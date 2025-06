J'ai réservé il y a longtemps le jeu à la Fnac. J'ai reçu aujourd'hui un mail pour me dire qu'il y aurait du retard et que je ne le recevrais que dans 24h ou 48 h.J'ai lu que c'était à peu près le même topo dans le autres enseignes. Pour ceux qui l'ont réservé à la Fnac, vous avez reçu le mail ou pas?J'ai aussi lu que ça serait aussi fait pour que les gens le prennent en dématérialisé, afin d'être sûr d'y jouer le jour de se sorte.C'est la première fois que ça m'arrive, quelque soit l'enseigne, alors je trouve ça bizarre.

posted the 06/25/2025 at 09:44 PM by link49