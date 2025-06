Grand Prix fini et joué deux heures en online.Les courses « classiques » pour les ¾ sont peu inspirées. Il y en a quelques-unes qui sortent vraiment du lot comme celle avec le DK mécanique, le château de Bowser, celle se déroulant au Japon, celle type Venise ou encore la Rainbow Road qui sont très réussis, mais la plupart manquent cruellement de folie en termes de tracé (la Boo... :/ ).Ensuite, viennent les courses reliées/intercourses, en gros les courses ou on démarre à la fin d’une course pour en atteindre une autre, celles que vous allez le plus bouffer.Une bonne idée sur le papier qui démultiplie le nombre de courses de manière conséquente, mais qui aurait été bien plus intéressante si ça n'avait pas été quasi que de la ligne droite (ce qui fait qu'on retient encore moins ces courses là que classiques).Bon le plus important c’est le mode online, mais vu que ça monte jusqu'à 24 joueurs c’est évidement Nawak Land comme prévu, à se demander si on est encore dans un jeu de kart tellement ça part dans tous les sens.Néanmoins il faut avouer que le mode Survie est plutôt fun (j'ai fini premier dés le premier coup donc j'aime bien), ce fameux mode qui enchaine les courses d'une traite et dont les joueurs sont exclues par palier. Mais si malheureusement ce mode n'utilise que les intercourses en dehors du dernier palier qui fini sur une course classique.Le mode Free semble anecdotique et permet a première vue de seulement gagner des badges en gagnant des défi sur la map.