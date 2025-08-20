Les impressions de Metroid Prime 4 : Beyond à la Gamescom sont identiques à celles des événements Switch 2 Experience passés :
- 60 fps stables
- Sortie 4K
- Excellente utilisation des commandes à la souris
- Globalement très impressionnant
Metroid Prime 4 : Beyond est vraiment impressionnant sur Nintendo Switch 2, le jeu promet d'être incroyable. 60 images par seconde, et les commandes à la souris sont très précises !
Manque plus qu'une date.
Source : https://x.com/stealth40k/
posted the 08/20/2025 at 04:00 PM by link49
Tellement bien pensé (joycon drift excepté) ces deux switchs d'un point de vue hardware... C'est fou le nombre d'usage qu'elles peuvent couvrir ces consoles
J'aimerai vraiment savoir de quoi ça à l'air
bennj ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas comme si dès la présentation de cette fonctionnalité, on avait été plusieurs à etre perplexe concernant l'ergonomie et son impact sur la durée. Confirmation avec ton expérience et celle d'autres joueurs.
Aucun soucis pour moi sur de longues durées.
La date !?
Patience, surement lors d'un direct "général" à la rentrée en Septembre.
Je sais pas pourquoi je sens ils vont le shadow drop comme le remaster de metroid prime .
Perso, ce n'est pas un élément qui m'attire, même sur pc je joue à la manette. Et je n'ai donc pas essayé.
Mais il semblerait que les claviers et souris traditionnelles fonctionnent sur switch 2.