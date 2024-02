Alors avec la sortie de la démo de FF VII Rebirth, on pouvait être assez déçu du rendu du jeu surtout en mode performance avec certaines assets assez low poly ou qui avaient du mal à se charger parfois mais la chose la plus décevante était la qualité d'image qui était très mauvaise alors que la résolution interne n'est pas finalement pas si basse on occile entre 1188p et 1620p donc cela montre qu'il y a un problème avec leur upscale.Bonne nouvelle, Square a annoncé que la démo serait mise à jour et que le mode performance serait améliorée et que ses améliorations se retrouveront dans le jeu final donc voici le résultat :AvantAprèsSi on zoom pour bien voir la différence :AvantAprèsJe pense que le résultat parle de lui-même, ils ont réussi l'exploit de faire une mise à jour qui rend les choses plus mauvaise qu'avant.Même la végétation à désormais un plus mauvais rendu avec des artefacts comme on peut le voir assez facilement ici :https://imgsli.com/MjQxNDc0On dirait qu'ils sont simplement retiré le bilinear filter qui donne une présentation plus raw des pixels mais le résultat n'est vraiment pas bon.On clairement devant une équipe qui maîtrise très mal l'Unreal Engine 4 quand on voit ce que l'on peut toujours faire avec ce moteur avec des jeux comme Hogwarts ou Dead Island 2, là le problème ne vient pas du moteur mais de l'équipe de développement qui n'a pas l'expertise nécessaire pour bien s'en servir.