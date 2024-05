Je vois beaucoup de consommateurs dirent que les versions Pro des consoles ne servent à rien... hors ce n'est pas l'idée d'une version améliorée le problème, mais plutôt la qualité de ce qui a été proposé jusqu'à maintenant.Et là on se rejoint : Toutes les propositions que nous avons eu sur console de salon dernièrement (PS4 Pro / Xbox One X) ont été des échecs dans leur proposition. Ces dernières n'ont rien apporté d'intéressant dans les faits, à par quelques pixels en plus, alors que des améliorations il y en avaient à proposer par rapport aux consoles de base ! Elles ont juste raté leur objectif.. proposer des améliorations significatives et pertinentes.C'est pour cela que je veux remettre l'église au milieu de village = > Ce n'est pas parce qu'une proposition est mauvaise qu'il faut dire non à toutes- Du coup, moi je suis enthousiaste à propos de la PS5 Pro, parce que contrairement aux dernières propositions... CETTE FOIS-CI cette mid-gen a l'air de vouloir proposer de vrais améliorations !À voir donc à l'arrivée si on se sera une nouvelle fois fait berné par l'équipe marketing ou pas.