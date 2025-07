L'éditeur Sony Interactive Entertainment et le développeur Sucker Punch Productions ont partagé 20 minutes de gameplay de Ghost of Yotei et ont annoncé deux packs PlayStation 5 Ghost of Yotei en édition limitée lors d'un State of Play dédié.Les coques de console et les manettes DualSense incluses dans ces packs seront également disponibles à l'achat séparément.Voici les détails :Le pack PlayStation 5 – Ghost of Yotei Gold Édition Limitée sera disponible dans le monde entier. Il s'inspire de l'art japonais du kintsugi, un procédé traditionnel de réparation des céramiques brisées à l'aide de laque et d'or. Son design capture l'essence et l'esthétique du kintsugi, symbolisant la beauté dans l'imperfection et reflétant le cheminement personnel d'Atsu vers la guérison et la résilience face aux épreuves qu'elle rencontrera.Le pack PlayStation 5 – Ghost of Yotei Black Édition Limitée sera disponible en exclusivité sur direct.playstation.com*. Cette version s'inspire d'un autre art traditionnel japonais, le Sumi-e, qui consiste à peindre à l'encre noire. Représentant les monuments d'Ezo par d'audacieux coups de pinceau noirs, ce design capture l'essence de la beauté et du mystère du pays, tout en faisant écho au combat intérieur d'Atsu et à son cheminement vers la rédemption.Les packs PS5 Console – Ghost of Yōtei Limited Edition comprennent une console PS5 en édition limitée avec lecteur de disque, une manette sans fil DualSense assortie et une copie numérique de Ghost of Yōtei Standard Edition qui comprend du contenu de précommande, comprenant un masque unique dans le jeu, ainsi qu'un ensemble de sept avatars PSN présentant des illustrations conceptuelles d'Atsu et de chaque membre des Yōtei Six.Source : https://www.gematsu.com/2025/07/ghost-of-yotei-state-of-play-gameplay-deep-dive-playstation-5-limited-edition-consoles-announced/