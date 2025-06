Bon comme prévu les vérités sur la Switch 1.5 arrive au fur et à mesure , j ai pris ce site mais c est plus poussé sur df et Ytm

Écran le moins bon du marché et pire moin performant que la Switch 1



Les masques tombent concernant l’écran de la Switch 2. On vous parlait récemment des limitations de la console dans son support du HDR, aussi bien sur son écran embarqué qu’en mode docké.





Ces derniers jours, l’écran de la console est encore au cœur des discussions, cette fois pour sa clarté de mouvement, ou plutôt son manque de clarté en mouvement.



Maintenant, des chiffres peuvent l’attester : l’écran de la Switch 2 est l’un des pires du marché, si ce n’est le pire du marché, en termes de réactivité.





La Switch 2 embarque le pire des écrans LCD ?

Après les premiers tests de Digital Foundry, c’est au tour de la chaine YouTube Monitors Unboxed de passer l’écran de la Switch 2 au peigne fin. Aux termes d’une batterie de tests et de mesures complètes, nous savons désormais à quel point la dalle accuse un retard conséquent par rapport à la concurrence.



Le souci principal de cet écran réside toujours dans le temps de réponse de ses pixels. On parle toujours ici du délai que met un pixel pour passer d’un noir absolu (0%) à un blanc pur (100%). Plus ce temps de réponse est élevé, plus les contenus affichés à l’écran afficheront des effets de ghosting, de flou et de rémanence disgracieux en mouvement.



Les tests révèlent ainsi un temps de réponse moyen de 33 millisecondes pour l’écran de la Switch 2, un chiffre qui peut dépasser les 40 millisecondes dans certains cas. C’est bien simple, il s’agit de l’écran le plus lent testé par Monitors Unboxed depuis sa création.



En guise de comparaison, un écran LCD de jeu atteint environ 6 millisecondes de temps de réponse, les pires élèves affichant un temps de réponse entre 15 et 20 millisecondes. La Switch 2 s’en sort aussi moins bien que la Switch originale qui s’avère 50% plus rapide avec un temps de réponse moyen de 21 millisecondes.



Les différents tests confirment sans surprise que l’écran de la Switch 2 souffre de l’absence d’overdrive. Cette fonctionnalité aurait permis, comme sur bien d’autres écrans LCD, d’améliorer drastiquement ce temps de réponse.



Selon Monitors Unboxed, son activation nécessite une tension électrique plus élevée au sein de la dalle et donc une consommation en hausse. L’autonomie déjà critiquable de la console en aurait pris un coup.



Un autre élément qui expliquerait ces temps de réponse anormalement haut viendrait d’un réglage de tension particulièrement conservateur, toujours pour favoriser l’efficacité énergétique à la performance de l’écran.



j'imagine Nintendo changer l ecran lcd et envoyer une copie à Digital Foundry pour qu'ils trouvent eux même les différences et les vendent aux joueurs... ????????????