Seul Cyberpunk 2077: Ultimate Edition s'est bien vendu, dépassant même les ventes de The Witcher 3: Wild Hunt sur Switch 1 à son lancement en 2019. Pour rappel, il s'agit d'un des rares jeux où la cartouche de la version physique inclut tout le contenu, et non une carte clé de jeu ou un code pour une version numérique. Le fait d'avoir l'intégralité du jeu dans la cartouche et de pouvoir y jouer instantanément, sans téléchargement, a séduit les joueurs, comme l'escomptait Jan Rosner, vice-président du développement commercial chez CD Projekt. Espérons que les studios proposant des cartes clé de jeu ou des codes dans la boîte en prennent note pour l'avenir.



Les fans donnent la priorité au jeu de Nintendo et se tourneront peut-être après sur ces jeux tiers, mais il y a un autre souci (pour les studios tiers, pas pour les joueurs) : la Switch 2 est rétrocompatible, la ludothèque est déjà énorme, il y a de quoi faire, même sans acheter un nouveau jeu lancé ce mois-ci plein pot. Et, à sa sortie, la Switch 1 proposait cinq jeux en version physique (The Legend of Zelda: Breath of the Wild, 1-2-Switch, Just Dance 2017, Skylanders: Imaginators et Super Bomberman R), il y en a 13 pour la Switch 2. Il y a l'embarra du choix, au grand dam des éditeurs. Chose intéressante, plus de 80 % des jeux vendus sur Switch 2 sont des versions physiques, la cartouche a encore de l'avenir.



The Game Business rappelle au passage que la presse n'a eu accès à la Switch 2 que le jour du lancement. Comme vous l'avez vu dans les colonnes de GAMERGEN.COM, les tests des jeux disponibles sur Switch 2 sont arrivés petit à petit après la sortie, les joueurs attendaient sans doute des retours avant de craquer pour un jeu.

Oui j'ai vu l'article d'un membre de Gamekyo sur le même sujet : Switch 2 : les ventes des jeux tiers jugées trop faibles? , mais je trouvais qu'il manquait des éléments à prendre en compte.----------------------------------------------------------------------------Comme l'explique Gamergen, il faut pas oublier la rétrocompatibilité qui dans beaucoup de cas améliore la version Switch, donc quand tu as dépensé 470€ ou 509€ prix officiel avec Mario Kart World, forcément tu vas pas dépensé pour 5 ou 10 jeux en plus (il y aura des exceptions, mais je parle en règle général.) et que tu peux redécouvrir ta ludothèque de manière amélioré, ça joue dans la contre performance des tiers sur NS2, surtout quand tu as principalement des versions GKC, je suis sur que plus d'un est pret à acheter la version Switch du même jeu que sur Switch 2, car tu as le jeu complet et en plus il sera "amélioré, surtout que ça permet d'éviter de prendre de l'espace sur "l'espace de stockage".Le cas de Cyberpunk 2077 est intéressant, tout est dit, les joueurs veulent des jeux complets sur leur cartouche, faut pas chercher plus loin, d'ailleurs pour ça que Nintendo continue à sortir leur jeu "complet" en cartouche, je pense que tu sors par exemple Yakuza 0 Director’s Cut en version "complet" tu as des bonnes ventes, il a tout les atouts pour lui, bon jeu, cinématique inédite, mode multi inédit et surtout en Français, je suis sur que des joueurs n'ont pas prit le jeu à cause du format "GKC".Les tiers qui seront gagnant avec la Switch 2, bah comme sur Switch 1, les indés, car les joueurs ont l'habitude de télécharger les jeux indés et pour beaucoup ça reste le support idéal et ceux qui sortiront leurs jeux en format "complet", ils auront plus de chance d'attirer les joueurs, encore plus si le jeu est une "exclusivité" ou quand le jeu sortira simultanément avec les autres supports.Il souligne un autre point, beaucoup disent "on s'en fout des critiques", mais est-ce que ça aussi ça n'a pas joué.