Deja plusieurs heures au compteur depuis hier.Je ne vais pas retourner ma veste concernant Final Fantasy XVI qui restera l'un de mes FF canoniques préférés et dont les qualités et defauts sont désormais connu, mais il est vrai qu’âpres avoir passé plusieurs heure dans le premier semi-open world de Final Fantasy VII on ressent tout de suite tout ce qu'il manquait a ce dernier:- De larges maps explorables librement, bien construites et qui récompensent l'exploration.- Un meilleur rythme gameplay/dialogues.- Les affinités élémentaires.- L'aspect RPG bien plus poussé.- Des quêtes bien mieux ecrites.- Plein de mini-jeux (je kiffe deja le jeu de cartes)Perso je continue de penser que ce Rebirth a eu largement plus de pognon que Final Fantasy XVI et ça se ressent sur pratiquement tout les points (meme si je doute d'avoir des combats de boss aussi dingues que ceux du 16) en dehors du mode performance qui tiens les 60fps a tout instants, mais au sacrifice d'une résolution indigne d'une PS5 (après les habitués de la Switch s'en accommoderons)