise, alors ce que tu me dit me passe au dessus
    link49 posted the 08/25/2025 at 07:32 PM
    Je ne savais pas que DF était un site de fanboys..
    playshtayshen posted the 08/25/2025 at 07:32 PM
    maxx la ps5 et la xbox serie x à leur sortie valait bien plus que 500€. Elles avoisinait même les 100€ si on comparais aux pc. La switch 2 est trop chère a humble avis
    kali posted the 08/25/2025 at 07:37 PM
    Selon moi ce n'est pas la console elle-même, c'est surtout les jeux et accessoires qui sont très chers.
    Sans compter le système de Game Key Cards qui sont un repoussoir pour les amateurs comme moi de jeux physiques mais bon.
    solarr posted the 08/25/2025 at 07:38 PM
    playshtayshen et pourtant, tous les jours on veut me l'acheter. Il y a 10 minutes, j'étais en communication avec un fan de playstation qui aime mon ext de garantie avec.

    micheljackson les consoles actuelles ont du mal à suivre des jeux PC de 2023... et depuis, l'argument de la 4K est de moins en moins un argument puisque la def reelle oscille entre 720 et 1200p.
    solarr posted the 08/25/2025 at 07:40 PM
    ... pardon 2020. Je t'ai connu poète, michael
    playshtayshen posted the 08/25/2025 at 07:45 PM
    Les 1000€ je voulais dire
    shambala93 posted the 08/25/2025 at 07:46 PM
    30 fps je ne peux plus, vraiment c’est plus possible !
    kikoo31 posted the 08/25/2025 at 07:47 PM
    shambala93 ben achète toi des yeux
    lz posted the 08/25/2025 at 07:49 PM
    playshtayshen : au final le prix de la Switch 2, pas grand monde le conteste. C'est celui des jeux qui scandalise.

    Et pour revenir au prix de la Switch, il y a un phénomène qui s'appelle l'inflation et qui concerne toutes les consoles sans exceptions.

    Dans ce cas le Steam Deck devrait être à 300€ voir moins puisqu'il n'a pas de dock.

    Et regarde le prix des Xbox portable ...
    micheljackson posted the 08/25/2025 at 07:49 PM
    shambala93
    C'est vraiment désagréable et fatiguant visuellement oui.
    choupiloutre posted the 08/25/2025 at 07:58 PM
    Le truc chiant .
    C est de se dire ,que même si le 1er épisode tourne bien ,qu en est t il du 2eme ?
    Et même dans le futur le 3 ème.
    Ca me ferais chier de me dire ,que je ne pourrais avoir que l intro d une série sans pouvoir acheter la suite
    ducknsexe posted the 08/25/2025 at 07:58 PM
    Tout les NSex boy et girl sont tous beau et belle donc cest normal que c'est le jeu le plus beau sur switch 2, nous le valons bien.
    ouroboros4 posted the 08/25/2025 at 07:59 PM
    Mouais par moment le jeu bave quand même pas mal et encore sachant que c'est un couloir...
    51love posted the 08/25/2025 at 08:04 PM
    shambala93 sur un tel matos ça sera malheureusement souvent la norme sur les AAA tiers.

    Et dans ce cas de figure, le frame génération n'a aucun intérêt.
    51love posted the 08/25/2025 at 08:12 PM
    playshtayshen le prix de la console est au contraire plutôt bon, Nintendo cherchant à la vendre massivement plutôt qu'à faire du bénéfice sur chaque exemplaire vendue.

    Là où c'est plus discutable c'est le prix des jeux, des accessoires, des abonnements pr jouer online, etc...

    Bref c'est la plupart du temps le cas sur console, un prix d'appel sur la machine , et ensuite c'est l'en******** a sec

    Et quand on voit le coût de prod de la S2, les divers taxes et intermédiaires, même en Europe Nintendo ne gagne rien ou presque.
    jenicris posted the 08/25/2025 at 08:27 PM
    Un jeu PS4 de 2020 le plus beau jeu Switch 2 ? Ca fait rêver
    kurosu posted the 08/25/2025 at 08:33 PM
    shambala93 aucun problème avec le 30fps, tu as juste vieilli
    walterwhite posted the 08/25/2025 at 08:53 PM
    jenicris C’est clair
    shambala93 posted the 08/25/2025 at 09:07 PM
    kikoo31
    Il n’y aucun rapport mais t’es un peu le Boyard discount donc je comprends.

    kurosu
    Non, depuis que nous avons le choix sur console et que je joue sur PC, c’est plus possible d’apprécier un jeu à 30. D’ailleurs très souvent c’est un 30 suffoquant.
    shambala93 posted the 08/25/2025 at 09:10 PM
    51love
    Quitte à payer 100/200€ de plus, j’aurais aimé que le dock de la switch 2 est un boost GPU.

    Sur une grande TV oled, du 25/30 fps avec une reso qui ne cesse de changer et surtout pas en 4K, ça devient pénible.
    playshtayshen posted the 08/25/2025 at 09:17 PM
    51love pour les rog faut vraiment voir ce qu'elle a dans le ventre pour juger le prix
    breizhdrake posted the 08/25/2025 at 10:28 PM
    micheljackson jenicris j’avoue ne pas comprendre non plus. C’est un peu honteux quand même encore plus pour une console coûtant 450 balles. Encore heureux que le jeu soit beau bordel. Se palucher sur un jeu de 2020 sur une console coûtant 450€ de 2025 mais LOL. Je peux tout aussi bien me toucher sur Resident evil rebirth sur ps5
    micheljackson posted the 08/25/2025 at 11:42 PM
    breizhdrake
    Enfin quelqu'un de bon sens, ça fait plaisir!
