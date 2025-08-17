Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Donkey Kong Bananza
name : Donkey Kong Bananza
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action plates-formes
[News] Switch 2 : Donkey Kong Bananza cartonne un peu partout
Donkey Kong Bananza a été le jeu le plus vendu en Espagne lors de sa première semaine de commercialisation avec environ 22 000 unités vendues au détail (l'un des meilleurs débuts de l'année).



C'est aussi le cas dans plusieurs pays, comme en Corée du Sud entre autres, où le jeu est entré à la première place dès sa sortie.



Enfin, le jeu est depuis sa sortie premier sur l'eShop, de quoi conforter Nintendo de ressortir cette licence.

Source : https://x.com/CrocOclock/
    posted the 08/17/2025 at 09:01 AM by link49
    comments (16)
    pimoody posted the 08/17/2025 at 09:48 AM
    Bon en même temps il n’y a pas trop de concurrence ni sur la console, ni sur la période.
    rendan posted the 08/17/2025 at 09:53 AM
    Mérité il est excellent
    kisukesan posted the 08/17/2025 at 09:58 AM
    Fini à 100%, c'était très sympa à faire mais répétitif, je ne le relancerai pas
    narustorm posted the 08/17/2025 at 10:17 AM
    Excellent vraiment
    Hâte de le refaire et la je tenterai de récup tout les Cd
    djfab posted the 08/17/2025 at 10:32 AM
    C'est pas parce qu'un jeu est premier qu'il cartonne !
    judebox posted the 08/17/2025 at 10:40 AM
    Je me suis arrêté au moment de choper la dernière forme Bananza.
    Pas eu la force encore de m'y remettre, trop répétitif... Je le finirai un de ces jours
    ravyxxs posted the 08/17/2025 at 10:45 AM
    OU EST AERIS ??
    kikoo31 posted the 08/17/2025 at 10:57 AM
    ravyxxs il te manque vraiment ?
    chreasy97 posted the 08/17/2025 at 11:04 AM
    Oh encore une fois, Veilguard et AC Shadows etaient premiers aussi la semaine où ils sont sortis.

    Mon but n'est pas de critiquer où autre mais attention à ce genre d'annonces...

    En resumé 90% des gros jeux sont premiers quand ils sortent. Aujourd'hui cela ne signifie plus rien...
    pcsw2 posted the 08/17/2025 at 11:07 AM
    Pareil que certain le jeux et sympas mais la répétitivité est entrain de me faire décrocher surtout sans réel challenge.
    iglooo posted the 08/17/2025 at 11:08 AM
    ravyxxs en vacances avec sa grand-mère?
    ravyxxs posted the 08/17/2025 at 11:15 AM
    kikoo31 J'espère qu'il est en vie

    iglooo Il lui montre en maillot de bain surement les ventes de la semaine dernière de la Switch 2
    sonilka posted the 08/17/2025 at 11:27 AM
    ravyxxs surement bandef et à raison vu le casier du gars. Il est a souhaiter qu'il ne remette jamais les pieds ici.
    guiguif posted the 08/17/2025 at 11:40 AM
    ravyxxs Ya des périodes ou il n'est pas là (en garde alternée ? ), c'est pas la premier fois qu'il disparait d'un coup pour revenir quelques mois plus tard.

    sonilka Non, il ne ne sera jamais ban def vu qu'il utilise un VPN pour pouvoir revenir a l'infini. C'est pas de la faute des modos, c'est juste qu'il peut changer d'IP a l'infini et donc se recréer des comptes quand il veut.
    sonilka posted the 08/17/2025 at 11:52 AM
    guiguif je sais mais vu qu'il est stupide, il est rapidement identifiable et donc facile à bannir. Je l'avais d'ailleurs souligné mais on m'avait fait remarquer que la modération n'étant pas présente h24, ce dont je conviens, il était difficile à virer. J'avais donc suggérer de recruter de nouveaux modérateurs. Sans réponse bien entendu puisqu'on préfère mettre la poussière sous le tapis et laisser pourrir la situation.
    guiguif posted the 08/17/2025 at 12:10 PM
    sonilka Oui, mais quel est l’intérêt de bannir un mec qui peut revenir en moins de 30 secondes après que son compte soit supprimé ?
    Le mec s'en fout, il a fait pas loin d'une centaine de comptes en deux ans et il est toujours revenu (marque Benedickta, Douglas ou encore Aeris dans la barre de recherche de Gamekyo).
