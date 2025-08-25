Final Fantasy VII Remake Intergrade était jouable sur Switch 2 la semaine dernière à la Gamescom, et il semble que la plupart de ceux qui ont pu le tester en soient repartis plutôt satisfaits.
Dans un nouvel article de Digital Foundry, John Linneman a déclaré que FF7R était « le plus beau jeu que j'aie jamais vu sur Switch 2 ». Un véritable compliment ! Il ne s'agit que d'un court extrait publié sur Bluesky, il nous manque donc peut-être un peu de contexte, mais le sentiment général est qu'il s'agit d'un portage Switch 2 vraiment réussi par Square Enix. Voici ce que Linneman a déclaré :
« Je dois dire tout de suite que c'est le plus beau jeu que j'ai vu sur Switch 2. En le voyant tourner à 30 ips stables, avec un excellent flou de mouvement, c'était fantastique. C'était parfaitement stable, c'était comparable – je dirais même que c'est meilleur que la version PS4, à première vue. »
« Si je devais deviner – et je n'ai pas pu comparer car nous n'avons pas d'images –, ce serait quelque chose entre les versions PS4 et PS5. On verra si c'est le cas pour le jeu final, mais c'est la sensation que j'ai ressentie en y jouant. La qualité d'image était absolument superbe, le rendu était vraiment superbe, il correspondait parfaitement à l'écran 1080p. J'en étais vraiment ravi. C'est donc une bonne idée. »
Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/08/the-best-looking-thing-ive-seen-on-switch-2-digital-foundry-talks-final-fantasy-7-remake/
tags :
posted the 08/25/2025 at 06:30 PM by link49
T'es obligé d'être grossier et insultant ? Va prendre l'air si l'échange d'idées te fait perdre tes nerfs.
Surtout que FF7 Remake est encore actuellement techniquement dans le haut du panier.
Oui mais c'est dommage que ça ne soit pas un jeu Nintendo sur sa propre console.
micheljackson Oui mais c'est dommage que ça ne soit pas un jeu Nintendo sur sa propre console.
mais beau ne veut pas dire bon... nintendo ne cherche pas de devenir sony ou microsoft, leur but c'est que leur jeu plaise
tu troll, mais c'est une console de 10-15W portable, donc 2020 ou pas c'est impressionnant quand même.
C'est la console portable la + puissante pour 500 balles, donc son prix n'a rien d'anormal.
On ne peut pas en dire autant des jeux par contre
Switch 2 équivalente à une PS4+/XboxSeriesS : "comment? C'est une honte!"
Et je vais meme vous annoncer les gars, la Switch 3 elle sera équivalente à une PS5+ et non pas une PS6. Je sais je vois dans le futur.
Je suis curieux de savoir si SE a utilisé le DLSS. Leur utilisation du PSSR sur Rebirth est l'un des meilleurs exemples de l'utilisation de l'upscaler. Peut être ici le DLSS est aussi bien utilisé.
Faut pas oublier non plus qu'on parle de Remake Integrade. C'est pas qu'une histoire de DLC. C'est aussi une version améliorée du jeu de base. Meilleurs effets de lumière notamment. C'est une version qui comprend les améliorations PS5 (sans toutefois être au même niveau) donc non, il ne s'agit pas du jeu PS4 de 2020.
playshtayshen Quelle autre handheld propose une puissance similaire pour le prix que tu suggères? Quel prix pour la SteamDeck, les ROG Ally?
La Series S est a ce niveau de prix et la Switch se permet d'avoir une présentation aux environs de celle-ci tout en étant portable.
Bref, ça montre bien que vu le marché actuel, non le hardware de la Switch 2 n'est pas trop cher. Faut se mettre en tête que c'est le prix aujourd'hui. C'est élevé (comme la Series X ou PS5 qui n'ont jamais baissé de prix) mais pas déconnant vu le marché.
Sans compter le système de Game Key Cards qui sont un repoussoir pour les amateurs comme moi de jeux physiques mais bon.
micheljackson les consoles actuelles ont du mal à suivre des jeux PC de 2023... et depuis, l'argument de la 4K est de moins en moins un argument puisque la def reelle oscille entre 720 et 1200p.
Et pour revenir au prix de la Switch, il y a un phénomène qui s'appelle l'inflation et qui concerne toutes les consoles sans exceptions.
Dans ce cas le Steam Deck devrait être à 300€ voir moins puisqu'il n'a pas de dock.
Et regarde le prix des Xbox portable ...
C'est vraiment désagréable et fatiguant visuellement oui.
C est de se dire ,que même si le 1er épisode tourne bien ,qu en est t il du 2eme ?
Et même dans le futur le 3 ème.
Ca me ferais chier de me dire ,que je ne pourrais avoir que l intro d une série sans pouvoir acheter la suite
Et dans ce cas de figure, le frame génération n'a aucun intérêt.
Là où c'est plus discutable c'est le prix des jeux, des accessoires, des abonnements pr jouer online, etc...
Bref c'est la plupart du temps le cas sur console, un prix d'appel sur la machine , et ensuite c'est l'en******** a sec
Et quand on voit le coût de prod de la S2, les divers taxes et intermédiaires, même en Europe Nintendo ne gagne rien ou presque.
Il n’y aucun rapport mais t’es un peu le Boyard discount donc je comprends.
kurosu
Non, depuis que nous avons le choix sur console et que je joue sur PC, c’est plus possible d’apprécier un jeu à 30. D’ailleurs très souvent c’est un 30 suffoquant.
Quitte à payer 100/200€ de plus, j’aurais aimé que le dock de la switch 2 est un boost GPU.
Sur une grande TV oled, du 25/30 fps avec une reso qui ne cesse de changer et surtout pas en 4K, ça devient pénible.
Enfin quelqu'un de bon sens, ça fait plaisir!