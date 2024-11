Ca y est, les influenceurs peuvent balancer leurs vidéos sur la PS5 Pro, l'occasion de découvrir le packaging et le design de celle-ci en détails !La console reste dans la lignée de la PS5 Slim, les coques ne sont pas compatible (mais les lecteurs de la Slim sont les même que ceux de la Pro, j'ai eu plusieurs fois la question) et il faudra patienter encore un peu pour voir des jeux tourner dessus, dont Spider-Man qui est totalement optimisé pour la console !Bonus : l'unboxing de Kevin Kenson :Il y a aussi une vidéo montrant les améliorations sur SpiderMan 2 qui est paru chez PlayStation :

Who likes this ?

posted the 11/04/2024 at 02:57 PM by suzukube