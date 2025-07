C'est via Nintendo Soup que nous apprenons qu'au Japon, plusieurs utilisateurs ont vu leur console freezer ou s'éteindre avec un message d'erreur indiquant que la console se mettait en sécurité pour cause de surchauffe.Même s'il est tôt pour faire des conclusions, Nintendo recommande de ne pas placer la Switch 2 près d'une source de chaleur. De mon côté, j'évite de laisser la console face à une fenêtre en plein soleil, la température pouvant monter assez vite en milieu tropical.Avez-vous eu des problèmes de surchauffe sur la Switch 2 en cette période de canicule ?

posted the 07/04/2025 at 04:19 PM by suzukube