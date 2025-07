AIC, le distributeur officiel de Nintendo en Arabie saoudite, a annoncé une augmentation de prix pour la Nintendo Switch 2.Le prix de la console Nintendo Switch 2 seule passera de 1 999 SAR (533 USD) à 2 149 SAR (573 USD) à compter du 8 juillet 2025. Une augmentation similaire s'appliquera également au pack Mario Kart World, vendu au prix de 2 349 SAR (626 USD).Le distributeur a expliqué que les conditions du marché mondial expliquent cette augmentation. Les prix des logiciels, accessoires et autres produits Nintendo Switch 2 resteront inchangés.Il s'agit apparemment de la première augmentation de prix pour la Nintendo Switch 2 depuis son lancement, un mois seulement après sa sortie.Avis aux collectionneurs de jeux physiques résidant aux États-Unis : vos jeux Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch pourraient augmenter de prix à partir du 1er août 2025.Début juillet 2025, le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis imposeraient des droits de douane de 25 % sur tous les produits fabriqués au Japon à compter d'août. Nintendo fabriquant au Japon des cartes et des clés de jeu pour Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, ainsi que des cartouches pour toutes ses plateformes depuis l'ère Famicom, cela augmentera le coût d'importation des jeux physiques aux États-Unis de 25 %.Ce chiffre de 25 % n'étant pas négligeable, il est possible que les éditeurs, dont Nintendo lui-même, répercutent les droits de douane qu'ils paient pour l'importation de cartes et de clés de jeu sur les consommateurs sous forme d'augmentations de prix. Nintendo a créé un précédent en répercutant le coût des droits de douane sur les accessoires et les amiibo de la Nintendo Switch 2 sur les consommateurs après l'entrée en vigueur des droits de douane universels en avril 2025. Il faudra donc attendre de voir ce qui se passera ensuite.Sources : https://nintendosoup.com/nintendo-switch-2-and-switch-physical-games-could-become-more-expensive-due-to-us-tariffs/ et https://nintendosoup.com/nintendo-switch-2-sees-price-increase-in-saudi-arabia/