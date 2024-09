"SUMIMASEN TURBO est de retour avec cet épisode enregistré fin août, juste à temps pour le mettre dans tous les cartables pour la rentrée. On se dit qu'on va faire court à chaque fois, et pourtant on atteint ici une durée record en comptant l'heure de plus pour la version Director's Cut. Normal quand on évoque à la fois les jeux japonais de la rentrée et ceux de l'été, à savoir VISIONS OF MANA, GUNDAM BREAKER 4, mais aussi notre jeu des vacances KUNITSU GAMI, direct dans nos kokoros.L'équipe vous réserve aussi une tripotée de reco, dont les dernières séries NETFLIX pour DANIEL ainsi qu'un retour sur GRENDIZER U, tandis que GREG revient avec précision sur la volée de bois vert que traverse ASSASSIN'S CREED SHADOWS au Japon, le tout présenté par l'inénarrable PUYO."