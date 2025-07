Famitsu vient de rendre son verdict sur le jeu Death Stranding 2 : On the Beach :Voici les notes : Death Stranding 2: On the Beach (PS5) – 10/10/9/10 [39/40]Pour rappel, le premier avait eu : Death Stranding (PS4) – 10/10/10/10 [40/40]La suite fait donc moins bien que le premier, d'après eux.Source : https://www.gematsu.com/2025/07/famitsu-review-scores-issue-1905/