Nintendo a confirmé sa programmation pour la PAX West de Seattle, à Washington, qui débutera dans 10 jours. Kirby Air Riders, qui vient de bénéficier d'un Nintendo Direct complet, bénéficie de sa première démo publique.
Outre le prochain jeu de course, la programmation est relativement similaire à celle de la Gamescom : Pokémon Legends : Z-A, Hollow Knight : Silksong et Final Fantasy VII Remake Intergrade figurent parmi les jeux que les visiteurs pourront découvrir.
A voir si le public suit, vu le prix du jeu.
posted the 08/20/2025 at 02:28 AM by link49