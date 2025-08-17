Donkey Kong Bananza a été le jeu le plus vendu en Espagne lors de sa première semaine de commercialisation avec environ 22 000 unités vendues au détail (l'un des meilleurs débuts de l'année).
C'est aussi le cas dans plusieurs pays, comme en Corée du Sud entre autres, où le jeu est entré à la première place dès sa sortie.
Enfin, le jeu est depuis sa sortie premier sur l'eShop, de quoi conforter Nintendo de ressortir cette licence.
Source : https://x.com/CrocOclock/
posted the 08/17/2025 at 09:01 AM by link49
Hâte de le refaire et la je tenterai de récup tout les Cd
Pas eu la force encore de m'y remettre, trop répétitif... Je le finirai un de ces jours
Mon but n'est pas de critiquer où autre mais attention à ce genre d'annonces...
En resumé 90% des gros jeux sont premiers quand ils sortent. Aujourd'hui cela ne signifie plus rien...
