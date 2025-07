En ligne, les joueurs ont qualifié la Switch 2 d'« anti-consommateur ». En réalité, personne ne s'en est soucié.Nintendo facturant sa nouvelle console à 450 $ – et jusqu'à 80 $ pour certains jeux – influenceurs et TikTokeurs ont alerté sur son prix exorbitant. Sur les réseaux sociaux, d'autres ont dénoncé la possibilité offerte par les nouvelles conditions d'utilisation à l'entreprise japonaise de désactiver à distance la dernière machine en cas d'activité non autorisée. De nombreux jeux vendus en version physique étaient, selon eux, des codes de téléchargement véreux.Ceux qui s'attendaient à un impact négatif sur les ventes ont été déçus. La Switch 2 n'est pas seulement la console la plus vendue de Nintendo, elle est aussi devenue la console de jeu la plus rapidement vendue de tous les temps, avec 3,5 millions d'unités écoulées rien que sur les quatre premiers jours. Les actions ont atteint des records.Pour les dirigeants, c'est le dernier exemple en date d'une leçon de plus en plus pertinente : si Internet a donné la parole aux consommateurs, il ne faut pas la confondre avec la réalité.Source : https://www.japantimes.co.jp/commentary/2025/06/25/japan/nintendos-switch-2-secret/