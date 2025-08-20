Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Metroid Prime 4 Beyond
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
link49
link49 > blog
[GamesCom] Que du positif pour Metroid Prime 4 : Beyond pour le moment!
Les impressions de Metroid Prime 4 : Beyond à la Gamescom sont identiques à celles des événements Switch 2 Experience passés :

- 60 fps stables
- Sortie 4K
- Excellente utilisation des commandes à la souris
- Globalement très impressionnant



Metroid Prime 4 : Beyond est vraiment impressionnant sur Nintendo Switch 2, le jeu promet d'être incroyable. 60 images par seconde, et les commandes à la souris sont très précises !



Manque plus qu'une date.

Source : https://x.com/stealth40k/
    posted the 08/20/2025 at 04:00 PM by link49
    comments (14)
    potion2swag posted the 08/20/2025 at 04:11 PM
    "mouse controls are precise"

    Tellement bien pensé (joycon drift excepté) ces deux switchs d'un point de vue hardware... C'est fou le nombre d'usage qu'elles peuvent couvrir ces consoles
    fdestroyer posted the 08/20/2025 at 04:17 PM
    Dommage qu'ils ai pas installé des stands avec écran 120hz pour l'occasion.

    J'aimerai vraiment savoir de quoi ça à l'air
    bennj posted the 08/20/2025 at 04:19 PM
    Ouais alors doucement avec le mode souris tout demême. J'ai joué à la démo et bien que j'ai trouvé le mode souris bien pensé et précis, il faut aussi dire qu'au bout de 10mn de jeu j'avais des crampes au poignet, et la personne sur place de Nintendo m'a dit que c'était le cas de tout ceux qui ont testé.
    sonilka posted the 08/20/2025 at 04:24 PM
    Tout ca c'est super mais il va etre temps de lâcher sa date de sortie. Ca devient vraiment ridicule cette pseudo attente.

    bennj ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas comme si dès la présentation de cette fonctionnalité, on avait été plusieurs à etre perplexe concernant l'ergonomie et son impact sur la durée. Confirmation avec ton expérience et celle d'autres joueurs.
    narustorm posted the 08/20/2025 at 04:25 PM
    La date sérieux !!!!!
    dalbog posted the 08/20/2025 at 04:28 PM
    La souris fonctionne déjà très bien sûr cyberpunk 2077.
    Aucun soucis pour moi sur de longues durées.

    La date !?
    parrain59 posted the 08/20/2025 at 04:28 PM
    fdestroyer 120hz ça sert à rien du tout
    kidicarus posted the 08/20/2025 at 04:37 PM
    Il se fait attendre, vivement la date.
    51love posted the 08/20/2025 at 04:38 PM
    parrain59 ça amène tout de même une fluidité et une réactivité supplémentaire bienvenue, particulièrement sur les jeux à la souris, ou les mouvements sont très rapides et précis.
    zekk posted the 08/20/2025 at 04:51 PM
    Sûrement la vrai première grosse claque de la Switch 2
    donpandemonium posted the 08/20/2025 at 05:08 PM
    Pas moyen d'avoir du gameplay filmé sur place ?
    wickette posted the 08/20/2025 at 05:10 PM
    narustorm
    Patience, surement lors d'un direct "général" à la rentrée en Septembre.

    Je sais pas pourquoi je sens ils vont le shadow drop comme le remaster de metroid prime .
    gamesebde3 posted the 08/20/2025 at 05:13 PM
    bennj
    Perso, ce n'est pas un élément qui m'attire, même sur pc je joue à la manette. Et je n'ai donc pas essayé.

    Mais il semblerait que les claviers et souris traditionnelles fonctionnent sur switch 2.
    ducknsexe posted the 08/20/2025 at 05:21 PM
    La troisième grosse exclusivité switch 2
