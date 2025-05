Le comparatif des jeux multi comme Street Fighter 6 Yakuza ou Cyberpunk laisse la communauté des joueurs sans voix, le rendu est globalement identique ou supérieur aux versions Series S, comment cette diablerie est possible ? La magie du DLSS tout simplement.



Prendre du 540p et l'upscal en 1080 voir 1440p sans AA et avoir un rendu plus propre c'est littéralement ce que va offrir la Switch 2, on va avoir un RDD2 incroyable avec le HDR. Quand D Project annonce que la Switch 2 sera la meilleure version mobile alors qu'il y a les versions Rog Ally ou Legion Go ce n'est pas marketing !



Tous les jeux vont pouvoir sortir simultanément sur Switch 2, surtout les jeux optimisés Nvidia/DLSS. Hâte de voir les futurs jeux.