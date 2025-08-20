Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Kirby et le Monde Oublie
name : Kirby et le Monde Oublie
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : plates-formes
link49
[GamesCom & PAX West] Nintendo mise beaucoup sur Kirby Air Rider
Nintendo a confirmé sa programmation pour la PAX West de Seattle, à Washington, qui débutera dans 10 jours. Kirby Air Riders, qui vient de bénéficier d'un Nintendo Direct complet, bénéficie de sa première démo publique.



Outre le prochain jeu de course, la programmation est relativement similaire à celle de la Gamescom : Pokémon Legends : Z-A, Hollow Knight : Silksong et Final Fantasy VII Remake Intergrade figurent parmi les jeux que les visiteurs pourront découvrir.



A voir si le public suit, vu le prix du jeu.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/08/nintendos-pax-west-line-up-includes-first-public-demo-for-kirby-air-riders/
    posted the 08/20/2025 at 02:28 AM by link49
    comments (1)
    flom posted the 08/20/2025 at 04:09 AM
    Ah mais ! Tout le monde misait sur l'été pour demaré agressivement la com.de metroid prime 4 mais en fait, il est meme pas present !!
