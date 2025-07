Le temps où DK était dans l'ombre prendra fin dans quelques jours avec la sortie de BANANZA. Nintendo a préparé ce moment pour toute la génération(avec le nouveau design, le film et les extensions IP, en dehors des jeux comme le parc d'attractions) et le temps est enfin venu pour le favori de tous, KONG, de se frayer un chemin vers le devant de la scène face à des jeux comme Mario/Zelda. Écartez-vous, prochain jeu Super Mario 3D, un nouveau KONG 3D est là !Voyons d'abord quelques chiffres de ventes de l'IP : DKC a été numéro 1 pendant tout ce temps, mais sera bientôt détrôné ! Jetez un œil sur les meilleures ventes de la Saga :9,3 millions : DKC (SNES)6,5 millions : DKR (Wii)5,3 millions : DK64 (N64)5,1 millions : DKC2 (SNES)5 millions : DKTF (NSW) [portage + estimation]Pourquoi m'attends-je à des ventes colossales et vous devriez en faire autant ? Voici pourquoi :- DK 3D est un jeu ambitieux et colossal. Le meilleur exemple récent auquel je puisse faire une comparaison est Kirby and the Forgotten Land. Une licence qui a percé avec sa sortie en 3D et qui a toujours été un succès. Il atteindra plus de 8 millions, voire 9/10 millions, avec la version NS2E.- DK est SMO, 0 est clair comme de l'eau de roche : c'est un Mario en 3D, mais sans plombier. Il s'agit de SMO2, mais c'est Donkey Kong qui a pris le relais.- Le timing est important : ce sera le jeu le plus populaire cette année et l'année prochaine, et il connaîtra une forte croissance depuis sa sortie au début de la génération NS2. Il occupera ce rôle jusqu'à la fin de l'année, donc je m'attends à une forte croissance.Répartition des ventes pour atteindre l'objectif :6,5 millions et plus : Lancement trimestriel (juillet-septembre)9,5 millions et plus : Fin 2025 [6 mois]20 millions et plus : Durée de vieSource : https://www.installbaseforum.com/forums/threads/donkey-kong-bold-prediction-is-here-bananza-will-sell-20mil-lifetime.3822/